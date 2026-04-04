Vezetést szerzett az UVSE a BVSC ellen a női vízilabda ob I elődöntőjében

SZELECZKI RÓBERT
2026.04.04. 16:23
Fotó: Török Attila
A halványabb első negyed után ellenfele nyomába eredt a BVSC, ám az UVSE hazai környezetben összességében biztos, 10–7-es sikert aratott a Hajós uszodában a két csapat első elődöntős mérkőzésén a női vízilabda ob I-ben.

Négy év után tért vissza a BVSC női vízilabdacsapata a legjobb négy közé – a 2021–2022-es idényben más volt a női ob I lebonyolítása, akkor az alapszakaszt negyedik helyen záró Vasutas a harmadik FTC-vel a bronzéremért játszhatott, és két mérkőzésen alulmaradt. A jelenlegi idényben az alapszakaszban harmadik BVSC-nek egy meccs kellett a hatodikként végző III. Kerület ellen a negyeddöntőben: 15–14-re győzött a Szőnyi úton, ezzel 9–0-ra végzett az egyik fél hetedik pontjáig tartó küzdelemben. Béres Gergely csapata így az alapszakasz-második, az elmúlt öt bajnoki évadból hármat megnyerő UVSE ellen idegenben, a Hajós uszodában kezdhette meg elődöntős szereplését.

Az alapszakaszban mindkét meccsen a Benczur Márton vezette UVSE diadalmaskodott, ahogy a Magyar Kupában a bronzmérkőzésen is.

Eleinte szinte minden a hazaiak elképzelése szerint alakult, az UVSE két emberelőnyt is kihasznált az első negyedben, miközben remekül védekezett. Tiba Panna bombagóljával 5–1-re vezetett nyolc perc után – a BVSC Pien Gorter ötmétereséből jegyezte egyetlen gólját. A vendégek első akciógóljára a második negyed második percéig kellett várni, amelyet szintén a hollandokkal januárban Európa-bajnoki címet szerző Gorter lőtt, ám mivel ebben a periódusban a hazaiak kissé megrekedtek támadásban, Lendvay Zoé átlövésgóljával máris csak kettő volt a Vasutas hátránya (5–3). A nagyszünethez közeledve Alaksza Kinga majdnem nyolcpercnyi gólcsendet szüntetett meg – a túloldalon Gorter lövését kivédte Golopencza Szonja, ám a kipattanóra Tóth Fruzsina lecsapott, és bekotorta a labdát. A következő támadásból, 11 másodperccel a második negyed lejárta előtt azonban Peresztegi-Nagy Kinga még eredményes volt, így a BVSC javuló játéka mellett is csak egy góllal csökkent az UVSE előnye az első negyed végéhez képest (7–4).

Női vízilabda ob I: UVSE–BVSC 10–7

Fordulás után Hajdú Kata használt ki még egy emberfórt, ám így tett Mucsy Mandula is a túloldalon, Gorter újabb góljával pedig ismét visszajött kettőre a vendégcsapat. A harmadik negyed második fele a kapusokról szólt, Golopencza többször védett emberhátrányban, míg Schmuck Tünde megfogta Mácsai Eszter büntetőjét. A záró szakasz előtt azonban újból plusz három volt az UVSE-nek: Alaksza Kinga kapás hátsó pozícióból kiválóan szolgálta ki a kapu előterébe úszó, majd gólt szerző Aubéli Teklát (9–6).

Az utolsó felvonásra lelassult a góltermelés: öt perc volt hátra a meccsből, amikor Mucsy ismét közelebb hozta csapatát az ellenfélhez, de ennél jobban nem tudott zárkózni a BVSC – 1:46-nál Hajdú Kata büntetőből talált be, és eldöntötte az első meccs sorsát. A 10–7-re diadalmaskodó UVSE – a remek hangulatot teremtő Újpest-drukkerek örömére – vezetést szerzett az egyik fél második győzelméig tartó elődöntős párharcban. Folytatás kedden a Laky Károly uszodában.

NŐI VÍZILABDA OB I
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
UVSE HELIA-D–BVSC-MANNA ABC 10–7 (5–1, 2–3, 2–2, 1–1)
Hajós uszoda, 300 néző. V: Csanádi, Sajben
UVSE: GOLOPENCZA SZ. – Faragó K., HAJDÚ K. 3, Peresztegi-Nagy 1, AUBÉLI 2, Fekete F., Tiba 1. Csere: Baksa V. 1, Hetzl 1, Mácsai, Ármai, ALAKSZA 1, Golopencza N. Edző: Benczur Márton
BVSC: SCHMUCK – GORTER 3, Lendvay 1, Pőcze, DÖMSÖDI DALMA, Dobi, MUCSY 2. Csere: Tóth Fruzsina 1, Nagy L., Végvári, Dobos, Bereczki. Edző: Béres Gergely
Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 7/1
Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 1/1
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az UVSE javára
MESTERMÉRLEG
Benczur Márton: – A BVSC nagyon közel járt a maximumához, jól álltak bele a helyzetekbe, kemények voltak az első negyedet leszámítva. Aztán mi sem játszottunk jól, de az elődöntőben nyerni kell, és nagyon büszke vagyok a csapatra. Amíg az ilyen hektikus meccseket, mint amilyen ezen kívül például az Alimosz és az Olympiakosz elleni BL-találkozónk volt, meg tudjuk nyerni, nem lehetünk elégedetlenek.
Béres Gergely: – Megérdemelten nyert az UVSE, de szeretném megdicsérni a csapatomat is, mert az első negyedet leszámítva jól játszottunk, és végig az ellenfél nyomában tudtunk maradni.

Vízilabda
2026.04.04. 20:50

Vízilabda: az FTC előnyt szerzett az Eger ellen a női ob I elődöntőjében

Az UVSE–BVSC az FTC és az Eger találkozója is szoros küzdelmet hozott a női ob I elődöntőjének első mérkőzésén, ám meglepetés itt sem történt.

 

