Győzelmi módba kapcsolt és sztárvédőt szerzett a Colts

B. A. P.B. A. P.
2025.11.05. 12:02
null
Sauce Gardner a Coltshoz került (Fotó: Getty Images)
Kedd estig cserélhettek játékosokat az NFL csapatai. Az idény legnagyobb meglepetésgárdája, az Indianapolis Colts hozta a legnagyobb meglepetést Sauce Gardner megszerzésével. A Jacksonville Jaguars és a Seattle Seahawks elkapót, a Dallas Cowboys és a Chicago Bears pedig védőfalembert szerzett.

A Baltimore Ravens a védelmét erősítette meg a Titansből érkező Dre'Mont Jonesszal, cserébe egy ötödik körös picket küldött Tennessee-be. Jones a legutóbbi négy meccsén 4.5 sacket jegyzett és kilencszer siettette az ellenfél irányítóit, a védőfal erősítésére pedig komoly szüksége volt a Ravensnek.

Jerry Jones, a Dallas Cowboys tulajdonosa már korábban meglebegtette, hogy komoly üzlet van a tarsolyában. Később bejelentette, hogy Logan Wilson linebacker érkezik a Bengalstól, az ellenérték egy hetedik körös választási jog. Nem állt meg itt a Dallas, ugyanis a korábbi első körös védőt, Mazi Smitht, egy 2026-os második és egy 2027-es első kört küldött New Yorkba, cserébe megszerezte a Jetstől Quinnen Williamst. A New York-i csapat teljes kiárusítást tartott, hiszen a másik legjobb védőjátékosa, Sauce Gardner is távozott. A Colts két első körös választási jogot és Adoni Mitchellt adta az All Pro cornerbackért cserébe. A Jets nyáron négyéves, 120 millió dolláros szerződéshosszabbítást íratott alá Gardnerrel, így némileg meglepő az elcserélése, viszont a jövő építése szempontjából hasznos lehet a sok megszerzett magas választási jog. Ellenben az Indianapolis a liga eddigi legnagyobb meglepetése, ennek megfelelően minden értéket hajlandó beáldozni a Super Bowlért. A Jets két játékoseladás mellett egyet szerzett is, Ja'Sir Taylor érkezett egy hetedik körös pickért cserébe a Los Angeles Chargerstől.

Két elkapót is elcseréltek: a Seattle Seahawks Rashid Shaheedot szerezte meg a New Orleans Saintstől (egy negyedik és egy ötödik körös pick az ellenérték), míg a Jacksonville Jaguars a sérült Travis Huntert pótolja Jakobi Meyersszel, akiért egy negyedik és egy hatodik körös választási jogot kap a Raiders. A Saints egy támadófalemberétől is megvált, Trevor Penning került a Chargershez, míg a Chicago Bears Joe Tryon-Shoyinka passzsietettővel erősített a Cleveland Brownsból.

 

