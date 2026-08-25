Philippe Rommens kívánsága: Legyenek mindenkinek ilyen gondjai!

– Különleges mérkőzést játszottak Trabzonban, úgy tűnt, mintha az ellenfél nem tudott volna fogást találni a csapaton. A pályán is ezt érezték?

– Különösen az első félidőben mutattuk meg, hogy még az olyan csapatok ellen is képesek vagyunk jó futballt játszani, mint a Trabzonspor – felelte lapunknak adott interjújában Philippe Rommens, aki 2024 júliusában a Go Ahead Eaglestől érkezett az Üllői útra. – El kell ismerni, az ellenfélnek is voltak helyzetei, de a gólon kívül nekünk is akadtak lehetőségeink. Remekül védekeztünk, és voltak olyan időszakai a mérkőzésnek, amikor a török szurkolók csak csendben ültek a lelátón. Szerintem ez mindent elárult, hogyan alakult a találkozó. Jó érzés volt ezt átélni a pályán, nekem személy szerint kifejezetten sok erőt adott.

– Trabzonban az volt az érzés, hogy a Ferencváros pontosan tudja, mikor kell vállalnia a kockázatot, és mikor kell átvészelnie egy nehezebb időszakot. Belülről is ennyire kontrolláltnak érezték a játékukat?

– Ez az egyik legfontosabb tanulsága az első mérkőzésnek. Tudtuk, milyen erős ellenféllel találkozunk, tisztában voltunk vele, hogy lesznek olyan periódusok, amelyben nyomás alá helyeznek bennünket. Ilyenkor nagyon fontos, hogy csapatként védekezzünk, segítsük egymást, és ne veszítsük el a fejünket. Trabzonban ezt jól csináltuk. Ugyanakkor amikor lehetőségünk nyílt rá, megpróbáltunk futballozni, helyzeteket kialakítani. Mindannyian alaposan elfáradtunk a meccs végére, de a legfontosabb, hogy a célunkat elértük!

– Az egygólos siker veszélyes lehet, van mit megőrizniük, mégsem akkora előny, hogy akár egy percre is kényelmesen hátradőlhessenek. Fejben nehezebb így pályára lépni, mint nulla-nulláról kezdeni?

– A győzelemnek természetesen örültünk, boldogok voltunk, hogy előnnyel térhettünk haza. Valóban veszélyes eredmény az egy-nulla, még véletlenül sem gondolhatjuk, hogy már elvégeztük a munka nagy részét. Pontosan tudjuk, hogy csak az út felénél járunk. Az elmúlt napokban Borbély Balázs vezetőedző és a szakmai stáb is tudatosította ezt bennünk. A Trabzonspor erős csapat, a kerete tele van minőségi futballistákkal, de a magam részéről úgy vagyok vele, legyen ez a legnagyobb gondunk, hogy hazai pályán előnnyel várhatjuk a törököket. Mindenkinek ilyen gondokat kívánok!

– Trabzonban több mint harmincezer fanatikus török próbált nyomást helyezni önökre, a Groupama Arénában a Fradi-szurkolók nyomják majd előre a csapatot. Mekkora előny ez?

– Törökországban megtapasztaltuk, milyen az, amikor egy egész stadion az ellenfél mögött áll, de azt is sikerült elérnünk, hogy időnként elcsendesedjenek a szurkolók. Budapesten nyilván egészen más érzés lesz kifutni a pályára. Tudjuk, hogy a saját szurkolóink mellettünk állnak, és biztos vagyok benne, hogy fantasztikus hangulatot teremtenek. Egy ilyen jelentőségű mérkőzésen rengeteget számít az a plusz energia, amit a lelátóról kaphatunk.

– Az első mérkőzésen tíz kilométer fölött futott, szinte mindenhol feltűnt a pályán: ennyire jó erőben van?

– Jó erőben és jó formában érzem magam. Össze sem lehet hasonlítani a mostani helyzetemet azzal, amilyenben az elmúlt idényben voltam.

Philippe Rommens a törökországi mérkőzésen Mohamed Szalah előtt is lezárta a kapu felé vezető utat (Fotó: AFP)

– No, igen, Robbie Keane vezetőedzőnél alig játszott. Nehéz volt átvészelni azt az időszakot?

– Pokolian nehéz volt. Sérüléssel is bajlódtam, de egyébként is keveset játszottam. Finoman fogalmazva is voltak nehéz napjaim… Az a típusú játékos vagyok, aki sosem adja fel. Akkor is megpróbálok mindent az edzéseken magamból, amikor tudom, hogy hétvégén alig van esélyem bekerülni a kezdőcsapatba. Most úgy érzem, jó úton indultam el. Az erőnlétem már rendben van, a formám pedig a mérkőzésekkel még jobb lesz, ebben biztos vagyok. Tudok ennél is jobban futballozni!

– Van valamilyen személyes rutinja a nagy mérkőzések napján, valami, amihez mindenáron ragaszkodik?

– Az új szakmai stáb érkezése óta sokat változott a mérkőzésnapok rutinja és programja. Borbély Balázs kifejezetten fontosnak tartja, hogy a meccsnapokon ne csak a szobánkban feküdjünk és egész nap a kezdésre várjunk. Reggeli után sétálunk egy nagyot, később, délután asztaliteniszezünk, és vannak olyan társasjátékok is, amelyek az agyunkat is megdolgoztatják. Nekem kifejezetten tetszik ez a fajta program.

– Trabzonban, a szállodában is előkerült a pingpong és a társasjáték?

– Naná! A mérkőzés napján mindig nagyon nehezen telnek az órák, hiszen az ember már várja, hogy elkezdődjön a meccs. Jó, ha van valami, ami egy kicsit eltereli a figyelmet, nem lehet reggeltől estig kizárólag arra gondolni, mi történik majd a pályán.

– Zenével nem szokta felpörgetni magát a mérkőzések előtt?

– Nemigen. Inkább filmeket és sorozatokat szeretek nézni. Nem vagyok az a típus, aki a zenétől pörögne fel. A pihenőidőben inkább megnézek egy jó filmet, az jobban kikapcsol.

– A Trabzonspor elleni győzelem után két nap szabadságot kaptak. Hogyan töltötte?

– Trabzonból péntek hajnalban értünk haza Budapestre, úgyhogy jólesett utána kicsit lazítani. A barátnőmmel Pozsonyba utaztunk. Szeretünk új helyeket, közeli városokat felfedezni, úgyhogy jó programnak tűnt, és tényleg jól sikerült a kirándulás.

– Csapattársa, Toon Raemaekers és a barátnője is Pozsonyban volt, netán együtt szervezték az utazást?

– Nem, egyáltalán nem beszéltük meg előre. Egyszerűen így alakult. S ha már mindannyian ott voltunk, az egyik este közösen vacsoráztunk a belvárosban. Jó este volt. Sűrű időszak áll mögöttünk, sok mérkőzéssel, utazással, nagy téttel, úgyhogy fontos volt kicsit kiszakadni ebből. Mentálisan sikerült felfrissülnünk. A Trabzonspor elleni visszavágónak nemcsak testileg, fejben is frissen kell nekivágnunk.

– Nagyon csalódott lenne, ha végül „csupán” a Konferencialiga csoportkörében szerepelhetnének az ősszel?

– Egyáltalán nem mindegy, hogy az Európa-ligában folytathatjuk, vagy a Konferencialigában. Tudjuk, miért dolgoztunk az elmúlt hetekben, hónapokban, és azt is, milyen lehetőség van most előttünk. Mindannyian az Európa-ligába vágyunk!

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ

Csütörtök 20.30: FTC–Trabzonspor (török) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vezeti: Rade Obrenovic (szlovén)

Az első mérkőzésen: 1–0