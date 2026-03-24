Stieber Mercedes lesz a III. Kerületi TVE vezetőedzője

2026.03.24. 08:44
null
Stieber Mercedes a BVSC-nél edzősködött az előző idény végéig (Fotó: Török Attila)
A következő szezontól Stieber Mercedes lesz a női vízilabda ob I-ben szereplő III. Kerületi TVE vezetőedzője.


A klub közleménye szerint a jelenlegi idény végén távozik az együttestől Lukács Dénes, aki 2019-ben érkezett az egyesülethez és az elmúlt hét évben nemcsak vezetőedzőként, hanem szakmai vezetőként is segítette a szakosztály fejlődését.

A játékosént világ- és Európa-bajnok Stieber Mercedes 2022-ben, 25 év után tért vissza Olaszországból Magyarországra, és vette át a BVSC irányítását, amelynél egy teljesen új gárdát kellett az alapoktól felépítenie. Vezetésével a BVSC elődöntőt játszott a Magyar Kupában, a felsőházban zárt a bajnokságban, és kiharcolta a Bajnokok Ligájában a főtáblás szereplést is. A zuglóiaktól az előző idény végén távozott.

(MTI)

 

Stieber Mercedes III. Kerületi TVE vízilabda
