Amerikából jöttem: Super Bowl-visszavágó – visszavágás nélkül? Jön a Chiefs–Eagles! 

CS. M.CS. M.
2025.09.14. 12:19
Amerikából jöttem NFL podcast
A Nemzeti Sport NFL-podcastje, az Amerikából jöttem ezúttal többek között a vasárnapi Super Bowl-visszavágóval foglalkozott a 2. évad 2. részében. 

 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
19.00: Baltimore Ravens–Cleveland Browns
19.00: Cincinnati Bengals–Jacksonville Jaguars
19.00: Dallas Cowboys–New York Giants
19.00: Detroit Lions–Chicago Bears (Tv: Arena4)
19.00: Miami Dolphins–New England Patriots
19.00: New Orleans Saints–San Francisco 49ers
19.00: New York Jets–Buffallo Bills
19.00: Pittsburgh Steelers–Seattle Seahawks
19.00: Tennessee Titans–Los Angeles Rams
22.05: Arizona Cardinals–Carolina Panthers
22.05: Indianapolis Colts–Denver Broncos
22.25: Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

 

