Hosnyánszky Madarashoz hasonlította – Nagy Ákos megtisztelőnek tartja

„Az a bizonyos fal, ami ott felépült bennem, egy repedést sem szenvedett a döntő után, és nagyon remélem, hogy még sok olyan élményem lesz, mint a szerbek elleni elődöntő után: meghatározó, hidegrázós, megkönnyezős pillanat volt, amikor tudatosult bennem a meccs végén, hogy mi történt, mit értünk el, hogy döntőt fogunk játszani” – utalt vissza az elődöntő legjobbjának választott Nagy Ákos az M4Sport-nak adott nyilatkozatára, amelyben azt mondta, áthatolhatatlan boldogságfal van előtte.

Videónkban arra is reagál, hogy a sportcsatorna stúdiójában Hosnyánszky Norbertnek a 2003-as vb-n berobbanó Madaras Norbert jutott róla eszébe, továbbá a Nemzeti Sport szakírójának dicséretével is szembesítjük. Emellett azt is elmondja, melyek voltak számára a vb legfelemelőbb pillanatai, és mennyire csillog szépen az ezüstérem.