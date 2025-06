Szilágyi Dorottya: A szlengeket még nem teljesen tudom, de nagyon jó ez a fiatalos légkör

„Ez már a kilencedik nyaram a válogatottal, tehát, van mihez hasonlítani, és most teljesen más itt a légkör. Nagyon fiatalos, keresem is még a helyem, a posztom a vízben és a vízen kívül is. Nehéz, de úgy érzem, engem is megfiatalít ez a légkör. A szlengeket még nem teljesen tudom, viszont sokan használják, úgyhogy alkalmazkodom és élvezem az ittlétet” – mondta az NSO Tv érdeklődésére az amúgy még csak 28 éves, de a magyar női vízilabda-válogatottban rutinosnak számító Szilágyi Dorottya.

Videónkban azt is elárulja, melyek azok a szlengek, amiket már megtanult a Z-generációs csapattársaitól, illetve arról is bővebben beszél, hogyan élte meg a novemberi vállműtétjét követő rehabilitációt és mennyire boldog, hogy sikerült olyan szintre felhoznia magát, hogy ott van a vb-re készülő válogatottunk keretében.