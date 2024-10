Éledezik a baltimore-i szörnyeteg; jönnek a londoni meccsek!

A HÉT JÁTÉKOSA. A Seattle Seahawksot a veretlenségétől megfosztó Detroit Lionsban Jared Goff élete meccsét játszotta – sőt, olyan mutatókkal zárt, amilyeneket soha egyetlen NFL-irányító sem tudott felmutatni. Mind a 18 passzkísérlete sikeres volt, ami egyedülálló. Az eddigi legtöbb passzos hibátlan teljesítmény Kurt Warner nevéhez fűződött, de ő 2005-ben tízig jutott, nem 18-ig. Goff két touchdownpasszt is adott, és egyet elkapott, egy trükkös játék során Amon-Ra St. Brownnal cseréltek szerepet.

This angle of the Amon-Ra St. Brown TD pass to Jared Goff 👀#SEAvsDET | ABC, ESPN+ pic.twitter.com/GmROVh9jmM — ESPN (@espn) October 1, 2024

A HÉT FUTÓJÁTÉKA. A Baltimore Ravens a holt idény egyik legnagyobb átigazolását hajtotta végre Derrick Henry futó szerződtetésével. A tavalyi alapszakaszgyőztes klub papíron még veszélyesebbé vált, hiszen Lamar Jackson irányító önmagában is egy futógép, Henryvel kiegészülve tarthatatlan párost alkothatnak. Az első hetekben csalódást okozott a Ravens játéka, de a Bills elleni rangadón ízelítőt kapott a liga abból, milyen szörnyetegre számíthat a későbbiekben. A Baltimore első támadójátéka Henry 87 yardos TD-futását hozta, ami klubrekord a Ravensnél. Henry végül 199 futott yardig jutott (továbbra is hat 200 yardos meccse van, amivel osztozik a rekordon O. J. Simpsonnal és Adrian Petersonnal), Jackson három TD-t is szerzett, a Buffalónak esélye sem volt, Josh Allen tehetetlenül mozgott, semmit sem engedett neki a Ravens szintén remeklő védelme, élén a már hat sacknél járó Kyle Van Noyjal.

Derrick Henry is 250 pounds in his 9th year in the league and somehow still runs like a damn deer pic.twitter.com/cm5b0MSokH — 🅱️🅰️Ⓜ️ (@_bigbam_) September 30, 2024

A HÉT HIBÁTLAN CSAPATA. A Pittsburgh, a Buffalo és a Seattle veresége után két veretlen csapat maradt a ligában, a címvédő Kansas City Chiefs 4–0-s mérlege nem meglepetés. Annál inkább a Minnesota Vikingsé, amely a San Francisco és a Houston után újabb nagy skalpot gyűjtött be, ráadásul idegenben. Ezúttal a Green Bayt győzte le Sam Darnold vezérletével úgy, hogy a Packersbe visszatért Jordan Love kezdőirányító. Darnold ezúttal nem volt olyan ellenállhatatlan, mint az előző hetekben, kétszer is eladta a labdát, de a korán felépített 28 pontos előnynél ez is belefért. Ja, és újabb három TD-passzt osztott ki, így már 11-nél jár – a Chiefst irányító Patrick Mahomes hatnál.

A HÉT NULLÁSA. A Tennessee a Miamit, a Cincinnati a Carolinát győzte le, így négy játékhét után egyetlen nyeretlen csapat maradt az NFL-ben, a Jacksonville Jaguars ezúttal a Houston elleni csoportrangadót bukta el. Bár a nyáron 275 millió dolláros szerződést kapó Trevor Lawrence és társai az első négy meccsükből hármat idegenben játszottak, a mérlegük így is igen kínos. Éppen Lawrence miatt tartották sokan a Jaguarst az AFC egyik sötét lovának, de az előző alapszakaszra visszanyúlva a legutóbbi tíz meccséből csak egyet nyert meg a Jacksonville – ráadásul azt sem Lawrence irányításával, a Carolina elleni szilveszteri 26–0 C. J. Beathard érdeme volt. Valóban a Jaguars a liga legrosszabb csapata?

Trevor Lawrence is literally just Daniel Jones with long blonde hair pic.twitter.com/9PhYeVXXyy — NFL Memes (@NFL_Memes) September 24, 2024

A HÉT MUMUSA. A Tampa Bay Buccaneers az előző idény rájátszásában 32–9-cel kiejtette a Philadelphia Eaglest, Baker Mayfield akkor 337 passzolt yarddal és három touchdownnal zárt. A két csapat most újra találkozott, és Mayfield ezúttal is remekelt: 347 passzolt yard, két passzolt és egy futott TD került a neve mellé, a Buccaneers 24–0-ra elhúzott a Philadelphiától, amely nem tudott talpra állni. Az Eaglesből sérülés miatt hiányzott a két sztárelkapó, DeVonta Smith és A. J. Brown távollétében Jalen Hurts tehetetlennek tűnt – az irányító a Tampa Bay elleni öt meccséből a negyediket vesztette el (kettőt a rájátszásban).

A HÉT VÁLTOZATOSSÁGA. Az Indianapolis és a Pittsburgh hat idényen belül ötödször találkozott egymással, és mindegyik mérkőzésen más-más irányítók dobálták a labdát mindkét oldalán. Most a Coltsnál Anthony Richardson kezdett, őt Joe Flacco váltotta, a Steelersnél Justin Fields volt végig a pályán. Egy éve a Colts Gardner Minshew vezérletével szintén legyőzte a Mitchell Trubisky-irányította Steelerst, két éve a Pittsburgh nyerte a Kenny Pickett–Matt Ryan csatát. 2021 kimaradt, 2020-ban Ben Roethlisberger fordított Philip Rivers ellen, 2019-ben pedig Mason Rudolph kerekedett felül Brian Hoyeren. A korábbi meccseken Roethlisberger állandóságot jelentett a Steelersnél, de az időben visszafelé haladva a Coltsnál folytatódik a változatosság: 2017-ben Jacoby Brissett, 2016-ban Scott Tolzien, 2015-ben Matt Hasselbeck, 2014-ben Andrew Luck, 2011-ben Kerry Collins és Curtis Painter irányított, előtte, 2008-ban találjuk meg a legutóbbi állandó Colts-QB-t Peyton Manning személyében – Minshew előtt vele nyert utoljára az Indianapolis a Pittsburgh ellen. Ez sorozatban 11 mérkőzés más és más irányítókkal – ha nem is évente, de elég sűrűn találkozott egymással a két csapat ahhoz, hogy ez extrém adat legyen.

A HÉT VISSZATÉRÉSE. Jayden Daniels újabb nagyszerű győzelemre vezette a Washington Commanderst, az újonc irányító 30 passzkísérletéből 26 sikeres volt, egy passzolt és két futott touchdownnal segítette 42–14-es sikerhez csapatát Arizonában (Daniels az első négy héten 82.1%-os pontossággal passzolt, ez midnen idők legjobb idénykezdete, jobb, mint Peyton Manningé 2008-ban, amikor 81.8%-kal nyitott). Szinte tökéletes teljesítmény volt, de az előző két, szintén megnyert mérkőzéssel ellentétben ezúttal szóhoz jutott a csapat puntere is, Tress Waynek – az első forduló óta először – egyszer kellett belerúgnia a labdába. A 2014 óta a Washingtont erősítő Way a nyáron adta át a tíz éve viselt ötös mezszámot Danielsnek, és helyette már tízesben játszik.

Jayden Daniels Has More Scoring Drives (23) Than Incomplete Passes (19) Through His First 4 NFL Games https://t.co/hZASj2oP9g pic.twitter.com/hVFZNKakG5 — Barstool Sports (@barstoolsports) September 30, 2024

A HÉT PLETYKÁJA. A hivatalos indok szerint Davante Adams combizomhúzódás miatt nem játszott a Cleveland Brownst legyőző Las Vegasban, de a szaksajtóból többen úgy értesültek, hogy egyáltalán nem súlyos a sérülése, és ha minden rendben lenne vele a csapatnál, pályára lépett volna. A Sports Illustrated szerint a Raiders el akarja cserélni Adamst, aki talán már nem is játszik többet Antonio Pierce együttesében. A legvalószínűbb cserepartner a New York Jets, amelynek a Denvertől elszenvedett veresége is megmutatta, hogy szüksége lenne egy jó elkapóra, és Aaron Rodgers Green Bayben már játszott együtt Adamsszel. A pletykákat nem csillapítja, hogy Pierce az Instagramon lájkolta az Adams elcseréléséről szóló hírt.

A HÉT VALLOMÁSA. A FOX stábjával a 4. fordulóban a Tampa Bay–Philadelphia mérkőzésen működött közre szakkommentátorként Tom Brady, aki eddig nem ismert részleteket osztott meg arról, mi történt, miután 2020 elején elhagyta a New England Patriotsot. „Eddig még sohasem mondtam el, de a Chicago Bears is belopakodott a kérőim közé, és nagyon komolyan gondolkoztam ahhoz, hogy hozzájuk szerződöm” – mondta a közvetítés során Brady, aki végül a Tampa Bayt választotta, és az első évében Super Bowlt is nyert a Buccaneersszel. Elárulta, hogy 18 szempontból (fizetéstől kezdve az időjáráson át a leendő társakig és edzőkig) rangsorolta a kérőit, és így választotta a Tampa Bayt. Akkoriban a Chargers és a Miami volt a másik két klub, amellyel hírbe hozták, a Chicagót most említette először.

.@TomBrady will always be part of the Krewe 🤝 pic.twitter.com/PcwdJi0Oyb — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) September 29, 2024

A HÉT UTAZÁSA. A következő fordulóban játsszák az első európai alapszakaszmeccset, a hibátlan Minnesota Vikings az Aaron Rodgersszel felálló New York Jetsszel csap össze vasárnap délután a Tottenham Hotspur londoni stadionjában. Egy héttel később ugyanitt a Chicago és a Jacksonville csap össze, a Jaguars október 20-án a New Englanddel játszik a Wembleyben. A negyedik európai mérkőzés november 10-én Münchenben lesz, ott a New York Giants a Carolinával találkozik.

NFL, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

CSÜTÖRTÖK

New York Giants–Dallas Cowboys 15–20

VASÁRNAP

Atlanta Falcons–New Orleans Saints 26–24

Carolina Panthers–Cincinnati Bengals 24–34

Chicago Bears–Los Angeles Rams 24–18

Green Bay Packers–Minnesota Vikings 29–31

Houston Texans–Jacksonville Jaguars 24–20

Indianapolis Colts–Pittsburgh Steelers 27–24

New York Jets–Denver Broncos 9–10

Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles 33–16

Arizona Cardinals–Washington Commanders 14–42

San Francisco 49ers–New England Patriots 30–13

Las Vegas Raiders–Cleveland Browns 20–16

Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs 10–17

Baltimore Ravens–Buffalo Bills 35–10

KEDD

Miami Dolphins–Tennessee Titans 12–31

Detroit Lions–Seattle Seahawks 42–29

AZ 5. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Minnesota Vikings–New York Jets (Tv: Arena4) – Londonban

19.00: Chicago Bears–Carolina Panthers

19.00: Cincinnati Bengals–Baltimore Ravens

19.00: New England Patriots–Miami Dolphins

19.00: Washington Commanders–Cleveland Browns

19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts

19.00: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

22.05: Denver Broncos–Las Vegas Raiders

22.05: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals

22.25: Los Angeles Rams–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

22.25: Seattle Seahawks–New York Giants

Hétfő

2.20: Pittsburgh Steelers–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Kansas City Chiefs–New Orleans Saints (Tv: Arena4)