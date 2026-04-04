Vezetést szerzett az UVSE a BVSC ellen a női vízilabda ob I elődöntőjében

Négy év után tért vissza a BVSC női vízilabdacsapata a legjobb négy közé – a 2021–2022-es idényben más volt a női ob I lebonyolítása, akkor az alapszakaszt negyedik helyen záró Vasutas a harmadik FTC-vel a bronzéremért játszhatott, és két mérkőzésen alulmaradt. A jelenlegi idényben az alapszakaszban harmadik BVSC-nek egy meccs kellett a hatodikként végző III. Kerület ellen a negyeddöntőben: 15–14-re győzött a Szőnyi úton, ezzel 9–0-ra végzett az egyik fél hetedik pontjáig tartó küzdelemben. Béres Gergely csapata így az alapszakasz-második, az elmúlt öt bajnoki évadból hármat megnyerő UVSE ellen idegenben, a Hajós uszodában kezdhette meg elődöntős szereplését.

Az alapszakaszban mindkét meccsen a Benczur Márton vezette UVSE diadalmaskodott, ahogy a Magyar Kupában a bronzmérkőzésen is.

Eleinte szinte minden a hazaiak elképzelése szerint alakult, az UVSE két emberelőnyt is kihasznált az első negyedben, miközben remekül védekezett. Tiba Panna bombagóljával 5–1-re vezetett nyolc perc után – a BVSC Pien Gorter ötmétereséből jegyezte egyetlen gólját. A vendégek első akciógóljára a második negyed második percéig kellett várni, amelyet szintén a hollandokkal januárban Európa-bajnoki címet szerző Gorter lőtt, ám mivel ebben a periódusban a hazaiak kissé megrekedtek támadásban, Lendvay Zoé átlövésgóljával máris csak kettő volt a Vasutas hátránya (5–3). A nagyszünethez közeledve Alaksza Kinga majdnem nyolcpercnyi gólcsendet szüntetett meg – a túloldalon Gorter lövését kivédte Golopencza Szonja, ám a kipattanóra Tóth Fruzsina lecsapott, és bekotorta a labdát. A következő támadásból, 11 másodperccel a második negyed lejárta előtt azonban Peresztegi-Nagy Kinga még eredményes volt, így a BVSC javuló játéka mellett is csak egy góllal csökkent az UVSE előnye az első negyed végéhez képest (7–4).