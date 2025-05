Az FTC kétgólos hátrányból nyerte meg néggyel az UVSE elleni döntő első felvonását a női vízi ob I-ben

Győzelemmel készítette elő a terepet a Ferencváros női csapata a férfiegyüttesnek szerdán. A Komjádi uszodában rendezték meg mindkét nemnél a vízilabda ob I döntőjének első felvonását, először a nők ugrottak medencébe. Az alapszakasz során mindkét csapat csupán egy-egy vereséget szenvedett – egymás ellen –, ez a mérleg viszont értelemszerűen nem maradhat egyenlő az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végére.

Aubéli Tekla és ötméteresből Szegedi Panni volt eredményes, kétgólos előnyt szerzett az UVSE – az FTC a két kapott gól után rendkívül gyorsan kapcsolt magasabb sebességi fokozatba, és még az első negyed vége előtt fordított. A második elején itt is, ott is kimaradt egy-egy ötméteres – Faragó Kamilla kapufára lőtte, míg Gurisatti Gréta kísérletét Golopencza Szonja hárította, a kettő között viszont Fekete Flóra kettő gólra növelte a Fradi előnyét. Egy bejátszás után Aubéli találatával zárkózott az UVSE, ám a következő hasonló próbálkozást Neszmély Boglárka kivédte. A nagyszünet előtt Leimeter Dóra bombáját hárította Golopencza, ami fontos volt az UVSE-nek, hogy ne kétgólos hátránnyal kelljen fordulnia.

A folytatásban viszont főleg Matajsz Márk csapata irányított, Neszmély a korábbiaknál is hatékonyabb volt a kapuban, míg az UVSE többször is rontott a támadásaiban: a harmadik negyed végén, 7–6-os hátrányban egy eladott labdából úszott meg Eleftheria Plevritu a kapásoldalon, majd áttette a túloldalra a már hosszú ideje üresen lévő Fekete Flórának, aki nem is hibázott. És még ekkor sem lőtte el az összes puskaporát a Fradi, a záró felvonásban további három gólt lőtt – az utolsót Plevritu büntetőből érte el, melyet azért kapott az FTC, mert Alaksza Kinga nem vette észre, hogy kiállították. A lilák már csak egy újabb büntetőből voltak eredményesek Szegedi révén öt másodperccel a vége előtt – 11–7-re a népligetiek nyertek.

A tavalyi bajnoki döntővel ellentétben a Ferencváros került előnybe – akkor csupán az egyik fél második győzelméig tartott a párharc.

A bronzpárharc első meccsét sokkal jobban kezdte Dunaújvárosban a vendég Eger és a második negyed derekán, Parkes Rebecca góljával már 5–1-re vezetett, ahonnan ugyan még 5–4-re felzárkózott a vendéglátó, de egyenlíteni nem tudott. Az Eger 8–6-os idegenbeli sikerrel került előnybe a harmadik helyért vívott helyosztón.

NŐI OB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

FTC-Telekom Waterpolo–UVSE 11–7 (4–3, 1–1, 3–2, 3–1)

Komjádi uszoda. V: Debreceni, Petik.

FTC: NESZMÉLY – Máté, Farkas T. 1, Gurisatti 1, De Vries, VÁLYI 2, LEIMETER 2. Csere: Kiss A. (kapus), Plevritu 1, Gulyás-Oldal, Kuna, Hertzka 1, Bonca, FEKETE F. 3. Edző: Matajsz Márk

UVSE: Golopencza Sz. – Mácsai 1, Szegedi 2, PERESZTEGI-NAGY 1, AUBÉLI 2, Faragó 1, Baksa V. Csere: Hetzl, Golopencza N., Lendvay, Alaksza, Tiba, Hajdú K. Edző: Benczur Márton

Emberelőny-kihasználás: 11/4, ill. 18/4.

Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 3/2.

Kipontozódott: Faragó (20. p.), Máté (25. p.), Hertzka (29. p.), Gurisatti (30. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az FTC javára

A 3. helyért, 1. mérkőzés

Dunaújvárosi FVE–One Eger 6–8 (1–2, 1–3, 2–1, 2–2)

Részletes jegyzőkönyv később!

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az Eger javára