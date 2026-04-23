Nemzeti Sportrádió

Yamal sérülése miatt aggódnak a spanyolok

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.04.23. 09:52
Lamine Yamal sérülésének pontos diagnózisa csütörtökön várható (Fotó: AFP)
Lamine Yamal Barcelona spanyol válogatott
Szerdai sérülése miatt bizonytalanná vált a spanyol Lamine Yamal részvétele a nyári labdarúgó-világbajnokságon.

Az FC Barcelona házigazdaként 1–0-ra nyert a Celta Vigo ellen bajnoki mérkőzésen. A találkozó egyetlen gólját az első félidő hajrájában a 18 éves csatár szerezte büntetőből, amit maga harcolt ki. A találat után azonban nem ünnepelt, hanem a földre rogyott, majd a bal combját fájlalta és cserét kért.

A Mundo Deportivo és az ESPN szerint combhajlítóizom-szakadásról van szó, a pontos diagnózis viszont legkorábban csütörtökön, az alapos orvosi vizsgálatok elvégzése után várható.

10 órája

Lamine Yamal győztes gólt szerzett, belesérült, és a Barcelona nem csak őt veszítette el

A Celta Vigo elleni találkozó után a katalánok öröme nem lehet felhőtlen.

Hans-Dieter Flick vezetőedző a meccs után úgy fogalmazott: valami biztosan történt Yamallal, mert a gólja után nem hagyta volna el a pályát ok nélkül. Hozzátette: remélhetőleg nem súlyos a sérülése, de találgatások helyett várniuk kell csütörtökig.

A középpályás Pedri közölte: csapattársának remélhetőleg csak néhány hetet kell kihagynia, mivel fiatal, és biztosan gyorsan felépül.

Yamalnak a szerdai volt a 28. bajnoki mérkőzése és a 16. gólja az idényben. Minden versenysorozatot figyelembe véve 45 meccsnél és 24 találatnál jár.

Hat fordulóval a szezon vége előtt az FC Barcelona előnye kilenc pont a tabellán, a Bajnokok Ligájában pedig már nincs versenyben, tehát a csatár sérülése miatt elsősorban hazája válogatottjának szakmai stábja aggódhat.

Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország június 15-én a Zöld-foki-szigetekkel, 21-én Szaúd-Arábiával játszik a világbajnokság csoportkörében, majd 26-án Uruguay lesz az ellenfele. Yamal eddig 25 válogatott mérkőzésen hat gólt szerzett.

A világbajnokság mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti élőben.

 

