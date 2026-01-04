Sima siker a franciák ellen, döntőbe jutott a magyar férfi vízilabda-válogatott Boszniában

A két együttes másodszor találkozott egymással az Európa-bajnoki felkészülés során, december elején Párizsban csak ötméteresekkel diadalmaskodott Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese.

A mieink az első negyedben látott tapogatózás után a fordulást háromgólos előnyből várták, majd begyújtották a rakétákat – a második félidőben két 4–0-s és egy 5–0-s sorozatot is összehoztak. A hatékony támadás fegyelmezett védekezéssel párosult, nyolcadik Eb-felkészülési mérkőzésünkön ezúttal kaptuk a legkevesebb gólt.

Hétfőn 20.30-kor az olaszokkal játszunk a tornagyőzelemért.

A belgrádi Európa-bajnokságon jövő szombaton Franciaország, január 12-én Montenegró, 14-én pedig Málta lesz a magyarok ellenfele. A csoportok első három helyezettje jut tovább a második csoportkörbe.

FÉRFI VÍZILABDA FELKÉSZÜLÉSI TORNA

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

FRANCIAORSZÁG–MAGYARORSZÁG 7–20 (2–2, 1–4, 3–6, 1–8)

Trebinje. V: Andjelics, Virijevics (szerbek)

FRANCIAORSZÁG: Fontani – VERNOUX 2, BOUET 3, Vitrant, Mas 1, Carpentras, Drahe. Csere: Offner (kapus), Braise, Barnat, Guerin, Sauton, Canovas 1, Nardon. Szövetségi kapitány: Vjekoslav Kobescak

MAGYARORSZÁG: CSOMA – VIGVÁRI VINCE 4, Vigvári Vendel 1, VISMEG ZS. 5, Fekete G. 2, Varga V., BURIÁN 3. Csere: Vogel Soma (kapus), Angyal 1, Szalai P. 1, Tátrai D. 1, Kovács P., Jansik Sz. 1, Batizi 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 10/2, ill. 13/3

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –

Kipontozódott: Guerin (27. p.), Braise (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – Ismét végig fegyelmezetten védekeztünk – ezt kell belevésni a fejünkbe, hogy ezzel a csapatmunkával lehetünk eredményesek, a blokkokkal, védésekkel, labdaszerzésekkel. Ha ilyen taktikai egységben játszunk, akkor ki tudjuk iktatni az ellenfelek játékának kulcselemeit, és ilyenkor a támadás is sokkal eredményesebb lehet, hiszen a gyors ellenakciókkal fokozatosan szétziláltuk őket. Újabb remek visszajelzést kaptunk, melyik az az út, amin haladnunk kell.

A B-csoport végeredménye: 1. MAGYARORSZÁG 6 pont, 2. Görögország 3, 3. Franciaország 0