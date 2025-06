Vízilabda: Szécsi Zoltán fiát álmából keltették, hogy meghívót kapott a válogatottba

„Semennyire sem számítottam a válogatott meghívóra, nem gondoltam, hogy hazahívnak a tengerentúlról. Nem így terveztem ezt a nyarat” – mondta az Egyesült Államokban, az UCLA egyetemen vízilabdázó és politológiát hallgató Szécsi Marcell azzal kapcsolatban, hogy váratlanul érte Varga Zsolt telefonja.

Videónkban részletesen is beszél arról, hogy álmából ébresztette a hívás, illetve az üzenetek, amely között ott volt édesapjáé, Szécsi Zoltáné is. Hogy a háromszoros olimpiai bajnok milyen útravalót adott a centerposzton játszó húszéves fiának? Ez is kiderül interjúnkból, ahogy az is, hogy érzi magát a válogatottnál, s szerinte eddig milyen benyomást tett a szövetségi kapitányra. Valamint az is szóba kerül, milyen az élet Kaliforniában.

A magyar férfi vízilabda-válogatott péntektől vasárnapig Szicíliában vesz részt négyes tornán, sorrendben az olaszokkal, a spanyolokkal és a görögökkel mérkőzik meg. Jövő hét végén pedig a Hajós Alfréd Uszodában száll medencébe a BENU-kupán.