A Commanders-hibákat megbüntette az Eagles, és bejutott a Super Bowlba!

A Tampa Bay Buccaneers és a Detroit Lions elleni győzelmek után nagy reményekkel várhatták a Commanders-rajongók az Eagles elleni NFC-döntőt. Philadelphiában sem panaszkodhattak a szurkolók, Jalen Hurtsék a visszafogott passzjáték ellenére a Green Bay Packerst és a Los Angeles Ramst is megverték hazai pályán.

A Lincoln Financial Field gyepére először a Jayden Daniels vezette washingtoni támadósor kocogott ki. A hétperces drive alatt két negyedik kísérletet is megoldottak a vendégek, a red zone-ban viszont megakadtak, így jöhetett a mezőnygól. A biztató kezdés után hamar jött a hideg zuhany: Saquon Barkley az első játéknál elszabadult, és több elhibázott szerelés után befutott a célterületre. Ha ez nem lett volna eléggé fájó a fővárosiaknak, a következő támadósorozatban Dyami Brown elvesztette a labdát – az Eaglesnek hat játékra volt szüksége az újabb TD-re, ismét Barkley nyargalt be az end zone-ba.

A két gyors pofon után kicsit sikerült magára találnia vendégeknek, előbb Zane Gonzalez értékesítette a második mezőnygólkísérletét, majd egy jó védekezés után Terry McLaurin 36 yardos elkapott touchdownjával zárkózott a Commanders – igaz, a kétpontos nem jött össze. Nem remegett meg az Eagles, ehhez Marshon Lattimore gólvonalon elkövetett szabálytalansága is kellett: Jalen Hurts köszönte szépen, egy yardról bevitte a labdát.

A kirúgásnál Jeremy McNichols is kiejtette a labdát, így ismét remek mezőnypozícióból jöhetett a Philly. Ezúttal állta a sarat a vendégek védelme, ám harmadik kísérletnél most a másik cornerback, Mike Sainristil volt fegyelmezetlen: buta szabálytalanságával 14 yardot adott az Eaglesnek, néhány játékkal később pedig ő engedett TD-elkapást A. J. Brownnak – a szünet előbb újabb mezőnygólt szerzett a Commanders, a félidőben 27–15-re vezettek a hazaiak.

A harmadik negyedben egy-egy punt után újra beindultak a támadósorok: az Eagles négy játék alatt haladt 58 yardot, Hurts a második futott touchdownját is megszerezte. Daniels is megmutatta mozgékonyságát, négyperces drive végén futott be a hazaiak tíz yardosáról a célterületre. A TD után a vendégek védelme viszonylag hamar leparancsolta a philadelphiai támadósort, de jött az újabb hiba – ezúttal a Detroitban remekül teljesítő Austin Ekeler vesztett labdát, amit újabb Hurts futott hatpontossal büntetett az Eagles.

Ezzel gyakorlatilag eldőlt a meccs, de a „garbage time-ban” még Barkley és Will Shipley is eredményes volt, a Philadelphia Eagles 55–23-ra nyert, és két év után ismét bejutott a Super Bowlba.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

KONFERENCIADÖNTŐK

Philadelphia Eagles–Washington Commanders 55–23 (14–3, 13–12, 7–8, 21–0)

KÉSŐBB

Hétfő, 0.30: Kansas City Chiefs–Buffalo Bills (Tv: Arena4)