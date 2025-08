„Nagyon sok szép állomása volt ennek az útnak” – Molnár Tamás 50 éves     

– Nem is kezdhetnénk mással a beszélgetést, mint a világbajnoksággal, amelyen a nemzetközi szövetség vízilabda technikai bizottságának elnökeként volt jelen. Hogyan értékeli a látottakat?

– A magyar szövetség alelnökeként természetesen az a legfontosabb, hogy a válogatottak szereplését sikeresnek tekinthetjük. A technikai bizottság elnökeként a vízilabdatorna zökkenőmentes lebonyolításáért feleltem, ezen a téren is elégedettek lehetünk – mondta lapunknak Molnár Tamás. – Az új szabályok következtében több volt a gól, előfordult, hogy harminc másodpercen belül négy támadást láthatott a közönség, továbbá immár az ötgólos hátrány sem ledolgozhatatlan. Ha népszerűsíteni szeretnénk a vízilabdát, elsősorban a laikusok véleményére kell hagyatkoznunk, és ha azt a visszajelzést kapjuk, hogy látványosabbnak tartják a meccseket, akkor jó úton járunk.

– Élvezi a jelenlegi szerepkörét?

– Nem gondoltam volna, hogy tölthetek több időt az uszodában, mint játékoskoromban… Nagyon sok elfoglaltsággal jár ez a szerepkör, különösen a nyári időszakban, vagyis finoman szólva sem családbarát a munkám, de én választottam, ezzel együtt kell élni. A szabálymódosítási javaslattal eleinte falakba ütköztünk, viszont kitartóak voltunk, ahogyan arra is büszkék lehetünk, hogy a játékvezetői felfogás sokkal egységesebb lett: az a cél, hogy az egyes helyzeteket ugyanúgy értelmezzék. Nem egyszerű a feladat, de a nehézségeket leszámítva nagyon élvezem.

– Több mint tíz éve akasztotta szögre a sapkát, de addigra már játékvezetőként is tevékenykedett, majd sportvezetőként maradt az uszodai közegben. Jól sejtem, hogy tudatosan készült a civil életre?

– Igen, Salamon Feri bácsi indíttatására még a 2008-as olimpia előtt, aktív játékosként kezdtem el foglalkozni a játékvezetéssel. Egyáltalán nem derogált, hogy később háromszoros olimpiai bajnokként a medence partjára álljak, ezzel is szerettem volna elvenni az élét a kritikus hangoknak – kívülről ugyanis nagyon könnyű minősíteni a játékvezetőket… Sok áldozatot hoztam azért, hogy bekerülhessek a technikai bizottságokba.

Fotó: Szabó Miklós

– A sportág igyekszik lépést tartani a változó világgal, a közelmúltban jelentős szabálymódosítások léptek életbe. Máshogy tekint a pólóra, mint annak idején?

– Ha a mostani fiataloknak elmesélnénk, hogy annak idején harmincöt másodperc volt a támadóidő és negyvenöt a kiállítás, vagy azt, hogy két kézzel blokkolhattunk, biztosan nevetnének. Azt mondanák, hogy az egy másik sportág volt, egyébként én is így látom. A fejlődéshez muszáj volt megtenni bizonyos lépéseket, sőt, már sokkal korábban is lehetett volna változtatni. A férfiaknál öt métert kivettünk a felúszásból, ezáltal több az akció – elégedettek lehetünk, de nem dőlhetünk hátra.

– Olyan pályafutást tudhat maga mögött, amelyet nehéz lenne néhány mondatban összegezni, szóval inkább úgy kérdezem: mire a legbüszkébb?

– Nagyon sok szép állomása volt ennek az útnak. A legnagyobb eredmény, hogy háromszoros olimpiai bajnoknak mondhatom magam, emellett azt is sikernek könyvelem el, hogy az aktív pályafutásom után sportdiplomataként magas pozíciókba kerültem. Remélhetőleg mások is úgy gondolják, hogy a tevékenységemmel a sportág hasznára vagyok – ha a döntéshozók bizalmat szavaznak, a jövőben is erre törekszem.

– Látjuk még a medencében?

– Mindenképpen, mert úszni rendszeresen járok… Nehéz beismerni, hogy öregszünk: fejben még jól vízilabdázom, de azt mindig csalódásként élem meg, amikor kiderül, hogy a testem már nem úgy működik, mint régen. Márpedig ezt a sportágat csak úgy lehet űzni, ha az ember rendszeresen csinálja, máskülönben igencsak balesetveszélyes.

MOLNÁR TAMÁS NÉVJEGYE

Született: 1975. augusztus 2., Szeged

Sportága: vízilabda

Posztja: center

Klubjai: Szeged (–1998, 2009–2014), UTE (1998–1999), Jug Dubrovnik (horvát, 1999–2000), Becsej (jugoszláv, 2000–2001), BHSE (2001–2009), Neptunes (máltai, 2009–2014)

Legjobb eredményei: 3x olimpiai bajnok (2000, 2004, 2008), világbajnok (2003), 3x vb-2. (1998, 2005, 2007), 2x Európa-bajnok (1997, 1999), Eb-2. (2006), 3x Eb-3. (2001, 2003, 2008), világkupagyőztes (1999), 2x vk-2. (2002, 2006), vk-3. (1997), Bajnokok Ligája-győztes (2004), 3x BL-döntős (2002, 2003, 2005), 2x LEN-kupa-győztes (1999, 2000), Euroliga-győztes (2004), európai Szuperkupa-győztes (2004), U20-as világbajnok (1995), 2x U19-es Európa-bajnok (1992, 1994), universiade-2. (1995), 5x magyar bajnok (2002–2006), 4x Magyar Kupa-győztes (2006, 2011–2013), horvát bajnok (2000), jugoszláv bajnok (2001), Jugoszláv Kupa-győztes (2001), 5x máltai bajnok (2009–2014)