Először bajnok a Ferencváros női pólócsapata

Sorozatban négyszer veszített döntőt az FTC női vízilabdacsapata az UVSE ellen 2023 óta (egyszer az Eurokupában, kétszer a Magyar Kupában, közte a bajnokságban is), ám a női ob I 2024–2025-ös idényének fináléjában nem volt kérdés a zöld-fehérek sikere, kedden a párharc harmadik mérkőzését is megnyerték.

Az első két meccshez hasonlóan a harmadik is UVSE-góllal indult, de a második negyed elején már három góllal vezetett az FTC. Az UVSE Aubéli Tekla és Szegedi Panni góljaival feljött mínusz egyre, ám röviddel a dudaszó előtt Eleftheria Plevritu Golopencza Szonja kezei között bombázott a kapuba. A görög légiós elemében volt, ekkor öt lövésből négy gólnál járt, a Fradi ismét kettővel vezetett. A harmadik negyed elején Szegedi ötméteresével és Tiba Panna átlövésével nagy nehezen összejött az egyenlítés a liláknak, 7–7 volt az állás. De a Fradi újból felpörgött: Gurisatti Gréta bombája a kapufáról pattant Golopencza hátára, aztán onnan a kapuba, ezt követően Leimeter Dóra és egy kipattanót megszerezve Vályi Vanda is eredményes volt – ismét háromgólos volt a népligetiek előnye.

Az utolsó negyed rendkívül hektikus játékot, a meccs végi fáradtság pedig pontatlanságot is eredményezett mindkét oldalon – Plevritu például ötméterest rontott, és egy üres kapura tartó, a vízről felpattanó lövése is kijött a felső kapufáról. Szegedi újabb büntetőt lőtt be, két perccel a vége előtt Benczur Márton pedig felküldte a mezőnybe Golopenczát is – az első támadásnál be is talált! Neszmély védett ugyan egy lövést, de amikor ki akarta adni a labdát, az UVSE kapusa lelopta a kezéről, és gólt lőtt. Ám hiába az óriási roham, Gurisatti óriási bombája másfél perccel a vége előtt eldöntötte a párharcot – Szegedi egy kipattanót még értékesített, de már nem maradt ideje a vendégeknek.

Az FTC ezzel története első bajnoki elsőségét szerezte meg, míg Matajsz Márk, miután 2000-ben a férficsapattal játékosként nyert bajnoki címet, edzőként is a csúcsra ért.

NŐI VÍZILABDA OB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

FTC-Telekom Waterpolo–UVSE 11–10 (4–2, 3–3, 3–2, 1–3)

Népliget. V: Kun Gy., Ercse N.

FTC: NESZMÉLY – Fekete F., Hertzka, GURISATTI 3, Palmieri 1, VÁLYI V. 2, Leimeter 1. Csere: PLEVRITU 4, Máté Zs., Farkas T., Kuna, Bonca, Gulyás-Oldal. Edző: Matajsz Márk

UVSE: GOLOPENCZA SZ. 1 – SZEGEDI 4, Hajdú K., Faragó, Aubéli, Peresztegi-Nagy, BAKSA V. 4. Csere: Hetzl, Golopencza N., Lendvay, Tiba 1, Mácsai E. Edző: Benczur Márton

Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 10/4

Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 2/2

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 az FTC javára

MESTERMÉRLEG

Matajsz Márk: – Felsorolni sem tudom, mennyi embernek köszönhetem, hogy egyáltalán itt lehetek és rám gondoltak. Huszonöt évvel ezelőtt játékosként volt szerencsém belökni a vízbe az edzőnket, Vad Lajost, ez volt a vágyam, hogy átélhessem mint edző. A lányok valóra váltották ezt. Az UVSE nagyon erős és méltó ellenfél volt, ilyen riválist háromszor legyőzni hatalmas fegyvertény, megérdemelten lettünk bajnokok.

Benczur Márton: – Egyáltalán nem érzek szomorúságot. Senkiért sem cserélném el a csapatomat, csak mert éppen egyszer nem sikerült megnyernünk egy döntőt. Persze három nullnál nem kérdés, hogy a Fradi megérdemelten győzött, amellett, hogy ez a meccs jóval hektikusabb volt az előzőeknél. Az egyik alapvetése a sportnak, hogy nem lehet mindig nyerni, ezúttal nem nyertünk, de boldogságot érzek, hogy ilyen csapatom van.