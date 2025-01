NFL-rájátszás: kiharcolta a továbbjutást az Eagles, az utolsó percekben dőlt el a Bills–Ravens szuperrangadó

A Wild Card kör egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy az alapszakaszban szárnyaló Minnesota Vikingst könnyedén ütötte ki a Rams, így nyugodtan bizakodhattunk benne, hogy az eddig szintén rendkívül jól játszó Eagles ellen is kiélezett ütközetet láthatunk.

Sokáig nem is kellett várnunk az izgalomra, a Philadelphia és a Los Angeles is már az első drive-ban megmutatta az erejét és touchdownt tudott szerezni. A hazaiak az irányítójuk, Jalen Hurts látványos futásával kerültek fel a táblára, amire a vendégek Tyler Higbee elkapásával válaszoltak – sőt még a vezetést is átvették mivel a Philly rúgója, Jake Elliott kihagyta az extrapont kísérletet. A negyed vége előtt azonban még vissza tudták szerezni a vezetést a Sasok, hiszen a sztárfutó, Saquon Barkley ismét villant és egy hihetetlen közel 65 yardos td-t futott.

A második negyed azonban már inkább a védelmekről szólt, a Ram ugyan még egy mezőnygóllal közelebb tudott férkőzni ellenfeléhez, ám ezen felül több pontszerzést a félidőig már nem láthattunk. A védő oldalon viszont mindkét félnek sikerült szép játékokat bemutatni, a Rams idén villogó újonca, Jared Verse például két fontos sacket is összeszedett a játékrész során.

A harmadik játékrészben sem láthattunk rengeteg fenomenális megoldást. Mindkét gárdának sikerült még egy-egy hárompontost rúgnia, de ezen felül egyik sem haladt könnyedén a pályán. A játékrészben pedig a Rams védelme ismét megmutatta mire képes és egy safetyvel – Neville Gallimore sackelte a végzónában Hurtst – még két ponttal csökkentette a Los Angeles-i csapat hátrányát.

A záró etap viszont ismét emlékezetesre sikerült, ugyanis Matthew Staffordék két támadás alatt kétszer is labdát vesztettek, amelyből hat pontot tudott kisajtoni az Eagles, majd egy támadással később Barkley ismét hatalmas touchdownt futott, amivel sokan azt hitték meg is nyerte a meccset. Ennek ellenére a Rams épp a végére kapta össze magát és kezdett gond nélkül áttörni a philadelphia védelmen és Colby Parkinoson elkapott td-jével visszahozta a reményt a csapatba. Az utolsó percekben azonban hiába száguldottak a vendégek, végül csodát nem tudtak tenni és másodjára nem jutottak touchdownig, így búcsúzhattak a továbbjutástól.

Az NFC Konferenciadöntőjében pedig így már biztos, hogy a második kiemelt Philadelphia lesz a nagy meglepetésre bekerülő Washington Commanders ellenfele.

Jalen Hurts: 128 dobott yard, 0 td, 0 int, 70 futott yard, 1 td

Saquon Barkely: 26 futás, 205 yard, 2 td

Jalen Carter: 2 sack, 2 tfl, 5 tackle LOS ANGELES

Matthew Stafford: 324 dobott yard, 2 td, 0 int

Kyren Williams: 19 futás, 106 yard

Puka Nacua: 6 elkapás, 97 yard

Jared Verse: 2 sack, 3 tfl, 4 solo tackle kiemelkedő játékos-statisztikák

A Bills és a Ravens összecsapás kérdés nélkül a második forduló legizgalmasabb mérkőzésének ígérkezett és a két Super Bowl-győzelemre esélyes gárda egy percig sem okozott a nézőknek csalódást a buffalói hideg és havazás ellenére sem.

A két gárda ezen a találkozó is gyorsan bekezdett, először Rashod Bateman elkapásából a Ravens, majd Ray Davis futásából a Bills szerzett 6-6 pontot. Ezt követően viszont nagyot hibázott az MVP-várományos Lamar Jackson, aki csúnya interceptiont dobott a Bills védőinek, ám végül szerencséje lett, hogy ebből az offense-ük nem tudott pontokat csiholni.

Nem úgy mint a második félidőben, ahol szintén egy nagy védelmi játék után – az 50. Super Bowl legjobb játékosa, Von Miller egy kiejtett labdát vitt vissza közel 40 yardot – Josh Allen lábon vitte be a labdát a baltimore-i endzone-ba. Ezután ugyan egy field goalt a Ravensnek is sikerült rúgni, de a Bills még inkább elhúzott a félidőre, miután Allen ismét futva szerzett egy td-t a játékrész utolsó másodperceiben.

A nagyszünet után kissé lassan indultak be a csapatok, a Billsnek a harmadik negyedben pontot sem sikerült szerezni, míg a Ravens egy mezőnygóllal megkezdte a felzárkózást. Nem sokkal később pedig tovább tudott faragni a hátrányából a Baltimore, miután a sztárfutója, Derrick Henry az 5 yardosról egészen az alapvonalig cipelte a labdát, így minden nyitott maradt a negyedik felvonás előtt.

Az utolsó 15 perc pedig még sok fordulattal szolgált. A Buffalo Tyler Bass segítségével két field goalt is rúgni tudott, így a vendégek utolsó támadásakor 8 pontot kellett volna szerezzenek az egyenlítéshez. Mindössze másfél perccel a vége előtt pedig Jackson gyönyörű passzát Isaiah Likely el is kapta hat pontért, ám a kétpontos Mark Andrews kiejtette a kezéből, így a körömrágó meccset végül a Bills nyerte.

A Főcsoport döntő párosítása így pedig már az FC-ben is biztossá vált. Josh Allenéknek sokadik lehetőségük nyílik, hogy végre le tudják gyűrni a mumus Patrick Mahomes vezette Kansas City Chiefst, hogy a kilencvenes évek után ismét Super Bowlba kerülhessenek.

BUFFALO

Josh Allen: 127 dobott yard, 0 td, 0 int, 20 futott yard, 2 td

James Cook: 17 futás, 67 yard

Taylor Rapp: 1 int, 1 levédekezett passz BALTIMORE

Lamar Jackson: 254 dobott yard, 2 td, 1 int, 39 futott yard

Derrick Henry: 16 futás, 84 yard, 1 td

Isaiah Likely: 4 elkapás, 73 yard, 1 td kiemelkedő játékos-statisztikák

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ

Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams 28–22

Buffalo Bills–Baltimore Ravens 27–25

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Kansas City Chiefs–Houston Texans 23–14

Detroit Lions–Washington Commanders 31–45