Férfi pólóválogatott: „A két Vigvári szeret csalni. Ha ők számolják a pontokat, akkor...”

„Talán abban jó ez a csapat, hogy minden lehetőséget kihasználunk a fejlődésre. És ha ez a csapatépítés, akkor az a csapatépítés. Ez egy olyan vonaút volt, hogy játszottunk, kártyáztunk, beszélgettünk, egyszóval közösen elütöttük az időt” – utalt Nagy Ádám a „rijekai kalandra”, amely Nápolyból Velencéig nyolc és fél órás vonatutat, majd onnan öt és fél óra buszozás jelentett a magyar férfi vízilabda-válogatottnak a múlt héten. No, meg egy parádés győzelmet a horvátok ellen.

Videónkban többek között erről a váratlan útról – az egyik fapados légitársaság törölte a csapat reggeli járatát – is bővebben esik szó, például az is kiderül, hogy mekkora hamiskártyások a Vigvári-testvérek. De természetesen az eddigi két felkészülési mérkőzés tanulságai, illetve a soron következő két torna – ezen a héten Szicíliában, majd a jövő hétvégén a Hajós Alfréd Uszodában vár három-három felkészülési meccs a mieinkre – is szóba kerül.