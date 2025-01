A Chiefs újabb drámai meccsen nyert a Bills ellen – triplázás kapujában a Kansas City!

Az elmúlt években már hozzászokhattunk ahhoz, hogy a Kansas City Chiefs és a Buffalo Bills pontokban gazdag, látványos mérkőzésekkel kápráztat el minket. Az alapszakaszban Josh Allenék örülhettek többször – négy győzelem mellett egy vereség –, a rájátszásban viszont eddig háromból három alkalommal a Patrick Mahomes vezette csapat aratott sikert.

A mostani rájátszásban a Bills hazai pályán simán kiütötte a Denver Broncost, majd szoros meccsen, egy elrontott kétpontos kísérletnek is köszönhetően felülmúlta a Baltimore Ravenst. Ami a Chiefst illeti, az első kiemelés megszerzése után csak egyszer kellett játszaniuk eddig a playoffban, a Houston Texanst 23–14-re verték meg az Arrowhead Stadionban.

Igencsak élesen kezdett a Kansas City, szinte tökéletes első drive végén Kareem Hunt futott be a célterületre a 12 yardos vonalról. A következő támadásokból a vendégek Tyler Bass mezőnygóljával és James Cook futott TD-jével tíz pontot tettek fel az eredményjelzőre, Patrick Mahomes fumble-je is kellett a Bills gyors fordításához. A hiba nem zavarta meg a háromszoros Super Bowl-győztes QB-t, előbb Xavier Worthynek osztott ki touchdownpasszt, majd ő maga szerzett TD-t a földön – az újonc WR egy bravúros, ugyanakkor megkérdőjelezhető elkapást is bemutatott Mahomes futott hatpontosa előtt. Nem volt sok hátra a félidőig, de a vendégek villámgyorsan végigmentek – Allen pazar, 34 yardos átadását Mack Hollins húzta be, McDuffie szabálytalanul sem tudta megakadályozni a pontszerzésben. A kétpontos nem jött össze, 21–16-os KC-előnnyel mehettek pihenőre a felek.

A Főnökök puntja után szépen haladt a Bills, a támadás végén Cooknak sikerült egy yardról benyújtani a labdát. Megint rámentek a kettesre Allenék, de ezúttal sem tudták megcsinálni. A Chiefs támadói kissé megtorpantak, az újabb punt után megvolt a lehetősége a Bölényeknek, hogy elhúzzanak nyolc ponttal. A hazaiak 41 yardosán negyedik kísérletre kényszerültek, a bírók úgy ítélték meg, hogy Allennek nem sikerült átizmozni a labdát. Ezt már kihasználta a címvédő, Mahomes a második futott TD-jét is megszerezte, sőt a kétpontos kísérlet is sikeres volt. Közel sem volt vége a meccsnek, a vendégek négy perc alatt végigmasíroztak – 4. és goalnál Steve Spagnuolo védelme is hibázott, Curtis Samuel teljesen üresen kapta meg a labdát az end zone hátsó részén.

A hajrában Harrison Butker field goalja után még bőven maradt ideje a Billsnek válaszolni, de nem éltek a lehetőséggel: egy agresszív védekezésnél Allenre hamar odaért a nyomás, hátsó lábról pedig hiába dobott elkapható labdát Dalton Kincaid felé, a fiatal tight end elejtette. Innentől a Chiefs rutinosan lepörgette a hátralévő időt, és 32–29-re megnyerte az AFC-döntőt.

Az 59. Super Bowlt New Orleansban rendezik, magyar idő szerint február 10-én, 0.30-kor: a két évvel ezelőtti párosítás „visszavágója” jöhet, ismét a Philadelphia Eagles és a Kansas City Chiefs néz farkasszemet egymással – Andy Reid csapata történelemírásra készül, hiszen a KC lehet az első együttes, amelyik egymás után háromszor is megnyeri az NFL nagydöntőjét.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

KONFERENCIADÖNTŐK

AFC

Kansas City Chiefs–Buffalo Bills 32–29 (7–3, 14–13, 0–6, 11–7)

NFC

Philadelphia Eagles–Washington Commanders 55–23 (14–3, 13–12, 7–8, 21–0)

59. SUPER BOWL, NEW ORLEANS

FEBRUÁR 10.

Hétfő, 0.30: Philadelphia Eagles–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!