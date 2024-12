A Bearst legyőzve bejelentkezett az első kiemelésért a Vikings

Nem sokáig volt kérdéses a Minnesota Vikings–Chicago Bears mérkőzés végkimenetele. A hazaiak az első három negyedben két TD-t és két mezőnygólt szereztek, míg a vendégek csak Cairo Santos mezőnygólja révén iratkoztak fel az eredményjelzőre. A Vikings első hatpontosát Justin Jefferson jegyezte, míg második alkalommal Aaron Jones futott be a célterületre.

A negyedik negyedben Cam Akers is futott TD-t ért el, ezzel végleg eldőlt a találkozó. A Vikings könnyedén, 30–12-re legyőzte a Bearst, ezzel 12 győzelemmel és két vereséggel áll, csakúgy, mint a csoportrivális Detroit Lions. Az már vasárnap, a Seattle Seahawks vereségével biztossá vált, hogy a Minnesota bejutott a rájátszásba, a hajnali győzelmének köszönhetően pedig az NFC első kiemelése is elérhető távolságban van. A Lion, Vikings kettős mellett a Philadelphia Eagles is hasonló mérleggel áll.

Az NFC Déli csoportjának megnyerésére hajtó Atlanta Falconsnak nem jelentett gondot a Las Vegas Raiders. A vendégek Drake London elkapott TD-jével szereztek vezetést, majd egy safetyvel és két mezőnygóllal is növelték előnyüket. A hajrában ugyan Ameer Abdullah révén szépített a Raiders, ám Desmond Ridder kétszer is eladta a labdát, így az egyenlítés már nem jött össze. A Las Vegas így egyhuzamban tizedik vereségét könyvelte el, ami a franchise történelmének ötödik legrosszabb sorozata, jelenleg a leghosszabb aktív széria az NFL-ben. A Raidersnek a New York Giantshez hasonlóan továbbra is két győzelme van, így várhatóan e két csapat között dől el a drafton az első választás joga.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

15. FORDULÓ, hétfő esti mérkőzések

Minnesota Vikings–Chicago Bears 30–12

Las Vegas Raiders–Atlanta Falcons 9–15

Vasárnap kora esti mérkőzések

Carolina Panthers–Dallas Cowboys 14–30

Cleveland Browns–Kansas City Chiefs 7–21

Houston Texans–Miami Dolphins 20–12

Jacksonville Jaguars–New York Jets 25–32

New Orleans Saints–Washington Commanders 19–20

New York Giants–Baltimore Ravens 14–35

Tennessee Titans–Cincinnati Bengals 27–37

Vasárnap késő esti mérkőzések

Arizona Cardinals–New England Patriots 30–17

Denver Broncos–Indianapolis Colts 31–13

Detroit Lions–Buffalo Bills 42–48

Los Angeles Chargers–Tampa Bay Buccaneers 17–40

Philadelphia Eagles–Pittsburgh Steelers 27–13

Seattle Seahawks–Green Bay Packers 17–30

Csütörtök esti mérkőzés

San Francisco 49ers–Los Angeles Rams 6–12