Férfi vízilabda-vk: Varga Zsolt 21 játékossal kezdi meg a felkészülést

Az együttes január 7. és 12. között a Bukarestben sorra kerülő világkupa-selejtezőben lesz érdekelt, ahol a spanyolokkal és a franciákkal szerepel azonos csoportban.

„A célunk egyértelmű: olyan csapatot építeni a Los Angeles-i olimpiára, amelynek reális esélye lesz az aranyéremre. Azokkal kezdjük meg a munkát, akikről most úgy látjuk, hogy 2028-ig eljutnak arra a szintre, ami a kitűzött célok eléréséhez szükséges, hogy idővel egy fizikailag és lelkileg is törhetetlen falanxot formázzanak” – fogalmazott a szakember a szövetség honlapján.

Hozzátette, ebbe természetesen az is beletartozik, hogy már jövő nyáron, a szingapúri világbajnokságon is megfelelően helytálljanak, ennek jegyében kezdődik most az építkezés, amelynek első állomása a januári világkupa-selejtező.

Az együttes elsősorban Magyarországon készül, a két ünnep között ugyanakkor jön a szokásos közös edzőtábor a horvátokkal Zágrábban, december 28-án még egy hivatalos mérkőzést is vív a legutóbb az olimpiai elődöntőben meccselő két együttes.

A magyar férfi vízilabda-válogatott kerete

kapusok: Bányai Márk (Szolnok), Csoma Kristóf (Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC), Szakonyi Dániel (FTC)

mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Marseille), Batizi Benedek (Vasas), Bedő Krisztián (Szolnok), Burián Gergely (Barceloneta), Ekler Zsombor (BVSC), Fekete Gergő (FTC), Konarik Ákos (BVSC), Kovács Péter (BVSC), Manhercz Krisztián (FTC), Molnár Erik (FTC), Nagy Ádám (FTC), Nagy Ákos (FTC), Tátrai Dávid (BVSC), Varga Vince (FTC), Vigvári Vince (Barceloneta), Vigvári Vendel (FTC), Vismeg Zsombor (FTC)