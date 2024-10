NFL: Detroitban bukta el veretlenségét a Seattle

Az eddig nyeretlen Tennessee Miamiban ünnepelhette idénybeli első győzelmét. A Titansben korán megsérült Will Levis, helyére Mason Rudolph érkezett irányítónak, aki hét pontszerző támadósorozatot is levezényelt. Ebből ötször Nick Folk értékesített mezőnygólt (háromszor ötven yardról), emellett két TD-t szereztek a vendégek, Tyjae Spears és Tony Pollard egyszer-egyszer futott be a célterületre.

Ezzel szemben a Baltimore Ravenstől szeptember közepén megszerzett Tyler Huntley nem tudta helyettesíteni Tua Tagovailoát, mindössze 96 passzolt yarddal fejezte be a mérkőzést. Ugyan az irányító az utolsó negyedben egy yardos TD-futással szépített, a Titans magabiztosan 31–12-re nyert, így mindkét csapat egy győzelemmel és három vereséggel áll.

Az első három mérkőzését egyaránt megnyerő Seattle Seahawksnak túl nagy falat volt a Lions. A Detroitban Jared Goff tökéletes mérkőzést zárt, mind a 18 passza sikeres volt, két hatpontost kiosztott, egyet pedig elkapott Amon-Ra St. Brown átadását követően. A hazaiaknál a futójáték is működött, Jahmyr Gibbs két TD-t szerzett, míg David Montgomery egyszer futott be a célterületre.

A mérkőzés így is sokáig szoros volt és ez elsősorban a Geno Smith–Kenneth Walker duónak volt köszönhető. Az irányító közel 400 yardot passzolt, míg a futó 12 labdacipelésből jutott el nyolcvan yardig és három touchdownig. A Lions végül 42–29-re nyert, így tapad a hibátlan Minnesotára, míg a Seattle a veresége ellenére is vezeti az NFC Nyugati csoportját.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Miami Dolphins–Tennessee Titans 12–31

Detroit Lions–Seattle Seahawks 42–29

KORÁBBAN

Atlanta Falcons–New Orleans Saints 26–24

Carolina Panthers–Cincinnati Bengals 24–34

Chicago Bears–Los Angeles Rams 24–18

Green Bay Packers–Minnesota Vikings 29–31

Houston Texans–Jacksonville Jaguars 24–20

Indianapolis Colts–Pittsburgh Steelers 27–24

New York Jets–Denver Broncos 9–10

Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles 33–16

Arizona Cardinals–Washington Commanders 14–42

San Francisco 49ers–New England Patriots 30–13

Las Vegas Raiders–Cleveland Browns 20–16

Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs 10–17

Baltimore Ravens–Buffalo Bills 35–10