Stieber Mercedes lesz a III. Kerületi TVE vezetőedzője



A klub közleménye szerint a jelenlegi idény végén távozik az együttestől Lukács Dénes, aki 2019-ben érkezett az egyesülethez és az elmúlt hét évben nemcsak vezetőedzőként, hanem szakmai vezetőként is segítette a szakosztály fejlődését.

A játékosént világ- és Európa-bajnok Stieber Mercedes 2022-ben, 25 év után tért vissza Olaszországból Magyarországra, és vette át a BVSC irányítását, amelynél egy teljesen új gárdát kellett az alapoktól felépítenie. Vezetésével a BVSC elődöntőt játszott a Magyar Kupában, a felsőházban zárt a bajnokságban, és kiharcolta a Bajnokok Ligájában a főtáblás szereplést is. A zuglóiaktól az előző idény végén távozott.

