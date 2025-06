A világelitbe tartozó riválisok ellen fejlődhet tovább a magyar női vízilabda-válogatott

Itt és most kell bizonyítani: a kedden kezdődő Seat-kupa jelentősége túlmutat a felkészülési tornákén, a női vízilabda-válogatottat irányító Cseh Sándor ugyanis a hazai rendezésű viadal után jelöli ki a szingapúri világbajnokságra utazó keretet. A szövetségi kapitány szerint úgy érdemes a jövőt építeni, hogy közben a jelenre összpontosítanak, a fejlődéshez elengedhetetlen, hogy már az előkészületi időszakban jól teljesítsen a csapat.

Ezért sem mindegy, hogyan szerepelnek a Seat-kupán a mieink, elvégre a játékosok önbizalmát a győzelmek építik, továbbá a várhatóan lelkes és hangos közönséget is szeretnék kiszolgálni Keszthelyi Ritáék. A kedd esti nyitányon megadhatja az alaphangot a válogatott, ugyanis a szerényebb játékerőt képviselő Új-Zélanddal találkozik Gödöllőn. Érdekesség, hogy az előző két világbajnokságon egyaránt összekerültek a felek, két éve 23–5-re, míg tavaly 19–8-ra győztünk a csoportkörben. Az óceániaiak Fukuokában tizenegyedikek lettek, Dohában történetük legjobb vb-szereplését produkálva a kilencedik helyen zártak, vagyis szépen, fokozatosan lépegetnek előre, de a nagy áttörés, a legjobb nyolc közé jutás még várat magára.

A papírforma alapján tehát az első mérkőzés nem okozhat gondot, a szerdai és a csütörtöki erőpróba ugyanakkor jóval nehezebbnek ígérkezik. A Seat-kupa második játéknapján az Európa-bajnok Hollandia következik, amely ellen általában jól megy női válogatottunknak, ám a párizsi olimpiáról nincsenek jó emlékeink, a csoportkörben kétgólos vereséget szenvedtünk. A tokiói csalódást követő vérfrissítéssel egy csapásra visszatértek a közvetlen élmezőnybe a hollandok, egy éven belül vb-t és Eb-t nyertek, valamint olimpiai bronzérmet szereztek.

Ha ez nem lenne elég, a csütörtöki záró napon – már a margitszigeti Hajós uszodában – a görögökkel is összecsapunk, csakúgy, mint mostanában minden nagy világversenyen. A hasonló játékerőt képviselő felek kilenc tétmérkőzést játszottak egymással az elmúlt három évben, a mérleg öt négy a mieink javára – sokatmondó, hogy csak egyszer alakult ki négy gólnál nagyobb különbség. A párizsi olimpián egyik csapat sem jutott a négy közé, az idei vk-sorozatban viszont mindkettő érmet szerzett, az áprilisi döntőben 13–9-re kaptunk ki.

Mondhatnánk, hogy itt a remek alkalom a visszavágásra, de fontosabb, hogy a szingapúri világbajnokságon vegyünk revansot, merthogy ismét egy csoportba kerültünk a görögökkel (a horvátok és a japánok társaságában). Ebből a szempontból is értékmérő a margitszigeti találkozó, meg talán azt is leszűrhetjük, változtak-e az erőviszonyok a világkupa óta. Jelentősen megfiatalított női válogatottunk egyébként a sorozat selejtezőjében és a nyolcas döntőben is rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtott, kilenc mérkőzéséből hetet megnyert, a spanyolokat Alexandrupoliban és Csengtuban is felülmúlta, csupán a görögök tudták megtréfálni kétszer.

Cseh Sándornak tehát van mire építenie, ráadásul immár a vállsérüléséből felépülő Szilágyi Dorottya is bevethető, Keszthelyi Rita rutinja pedig sokat érhet a csapatnak. A Seat-kupán új vezér­egyéniségek is előléphetnek a rivaldafénybe – már csak ezért is érdemes lesz megnézni a magyar válogatottat Gödöllőn vagy a Hajós uszodában.

A SEAT-KUPA PROGRAM

Kedd (Gödöllő)

18.00: Hollandia–Görögország

20.00: MAGYARORSZÁG–Új-Zéland (Tv: Duna World)

Szerda (Gödöllő)

18.00: Görögország–Új-Zéland

20.00: MAGYARORSZÁG–Hollandia

Csütörtök (Hajós uszoda)

18.30: Hollandia–Új-Zéland

20.00: MAGYARORSZÁG–Görögország