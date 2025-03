NBA: Aaron Gordon idénycsúcsa véget vetett a GSW hétmeccses szériájának

Aaron Gordonnak jó napjai vannak – már amikor éppen egészséges. A Denver Nuggets 29 éves bedobója márciusban előbb a bokája, majd a vádlija miatt ült ki néhány mérkőzést, a kettő között pedig Nőnap alkalmából karriercsúcsot jelentő hét triplát szórt be a Phoenix legyőzésekor. Kedd hajnalban ugyan az újabb karriercsúcs elmaradt, de 38 pontjával így is a mezőny legjobbja lett a Golden State elleni rangadón aratott 114–105-ös győzelem során. Gordon 38 pontot legutóbb 2021-ben dobott egy meccsen, karrierje legjobbja pedig a 2017-es év végén született, amikor a Brooklyn Nets ellen 41 pontot hintett – abból az évből való a második és a harmadik legjobb teljesítménye is (40, illetve 39 pont).

A Los Angeles Lakers a sérült LeBron James nélkül győzte le a San Antonio Spurst – a Lakersnél Luka Doncic mindössze öt sikeres mezőnydobással zárt, de így is eljutott 21 pontig, s csupán egy asszisztja hiányzott a trpla-duplához.

A ligautolsó Utah Jazz sorozatban a tizedik mérkőzésén szenvedett vereséget, a Chicago Bulls Coby White 26 pontjával vezetve múlta felül ellenfelét.

A Miami is szépen építgeti a maga rossz szériáját, a Heat a New York Knickstől kapott ki, s ezzel egyhuzamban a nyolcadik meccsét bukta el, ám még így is playint érő helyet foglal el a Keleti konferenciában.

NBA ALAPSZAKASZ

New York Knicks–Miami Heat 116–95

Houston Rockets–Philadelphia 76ers 144–137 – hosszabbítás után

Minnesota Timberwolves–Indiana Pacers 130–132 – h. u.

New Orleans Pelicans–Detroit Pistons 81–127

Utah Jazz–Chicago Bulls 97–111

Golden State Warriors–Denver Nuggets 105–114

Phoenix Suns–Toronto Raptors 129–89

Portland Trail Blazers–Washington Wizards 112–97

Sacramento Kings–Memphies Grizzlies 132–122

Los Angeles Lakers–San Antonio Spurs 125–109