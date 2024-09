NFL: hiába Joseph öt mezőnygólja, a Giants kikapott a Cowboystól

Greg Joseph mezőnygólja törte meg a jeget a MetLife Stadionban, majd két perccel az első negyed vége előtt Dak Prescott passzával futott be a célterületre Rico Dowdle – a dallasi akciót elsőre szabálytalannak látták a játékvezetők, de videózás után megadták a touchdownt (az extra pontot Aubrey szerezte meg). A dallasiak rúgója a második játékrész elején és végén is szerzett egy-egy további mezőnygólt, ám a kettő között CeeDee Lamb is futott egy touchdownt, így a nagyszünetben már öt ponttal vezettek a vendégek.

A folytatásban mindkét oldalon jól dolgozott a védőfal, így negyedenként csupán egy-egy mezőnygólra futotta a csapatok részéről – maradt a szoros Cowboys-siker.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

New York Giants–Dallas Cowboys 15–20