A Vasas vízilabdázóinak minden fronton legalább az elődöntő a céljuk

– Szombaton a Pécs ellen, vasárnap az UVSE-vel szemben elért sikerrel bejutottak a Magyar Kupa negyeddöntőjébe. Hogyan értékeli a csapat teljesítményét?

– Mondhatnám, hogy hoztuk a kötelezőt, de fontos leszögezni, a mai vízilabdában, ebben a mezőnyben már nemigen van ilyen kategória, hiszen minden meccs nagyon kemény. Azt hiszem, ez nemcsak ránk vonatkozik, hanem a teljes mezőnyre igaz, különösen a bajnokság lebonyolítását nézve, amelyben minden elveszített pont megbosszulhatja önmagát. Ez a két mérkőzés kiválóan illeszkedett a felkészülésünk végéhez, még ha nem is tökéletes játékkal nyertünk, örülök, hogy sikerrel vettük az akadályt, mert ezek a kis részsikerek is rendkívül fontosak.

– A negyeddöntőben a Szegeddel találkoznak, szombaton rendezik az odavágót, vasárnap a visszavágót. Milyen eséllyel vág neki a Vasas a párharcnak?

– Kétesélyes mérkőzésről van szó, nagyon fel kell készülnünk rá. Természetesen a győzelem a célunk és az, hogy bejussunk a legjobb négybe, erre minden sanszunk megvan, viszont az biztos, hogy kőkemény, kiélezett párharc várható.

– Az elmúlt idény végén hét játékosuk távozott, négy érkezett, rajtuk kívül az utánpótlására is támaszkodik a Vasas. Akkor azt mondta, hogy július huszonegyedikén kezdik el a felkészülést, amelynek keretein belül csapatépítő programokat is szerveznek. Miként sikerültek az elmúlt hetek?

– Érzésem szerint nagyon jól dolgoztak a fiúk, és az érkezők remekül beilleszkedtek. A csapatépítő események is megvalósultak, főzőcskéztünk, nagyváradi edzőtáborban voltunk, amelyen szintén csináltunk közös programot. Jelenleg nagyjából hetvenöt-nyolcvan százalékos állapotban lehetünk, ezt kell tovább emelni úgy tíz százalékkal a hétvégére, aztán hétről hétre javítani és csiszolni a tudásunkat. Csütörtökön a BVSC-vel játszunk edzőmérkőzést, amely szintén fontos állomás a Magyar Kupa negyeddöntője előtt.

– A bajnokságban jövő szerdán a sorozatban ötszörös bajnok Ferencváros ellen kezdenek. Ideális nyitány?

– Tökéletesen illeszkedik a programunkba, de most a Szeged elleni párharcon van a fókusz, az FTC-meccsel egyáltalán nem foglalkozunk. Ha sikerrel vesszük a hétvégi akadályt, akkor a Fradi elleni mérkőzés nagyszerű felkészülés lehet a Magyar Kupa négyes döntőjére. Nekünk most az a feladatunk, hogy minden játékrészre ugyanúgy összepontosítsunk, és nyolc jó negyedet játsszunk a Szeged ellen.

– A Konferenciakupa első selejtezőköre október huszonharmadikán kezdődik. Hogy tekintenek rá?

– Egyáltalán nem gondolunk még rá, egyelőre nagyon távoli, és még azt sem tudjuk, kik ellen játszunk. Szóval jelenleg maximum a szeptemberi eseményekre figyelünk, ez rendkívül fontos hónap. A Magyar Kupa-szereplésünkön túl a bajnokságban a Fradi mellett a Szolnokkal, a Szentessel és október legelején a Kaposvárral is találkozunk, ezek mind kiemelt jelentőségű mérkőzések, egyik összecsapást sem vehetjük félvállról, építenünk kell magunkat, s látni kell, hogy senki sem ugrik feltett kézzel medencébe ellenünk.

– Ha jól sejtem, az idényre kitűzött céljaik azért vannak.

– A bajnokságban idén elért ötödik helyünket követően csakis az lehet a célunk, hogy ezúttal elődöntőbe jussunk – onnan pedig meg sem állnánk a döntőig; ugyanez igaz a Magyar Kupára és a Konferenciakupára is. De első körben a legjobb négy közé jutást szeretnénk elérni mindhárom sorozatban, ha ez megvan, már biztosan éremért játszhatunk. A játékosokon azt látom, hogy nagyon motiváltak és kiválóan állnak a munkához. Tisztelik egymást, bíznak a másikban, ezt még tovább kell erősítenünk, meg kell szereznünk és megbecsülnünk az apró részsikereket. És természetesen a szurkolóinkat is várjuk sok szeretettel, nagy szükség van rájuk a közös eredmények eléréséhez.