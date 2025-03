Női vízilabda ob I: ötméteresek után az Eger jutott be utolsóként az elődöntőbe

Miután a BVSC szerdán nyolcgólos, 14–6-os vereséget szenvedett Egerben a női vízilabda ob I-ben az elődöntőbe jutásról szóló párharc első mérkőzésén, játékosai győzelmi kényszerben ugrottak medencébe hazai környezetben, a Laky uszodában pénteken. A Vasutas szurkolótábora minden segítséget meg is adott ahhoz, hogy Stieber Mercedes együttese versenyben maradjon, ám Egerből is szép számmal érkeztek drukkerek a fővárosba.

Parkes Rebecca találatával másfél perc után a vendégek vezettek, ám a sárga-kékek Ármai Zita és Kele Nikolett góljával még a negyed előtt fordítottak – további egy-egy gól született emberelőnyből, így az első negyed után megmaradt a BVSC egygólos előnye. A másodikban kétszer is vezettek kettővel a hazaiak – egyszer Ármai blokkon megpattanó lövése csapta be az egri kapus Torma Lucát, később Petik Panna fordult le fantasztikusan védőjéről, és talált be – miközben több vendégcenterezést védekeztek ki sikeresen, akár labdaszerzéssel, akár Kakas Krisztina bravúrjával a kapuban. Parkest azért így is megtalálta kétszer a labda középen a kapu előterében, ahonnan nem hibázott, így a nagyszünet előtt egy gól maradt az Eger hátránya, 5–4-gyel fordultak a felek.

A harmadik felvonás elsősorban a hátsó alakzatok remekléséről szólt – Szellák Csenge büntetőből volt eredményes, fél perccel a játékrész vége előtt pedig Belorio Letícia bombájával hosszú idő után ismét az Eger vezetett, de Ármai sikeres átlövéssel gondoskodott arról, hogy a vendégek ne kezdhessék előnyből a záró szakaszt. A negyedik negyed éppúgy szólt a hatalmas gólokról, mint a szép védésekről mindkét oldalon – Mészáros-Farkas Kata éppen a támadóidő lejárta előtt juttatta ismét vezetéshez a Vasutast, ekkor 27 másodperc volt hátra, ám az Eger kihasználta az utolsó támadását, Lendvai Natasa 2.4 másodperccel a rendes játékidő lejárta előtt óriási találattal egyenlített, és mentette meg csapatának a meccset, hogy ötméteresekkel még eldönthesse a továbbjutást.

Így is lett: három párig mindkét együttes hibátlan volt, a negyedik sorozatnál viszont Pőcze Panna kísérletét Torma Luca hárította, az ötméterespárbajt kezdő BVSC ezzel lépéshátrányba került. Ezután gólhátrányba is, mivel Czigány Dóra a túloldalon nem hibázott, és ugyan a hazaiaktól Mészáros-Farkas Kata is betalált, a mindent eldöntő lövésnél a Parkes mellett szintén háromgólos Szellák Csenge szintén sikerrel járt – így Sike József együttese jutott be a legjobb négybe, és csatlakozott az FTC-hez, az UVSE-hez és a Dunaújvároshoz.

NŐI VÍZILABDA OB I

AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

BVSC-MANNA ABC–ONE EGER 9–9 (3–2, 2–2, 1–2, 3–3) – szétlövéssel 4–5

Laky uszoda, 150 néző. V: Sajben, Csanádi

BVSC: KAKAS – Kolarova 1, Pőcze, Petik 1, DÖMSÖDI DALMA, Tóth Fruzsina, MÉSZÁROS-FARKAS 2. Csere: Kele 1, ÁRMAI 3, Bereczki, Koltay, Dobos 1, Tóth Frida. Edző: Stieber Mercedes

EGER: TORMA – Szellák 1, Pogonyi, CZIGÁNY 3, PARKES 3, Sóti, Belorio 1. Csere: Horváth L., Borsi, LENDVAI 1, Horváth Zs., Katona Zs. Edző: Sike József

Emberelőny-kihasználás: 9/3, ill. 9/3

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1

Kipontozódott: Katona Zs. (27. p.), Sóti (28. p.), Kele (30. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 az Eger javára

MESTERMÉRLEG

Stieber Mercedes: – A csapat nagyon összekapta magát a szerdai vereség után, jól is játszottunk. Voltak persze elhibázott helyzeteink, amelyek kihasználásával más lenne az eredmény, de a játék képe rendben volt. Velünk egyszintű csapattal mérkőztünk meg, emelt fővel ugyan, de kikaptunk, ám nem lehet szégyenkezni valónk.

Sike József: – A szakírók a bajnokság előtt az ötödik-hatodik helyre várták a csapatot. Azzal a sérüléshullámmal együtt, ami sújtott minket ebben a fél évben, fantasztikus eredménynek tudom be az elődöntőt. Ebben a párharcban két egyforma csapat küzdött meg, otthon mi nyertünk nyolccal, a mai mérkőzésen győzni nem tudtunk, ez volt bennünk a maximum, de közönségszórakoztató mérkőzésen jutottunk tovább.

A MÁSIK MAI MÉRKŐZÉSEN

III. Kerületi TVE–Dunaújvárosi FVE 9–20 (2–3, 4–4, 2–7, 1–6)