Az Eagles a jobb csapat, de Mahomes a Chiefsé – a Super Bowl főszereplői

KANSAS CITY CHIEFS

Kezdjük az egyértelművel! Patrick Mahomes évek óta a liga legmaghatározóbb játékosa, akinek köszönhetően a legutóbbi öt Super Bowlból hármat a Kansas City nyert meg, és első csapatként sorozatban harmadszor is elhódíthatja a Vince Lombardi-trófeát. Most New Orleansban a Philadelphia kerete az erősebb, de Mahomes miatt mégis a Chiefs győzelmére van nagyobb esély. A hetedik idényében ötödször szerepel a fináléban, s a másik kettőben is eljutott a főcsoportdöntőig. Kreatív és hidegvérű játékos, a legkiélezettebb helyzetekben is rendre a legjobb döntést hozza meg, nincs lehetetlen szituáció számára, és a játékvezetők is jobban óvják, mint a többi irányítót.

Mahomes kedvenc célpontja mindig is Travis Kelce volt, aki az irányító mellett minden idők talán legjobb tight endjévé nőtte ki magát, és a Taylor Swifttel folytatott románca miatt azok is ismerik a nevét, akik nem követik az NFL-t. A mostani alapszakaszban már azt láthattuk, hogy lelassult, de a rájátszásban hozza a régi formáját. Kelce mellett az újonc Xavier Worthy, a főcsoportdöntőben fontos elkapásokat bemutató Juju Smith-Schuster, a sérülése miatt csak decemberben aktivált Marquise Brown és a több mint tízéves karrierje megkoronázásaként a Chiefshez igazoló DeAndre Hopkins várja majd a sztárirányító labdáit – persze ne lepődjünk meg, ha az itt felsoroltakon kívül más kap el TD-passzt, a kiszámíthatatlanság Mahomes játékának az alapja.

Az irányító megvédése – és az Isiah Pacheco, Kareem Hunt futópáros útjának tisztítása – a támadófal feladata, és a Chiefs azért is jutott el ilyen magasságokba, mert nagyon jól összerakták ezt a sort. Joe Thuney már a New Englanddel is nyert Super Bowlt, mielőtt a Kansas Cityhez szerződött, és csapattársaival ellentétben nem a negyedik, hanem az ötödik bajnoki címére hajt. Idén a sor belsejéből kikerült a bal szélre, ahol nagyon jól megállja a helyét. A másik végen Jawaan Taylor kitakarította a játékából a hibákat, így alig szabályatalankodik ez a sor, amelynek közepén a liga legjobb centere, Creed Humphrey játszik.

A védelem ásza az idény elején ötéves, 160 millió dolláros szerződést aláíró Chris Jones, aki a fal belsejében fog birkózni az Eagles óriásaival, míg a szélről George Karlaftis támadja majd a philadelphiai irányítót. Saquon Barkley megállítása a Nick Bolton, Drue Tranquill, Leo Chenal linebackerhármas feladata lesz, nekik a két safety, Justin Reid és Bryan Cook segíthet be. A passzokra a liga legjobb fiatal cornerbackpárosa, Trent McDuffie és Jaylen Watson figyel majd.

Ami a Kansas City stábját illeti, a Chiefsszel éppen a Philadelphia ellen írhat történelmet a sorozatban harmadik bajnoki címével úgy, hogy a legfontosabb kapcsolatok éppen az Eaglesnél szövődtek. Andy Reid 1999 és 2012 között volt a Philadelphia vezetőedzője, egy Super Bowl-vereség és további négy NFC-főcsoportdöntő mellett a bajnoki címet nem sikerült megszereznie. Viszont olyan embereket gyűjtött maga mellé, akikkel most Kansas Cityben learatják a babérokat. Brett Veach általános igazgató 2004-től dolgozott Reid mellett, a ranglétra aljáról küzdötte fel magát, és 2013-ban Reiddel együtt ment át a Chiefshez, ahol 2017 óta felel a játékoskeret összetételéért. Steve Spagnuolo 1999-től 2006-ig volt Reid asszisztense, majd miután a Giants védőkoordinátoraként nyert Super Bowlt, a Kansas Cityvel készül az ötödik bajnoki címére ugyanebben a pozícióban. Matt Nagy támadókoordinátor 2008 óta dolgozik Reid mellett, leszámítva egy négyéves kitérőt, amikor 2018-tól 2021-ig a Chicago vezetőedzője volt. Tom Melvin 2002 óta Reid tight endekkel foglalkozó segédedzője, míg a futójáték tökéletesítésével megbízott Todd Pinkston Philadelphiában a vezetőedző játékosa volt.

A Kansas City szakmai stábjának magja még Philadelphiában kovácsolódott össze – itt Matt Nagy és Andy Reid (Fotó: Getty Images)

Utolsóként térjünk ki Carson Wentzre is! A Chiefs-szurkolók rémálma, hogy az egy évvel Mahomes előtt az NFL-be kerülő irányítónak pályára kell lépnie New Orleansban, erre ugyanis csak a csapat sztárjának sérülése esetén kerülne sor. Ugyanakkor pikáns lenne, ha az első öt idényét az Eaglesnél töltő, a klub első bajnoki címének évében zseniálisan játszó, de a rájátszás előtt súlyos térdsérülés miatt a pályán kívülre szoruló játékos is hozzá tudna tenni az esetleges triplázáshoz. Az idei alapszakasz utolsó hetében a Denver ellen 38–0-ra elvesztett meccsen kezdőként lehetőséget kapó Wentz 2021 óta kallódik a ligában, de másodszor lehet bajnok úgy, hogy a döntőben egy pillanatig sem játszik.

PHILADELPHIA EAGLES

Az Eagles esetében nem az irányító a csapat sztárja, hanem Saquon Barkley, egyike azoknak a futóknak, akik nagyon jól jöttek ki a holt szezonban történt csapatváltásból. Az első hat idényét a New York Giantsnél töltő Barkley képességeivel eddig is mindenki tisztában lehetett, ezért volt meglepő, hogy a Giants elengedte. Philadelphiában kiteljesedhetett, kiváló helyzetfelismerő képességét robbanékonyságával, villámgyors irányváltásaival és sebességével kamatoztatva minden idők egyik legjobb alapszakaszát produkálta, 2000 yard fölé jutott és 13 touchdownt szerzett, ráadásul életében először csoportgyőztes lett, s a rájátszásban az eddigi három meccsén öt TD-t szerezve a Super Bowlra készülhet. A Chiefs győzelmének kulcsa Barkley megfékezése lesz.

Barkley mellett természetesen Jalen Hurtsre is nagy teher hárul, irányítóként végig veszélyesnek kell lennie ahhoz, hogy a futó előtt lehetőséget teremtsen. Hurts maga is remek futójátékos, a labdával a kezében meglódulva épp olyan veszélyes, mint ha passzolna. Sőt, idén olykor veszélyesebb is, ami sajnos a passzjátékát minősíti. Az edzők kijelölt útvonalait tűpontosan futó DeVonta Smith, a gyors és erős A. J. Brown és a nagy meccsre Travis Kelce árnyékában „a másik csapat tight endjeként” készülő Dallas Goedert fontos feladata, hogy a felé repülő passzokat mindig elkapja, mert a viszonylag tiszta helyzetben elejtett labdák fokozottan megbosszulhatják magukat, ha ezekből a Kansas City keveset enged a folytonos lerohanásaival.

A Philadelphia futójátéka akkor lesz hatékony, ha a passzolás is működik, ezért Jalen Hurtsnek meg kell találnia a közös hangot DeVonta Smithszel és a többi elkapóval (Fotó: Getty Images)

A Chiefs veszélyes blitzeit a liga talán legjobb támadófalának kell hatástalanítania. Jordan Mailata és Lane Johnson magában is az NFL elitjéhez tartozik szélső falember posztján, az teszi igazán veszélyessé a Philadelphiát, hogy ugyanazt az egységet fogják közre. Belül a Mailatához hasonló termetű Mekhi Becton (két méter magas, 160 kilogramm) szintén nehezen mozdítható, középen Cam Jurgens a visszavonult Jason Kelce helyét vette át és pótolja igen hatékonyan a legendát. Ha a sérüléssel bajlódó Landon Dickerson is vállalja a játékot, tényleg a legjobb falával áll fel az Eagles.

A Philadelphia védelmének valahogy meg kell fékeznie Mahomest és társait. A védőfal már remek kiindulópont, a másodéves Jalen Carter hamarosan az Eagles Chris Jonesa lehet, nagy lépést tehet efelé a Super Bowlon. Szintén a két évvel ezelőtt elveszett nagydöntő után érkezett Nolan Smith, aki eddig sem volt gyenge a fal szélén, de a mostani playoffban magasabb fokozatba kapcsolt, három meccsen négy sacket jegyzett. Középen Jordan Davis, szélen Josh Sweat fokozná a nyomást a Chiefs támadófalán. Linebacker poszton Nakobe Dean sérülésével gyengült az Eagles, de a New Orleansból szerződtetett Zack Baun nem lassít, Vic Fangio védőkoordinátor megtalálta a helyét, és szeptember óta brillírozik.

Nolan Smith (3) és Josh Sweat ritkán engedi kibontakozni az ellenfél irányítóját (Fotó: Getty Images)

A hátsó védősor eddig sem volt gyenge pont, de a két újonc, Quinyon Mitchell és Cooper DeJean még nagyobb lendületet adott az egységnek. Előbbi kiváló emberfogó, míg utóbbi az idény közben került be a pálya közepére, és a jelenléte óriási hatással volt a védelemre. Mellettük az eddig a liga elitjéhez tartozó Darius Slay már olykor lassúnak tűnik. A Detroitból visszatérő C. J. Gardner-Johnson a hátsó védősor szellemi vezére, Reed Blankenshippel középen kell tartaniuk a frontot és megfékezniük Travis Kelce-t.

A Pisstburgh Steelers-szurkolóként felnövő Nick Sirianni a túloldalon álló Andy Reidhez hasonlóan támadóguru, ráadásul van kötődése Kansas Cityhez, hiszen Reid érkezése előtt, 2009 és 2012 között a Chiefs stábjában dolgozott, ez volt az első edzői munkája az NFL-ben. A Chargersnél tett kitérő után az Indainapolis támadókoordinátoraként dolgozva hívta fel magára az Eagles figyelmét, és lett 2021-ben főedző. A két évvel ezelőtti SB-vereség után tavaly a wild card körben kiesett az Eagles, akkor sokan a fejét követelték, de maradhatott, és ismét eljuttatta a csapatot a nagydöntőbe. Heves vérmérsékletű, mondhatni provokatív személyiség, nemcsak az ellenfél, hanem saját szurkolóival is képes összeveszni. A koordinátorai közül Vic Fangio az egész liga egyik legrutinosabb edzője, régebb óta dolgozik koordinátorként, mint hogy Kellen Moore bemutatkozott volna játékosként az NFL-ben! A támadóedző 2017-ben vonult vissza, két évre rá már a Dallas támadókoordinátora volt, első idényét tölti az Eaglesnél, és a New Orleans Saintsnél még azért nem töltötték be a főedzői állást, mert a Super Bowl végét várják, hogy aláírja a szerződését.

Nick Sirianni (jobbra) és Kellen Moore irányítása alatt igen hatékonnyá vált a Philadelphia támadójátéka – utóbbi valóüszínűleg New Orleansban marad a Super Bowl után (Fotó: Getty Images)

A TÖRTÉNELMET ÍRÓ BÍRÓ

Akármi is lesz a Super Bowl végeredménye, a játékvezetők csapatának egyik tagja mindenképpen történelmet ír: Mike Morton lesz az első, aki Super Bowl-győztes játékosként bíróként is részt vesz a nagydöntőben. Morton az 1999-es idény végén nyert bajnoki címet a Kurt Warner-vezette St. Louis Rams linebackereként, de főleg a speciális egység tagjaként kapott lehetőséget a Tennessee elleni fináléban. Érdekesség, hogy a tavalyi döntőben ott volt a játékvezetők csapatában az akkori Titans speciális egységének tagja, Terry Killens, aki első exjátékosként dobálhatta a zászlót a Super Bowlon, de bajnokként Morton lesz az első. Az NFL-ből 2001-ben visszavonult, ugyanitt 2022 óta bíráskodó Morton Ron Torbert csapatában umpire lesz, rengeteg feladattal: többek között ellenőrzi a játékosok felszereléseit, leteszi a labdát a játékok előtt a center elé, az akció kezdetekor a linebackersor mögött állva figyeli a támadófal és a védőfal közötti küzdelmet és jelzi a szabálytalanságokat, a támadók létszámát és szabálytalan bemozdulásait, a falemberek előrefutásait, és segít a főbírónak a labdabirtoklási kérdésekben (fumble vagy elkapás megítélése).

NFL, RÁJÁTSZÁS

SUPER BOWL, NEW ORLEANS

Február 10., hétfő

0.30: Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

KORÁBBAN

A KONFERENCIADÖNTŐK EREDMÉNYEI

AFC

Kansas City Chiefs–Buffalo Bills 32–29

NFC

Philadelphia Eagles–Washington Commanders 55–23

A FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK EREDMÉNYEI

AFC

Buffalo Bills–Baltimore Ravens 27–25

Kansas City Chiefs–Houston Texans 23–14

NFC

Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams 28–22

Detroit Lions–Washington Commanders 31–45

A WILD CARD KÖR EREDMÉNYEI

AFC

Buffalo Bills–Denver Broncos 31–7

Houston Texans–Los Angeles Chargers 32–12

Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers 28–14

NFC

Philadelphia Eagles–Green Bay Packers 22–10

Tampa Bay Buccaneers–Washington Commanders 20–23

Los Angeles Rams–Minnesota Vikings 27–9