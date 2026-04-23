Yamal sérülése miatt aggódnak a spanyolok

Hans-Dieter Flick vezetőedző a meccs után úgy fogalmazott: valami biztosan történt Yamallal, mert a gólja után nem hagyta volna el a pályát ok nélkül. Hozzátette: remélhetőleg nem súlyos a sérülése, de találgatások helyett várniuk kell csütörtökig.

A középpályás Pedri közölte: csapattársának remélhetőleg csak néhány hetet kell kihagynia, mivel fiatal, és biztosan gyorsan felépül.

Yamalnak a szerdai volt a 28. bajnoki mérkőzése és a 16. gólja az idényben. Minden versenysorozatot figyelembe véve 45 meccsnél és 24 találatnál jár.

Hat fordulóval a szezon vége előtt az FC Barcelona előnye kilenc pont a tabellán, a Bajnokok Ligájában pedig már nincs versenyben, tehát a csatár sérülése miatt elsősorban hazája válogatottjának szakmai stábja aggódhat.

Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország június 15-én a Zöld-foki-szigetekkel, 21-én Szaúd-Arábiával játszik a világbajnokság csoportkörében, majd 26-án Uruguay lesz az ellenfele. Yamal eddig 25 válogatott mérkőzésen hat gólt szerzett.

