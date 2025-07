A fiatalos lendület repítette férfi vízilabda-válogatottunkat a vb-n

„Ahhoz, hogy szintet lépjenek a játékosok, feszegetniük kell a határaikat, el kell viselniük a fájdalmat is. Márpedig könnyebb úgy elviselni, ha tudod, hogy lehetnek sikerélményeid.”

Az idézet a férfi vízilabda-válogatottat irányító Varga Zsolttól származik – még áprilisban, a podgoricai világkupadöntő után értékelt így lapunknak. Aki nem emlékezne: a tesztelésre (is) szolgáló sorozatban jelentősen megfiatalított csapattal lettünk bronzérmesek, mindössze hat játékos született az előző évezredben. A nyári világbajnokság előtt olyan rutinos klasszisok kaptak újra meghívót, mint Angyal Dániel, Jansik Szilárd és Vámos Márton, ugyanakkor a világkupában bizonyító fiataloknak továbbra is bizalmat szavazott a szövetségi kapitány, aki az új olimpiai ciklus első felét az újjáépítésnek szenteli.

A sikerélmény a felkészülési időszakban sem maradt el – alighanem ez is kellett ahhoz, hogy Szingapúrban a szintlépés is sikerüljön.

„Jó néhány rivális irigyli tőlünk az ezüstérmet… A női válogatotthoz hasonlóan a férfiaknál is egyértelműen félig tele van a pohár, nem félig üres. Többnyire a nagyon jó kapusoknak is sikerült sok gólt lőnünk, elég csak a horvátok elleni negyeddöntőt említenem, az ellenfél két kapusa összesen három védést tudott bemutatni. A döntőben is tizenhárom gólig jutottunk, ami az eddigi világbajnokságokon rendszerint aranyat ért, ezúttal viszont kevés volt a spanyolok ellen. A negyedik negyedben olykor visszaesett a teljesítményünk, ezzel foglalkozni kell a jövőben, mert a kapott gólok számán még lehet faragni – akkor is, ha nem Vogel Soma véd. Csoma Kristóf egyébként élt a lehetőséggel, bizonyította, hogy jól döntött a szövetségi kapitány, amikor magával vitte Szingapúrba.” NS-szakértő: Szabó Zoltán, BEK-győztes

Varga Zsolt ugyanis hivatalos mérkőzésekre és tornákra építette a finomhangolást, többek között a horvátokat és a szerbeket is legyőzték a mieink. Csakúgy, mint néhány héttel később a világbajnokságon. Az eredmény persze még másodlagos volt az alapozás során, de a lendületes és ötletes támadójáték, no meg a fokozatosan javuló emberhátrányos védekezés azt mondatta velünk, hogy élesben is kijöhet a lépés. Akkor még nem akartuk elkiabálni, mert láttunk már ellenpéldát is, ám a világbajnokságon tapasztaltak megerősítették, hogy biztos alapot tett le a szakmai stáb – olyat, amelyre a következő években is lehet építkezni.

Merthogy a szingapúri ezüstérem sokkal inkább tűnt egy folyamat állomásának, mintsem egyszeri és megismételhetetlen sikernek. Nézzük csak a számokat! Támadásban a magyar és a szerb válogatott volt a legeredményesebb, minden második próbálkozásunkból gól született. Az akciógólokban a mezőny előtt járt Varga Zsolt együttese, amely negyven százalék feletti hatékonysággal lőtt, ráadásul a centerjátékán is érezni az előrelépést. Már csak a kiállítások miatt is fontos volt, hogy Kovács Péter elsőrangúan érvényesült középen, elvégre az előny-hátrány játék az új szabályrendszerben sem lett kevésbé jelentős, mint korábban.

A vb-újoncoknak sem kellett sok idő, hogy megszokják a torna légkörét: a kapus Csoma Kristóf bravúrt bravúrra halmozott az ausztrálok ellen, Nagy Ákos és Vismeg Zsombor megszórta a japánokat. A nyitányon kiütéssel győzött a férfiválogatott, a kellemetlen stílusú ázsiaiakkal meg olyan meccset játszott, amilyet – a lényeg, hogy megnyerte és túlesett rajta. Hogy aztán a harmadik negyed végén három góllal vezessen a bivalyerős spanyolok ellen…

Manhercz Krisztián vezérként pólózott, megérdemelten került be a torna All Star csapatába (FOTÓ: MTI/KOSZTICSÁK SZILÁRD)

Méghozzá elsőrangú védekezéssel, amivel (nagyon) sokáig szinte semmit sem tudott kezdeni a rivális. A részsiker után a tanulság sem maradt el: a spanyolok minden rutinjukat bevetve fordítottak a végjátékban, a mieink pedig elsősorban ezt a szakaszt kezdték elemezni, hogy ha hasonló helyzetbe kerülnek az egyenes kieséses szakaszban, foggal-körömmel őrizzék az előnyüket. Így is lett: a románok ellen szó szerint kiharcolták a továbbjutást, a horvátokat meg űrjátékkal győzték le, pedig mégiscsak a címvédő, egyben a mezőny egyik legkomplettebb együttese volt az ellenfél.

Itt emelnénk ki a csapatkapitány Manhercz Krisztián szerepét, aki elöl és hátul egyaránt mestermunkát végzett, sokat tett azért, hogy ne törjön meg a fiatalos lendület. A torna All Star-csapatába bekerülő klasszis mellett a több hangszeren is jól muzsikáló Burián Gergely, valamint az olimpiai bajnok szerbek elleni elődöntőben brillírozó Fekete Gergő teljesítményét is 9-es osztályzattal értékeltük. Angyal Dániel elsőrangúan bekkelt, Nagy Ádám pazar átlövésekkel jelentkezett, a Vigvári testvérek fontos pillanatokban villantak meg – sorolhatnánk még a kimagasló egyéni teljesítményeket, de a legfontosabb, hogy mindenki beletett valamit a közösbe.

Fekete Gergő meghatározó játékossá érett (FOTÓ: MTI/KOSZTICSÁK SZILÁRD)

Ilyenformán amiatt sem lehet hiányérzetünk, hogy a Felipe Perronét búcsúztató spanyolok a csoportrangadó után a döntőben is jobbnak bizonyultak. Ők is jártak az út elején, most előrébb tartanak, de nem lesz ez mindig így… Feltéve, ha nem térnek le az ösvényről a mieink, mert ahhoz kétség sem férhet, hogy az irány jó. Jövőre Európa-bajnokság Belgrádban, két év múlva világbajnokság Budapesten.

Lehet tovább feszegetni a határokat.

Burián Gergely kiegyensúlyozottan, végig magas szinten játszott a világbajnokságon (FOTÓ: MTI/KOSZTICSÁK SZILÁRD)

VILÁGBAJNOKSÁG, FÉRFIAK, SZINGAPÚR

Világbajnok: Spanyolország (Unai Aguirre, Alejandro Bustos, Javier Bustos, Sergi Cabanas, Miguel De Toro, Biel Gomila, Álvaro Granados, Marc Larumbe, Eduardo Lorrio, Alberto Munárriz, Felipe Perrone, Bernat Sanahuja, Roger Tahull, Fran Valera, Unai Biel, szövetségi kapitány: David Martín)

2. MAGYARORSZÁG (Angyal Dániel, Burián Gergely, Csoma Kristóf, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Kovács Péter, Manhercz Krisztián, Mizsei Márton, Molnár Erik, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Vámos Márton, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor, szövetségi kapitány: Varga Zsolt)

3. Görögország

4. Szerbia

5. Horvátország

6. Montenegró

7. Olaszország

8. Egyesült Államok

9. Japán

10. Románia

11. Kanada

12. Brazília

13. Ausztrália

14. Kína

15. Szingapúr

16. Dél-Afrika

A MAGYAR VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEI

CSOPORTKÖR

B-CSOPORT

Július 12., szombat

MAGYARORSZÁG–Ausztrália 18–6 (5–1, 4–0, 3–2, 6–3)

Július 14., hétfő

MAGYARORSZÁG–Japán 23–18 (5–5, 5–3, 5–3, 8–7)

Július 16., szerda

MAGYARORSZÁG–Spanyolország 9–10 (2–2, 3–1, 3–2, 1–5)

A csoport végeredménye: 1. (negyeddöntős) Spanyolország 9, 2. Magyarország 6, 3. Japán 3, 4. Ausztrália 0

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

Július 18., péntek

A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Magyarország–Románia 15–11 (6–3, 2–3, 3–3, 4–2)

Július 20., vasárnap

NEGYEDDÖNTŐ

Horvátország–Magyarország 12–18 (6–6, 1–5, 2–2, 3–5)

Július 22., kedd

ELŐDÖNTŐ

Magyarország–Szerbia 19–18 (6–3, 2–5, 8–4, 3–6)

Július 24., csütörtök

DÖNTŐ

Magyarország–Spanyolország 13–15 (5–5, 1–2, 4–2, 3–6)

ÉRTÉKELÉS

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY

VARGA Zsolt 9

Nagy fába vágta a fejszéjét, mert a fiatalítást sohasem könnyű összehangolni az eredményességgel, ám ahogy az ezüstérem is mutatja, jó úton jár férfiválogatottunk. A szövetségi kapitány részletesen elemezte a párizsi olimpián történteket, és bár különböző okok miatt kulcsembereket kellett nélkülöznie, a helyettük behívott játékosok a világbajnokságon igazolták a döntését. Szokatlan, de hatásos felkészülést vezényelt, két hét leforgása alatt nyolc mérkőzést játszottak a mieink, ráadásul egytől egyig erős vetélytársakkal találkoztak. Az élet olykor átírta a terveit, Szingapúrban például előbb Vigvári Vendel betegedett le, majd Jansik Szilárd szemsérülése szólt közbe, ugyanakkor ő és a csapat is jól reagált a nehézségekre. Együtt élt a játékkal, minden gólnak, blokknak és védésnek eksztázisban örült – szenvedélyesen irányított, az időkéréseknél mégis nyugalmat sugárzott.

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.77

KAPUSOK

CSOMA Kristóf 8

Hatéves kihagyás után tért vissza a válogatottba, időközben megjárta Litvániát is, majd a Honvédban építette fel magát. Pályafutása első világbajnokságán rögtön súlyos örökséget vett át, a sérüléssel bajlódó Vogel Somát kellett helyettesítenie – és egyáltalán nem vallott szégyent. A csoportkörben az ausztrálok és a spanyolok, az egyenes kieséses szakaszban a horvátok ellen mutatott be 11 védést, de a többi mérkőzésen is biztos pont volt a kapuban.

Átlagosan játszott perc: 23

Védett lövés/kapura lövés: 51/112 (46%)

Akcióból: 37/60 (62%)

Emberhátrányból: 11/44 (25%)

Ötméteresből: 3/8 (38%)

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.23

MIZSEI Márton 7

A Vasasban már bizonyította, hogy kezdőkapusként stabil teljesítményre képes, és általában csereként is jól száll be. Nem véletlenül vitte magával Varga Zsolt a világbajnokságra, még ha kevés lehetőséget is kapott Csoma Kristóf mögött. Sokkal többet tud annál, amit Szingapúrban láttunk tőle: hat a hat ellen nem védett rosszul, de emberhátrányban ezúttal nem tudott bravúrokat bemutatni. A 7-es osztályzattal az edzésmunkáját is szeretnénk elismerni.

Átlagosan játszott perc: 9

Védett lövés/kapura lövés: 14/43 (33%)

Akcióból: 12/25 (48%)

Emberhátrányból: 1/14 (7%)

Ötméteresből: 1/4 (25%)

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.17

SZÉLSŐK

BURIÁN Gergely 9

Kimondottan jó hatással van rá a légiósélet, érezhetően kiteljesedett Spanyolországban. Kiegyensúlyozottan, végig magas szinten játszott a világbajnokságon, megtalálta a helyzeteket a szélen, a befejezéseknél pedig rendkívül hatékony volt. Nagy erénye a gyorsasága, de rendezett védelemmel szemben is képes érvényesülni, amit Szingapúrban is bizonyított. A legjobb korban van, továbbra is elképesztő a munkabírása, a vezérszerep pedig nagyon jól áll neki.

Átlagosan játszott perc: 21

Gól/lövés: 13/20 (65%)

Labdaszerzés: 1

Lepattanó: 5

Blokk: 1

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.64

NAGY Ákos 8

A 21 éves balkezes már három éve bemutatkozott a válogatottban, az idei világbajnokságon pedig letette a névjegyét, hatékony és vagány játékkal rúgta be az ajtót. Eddig is tudtuk, hogy kivételes adottságai vannak, de már régen túl van azon, hogy reménységként emlegessük. A tapasztaltabb balkezeseink mellett felnőtt a feladathoz, támadásban különösen jól muzsikált. Az ő korában továbbra is a fejlődés az elsődleges – szerencsére van kitől tanulnia.

Átlagosan játszott perc: 10

Gól/lövés: 8/12 (67%)

Labdaszerzés: 2

Lepattanó: 1

Blokk: 1

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.56

VIGVÁRI Vince 8

Ismét bizonyította, hogy bármikor képes váratlan villanásokra, az életerős lövései mellett finom ejtéssel is jelentkezett. Kevesen mondhatják el magukról, hogy ilyen technikai repertoárjuk van, és bár a riválisok kapusai egyre jobban ismerik, elvégre évek óta a legmagasabb szinten játszik, még mindig meg tudja lepni őket. Csupán egy mérkőzésen, a románok ellen nem szerzett gólt, ez is mutatja, hogy fiatal kora ellenére érett, megbízható játékos.

Átlagosan játszott perc: 16

Gól/lövés: 10/22 (45%)

Labdaszerzés: 3

Lepattanó: 4

Blokk: 2

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.29

VISMEG Zsombor 8

Hasonló jelzőkkel illethetjük, mint a nála egy évvel idősebb Nagy Ákost: ellentmondást nem tűrően robbant be a felnőttmezőnybe. Több mérkőzésen is olyan magabiztosan játszott, hogy nem hittünk a szemünknek: elöl váratlan gólokat lőtt, hátul pedig a világklasszisokat is úgy takarta be, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Nemcsak a helyzetek kialakításában jeleskedett, gyakran magára vállalta a befejezést – általában bejöttek a megoldásai.

Átlagosan játszott perc: 11

Gól/lövés: 8/14 (57%)

Labdaszerzés: 0

Lepattanó: 0

Blokk: 2

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.21

CENTEREK

FEKETE Gergő 9

Meghatározó játékossá érett, erőtől duzzadó teljesítményével oroszlánrészt vállalt a döntőbe jutásban. A Szerbia elleni elődöntő pályafutása egyik legjobb mérkőzése volt, szebbnél szebb gólokat lőtt, ráadásul akkor villant meg, amikor nagyon kellett. Évről évre magasabbra teszi a lécet, rengeteget fejlődött, és ahogy ismerjük, a jövőben sem adja alább. Élmény nézni a váratlan megoldásait, nem sok hiányzik ahhoz, hogy klasszisként hivatkozzunk rá.

Átlagosan játszott perc: 19

Gól/lövés: 10/22 (45%)

Labdaszerzés: 4

Lepattanó: 3

Blokk: 3

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.76

KOVÁCS Péter 8

A Total Waterpolo szakportál (Manhercz Krisztián mellett) beválasztotta az álomcsapatba, vagyis a külföldi kollégák is felkapták a fejüket a teljesítményére. Esetében is a nyolc és feles osztályzat lenne reális, ugyanis elsőrangú centermunkát végzett: üzembiztosan hozta a kiállításokat, fórban pedig rendszerint megtalálta a megoldást, ha rá jött ki a figura. A csapat rangidőseként sokadvirágzását éli, de kétségkívül a mostani a legszínesebb.

Átlagosan játszott perc: 11

Gól/lövés: 8/13 (62%)

Labdaszerzés: 3

Lepattanó: 2

Blokk: 2

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.33

MOLNÁR Erik 7

Sokoldalú pólós, jóformán mindent tud, amit a modern vízilabdázás megkövetel. Lehet, hogy nem az ő játéka volt a leglátványosabb Szingapúrban, ám a dinamikus mozgásaival elöl és hátul is hozzátette a magáét, kivette a részét a menetelésből. Próbálkozhatott volna többet is, mert a technikai képzettsége megvan hozzá, de úgy is lefoglalta a védőket, ha nem került lövőhelyzetbe. Már Fukuokában és Párizsban is ott volt, fontos láncszeme a gépezetnek.

Átlagosan játszott perc: 11

Gól/lövés: 2/7 (29%)

Labdaszerzés: 3

Lepattanó: 2

Blokk: 1

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.86

ÁTLÖVŐK

MANHERCZ Krisztián 9

A csapatkapitány olykor az instrukcióival, máskor a teljesítményével mutatta az utat a társainak. Átlagosan három negyedet töltött a vízben, támadásban sokat vállalt és eredményes volt, de védekezésben legalább ennyire lenyűgöző teljesítményt nyújtott. A számok ezúttal sem hazudnak, tíz labdaszerzést és kilenc blokkot jegyeztünk fel a neve mellé – mindkét adat kimagaslónak mondható. Vezérként pólózott, megérdemelten került be a torna All Star-csapatába.

Átlagosan játszott perc: 24

Gól/lövés: 14/33 (42%)

Labdaszerzés: 10

Lepattanó: 2

Blokk: 9

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.71

VÁMOS Márton 8

A csoportkörben is sokat próbálkozott, de az egyenes kieséses szakaszban szintet lépett, már ami a hatékonyságát illeti. A negyeddöntőben nagyon jó meccse volt, négy lövésből három góllal szomorította a horvátokat, az elődöntőben pedig a szerbeknek adott ízelítőt a specialitásából: amolyan vámosos szabaddobással jelentkezett. Az első magyar háromszoros világbajnok lehetett volna, de nem ez foglalkoztatta a döntő előtt – a csapatért küzdött a vízben.

Átlagosan játszott perc: 14

Gól/lövés: 12/29 (41%)

Labdaszerzés: 2

Lepattanó: 4

Blokk: 1

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.42

VIGVÁRI Vendel 7

A torna első hetében betegség hátráltatta, de megmutatta, hogy mekkora küzdő, újult erővel tért vissza az egyenes kieséses szakaszra. Már csak ezért is megérdemli a dicséretet, ám a mutatott játékát is méltathatjuk: ha a hatékonysága el is maradt a megszokottól, fontos gólokat szerzett, nem mellesleg védekezésben is megbízhatóan teljesített. A párizsi keretből még kimaradt, de ha így folytatja, Los Angelesbe már biztosan utazhat – mert ott a helye.

Átlagosan játszott perc: 12

Gól/lövés: 7/19 (37%)

Labdaszerzés: 1

Lepattanó: 6

Blokk: 2

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.49

BEKKEK

ANGYAL Dániel 8

Nyolc és feles osztályzatot érdemelne, mert a csapat legjobbjai közé tartozott, ezúttal is nagy erőssége volt a férfiválogatottnak. Az első gólok mestere, a felkészülés során és a világbajnokságon is rendszerint ő adta meg a kezdőlökést, tapasztalatával rengeteget segített a fiataloknak. Elsőrangú bekkelése, labdaszerzései mellett elöl is bátran játszott Szingapúrban, amit a húsz próbálkozása, no meg a hatékonysága egyaránt alátámaszt.

Átlagosan játszott perc: 16

Gól/lövés: 11/20 (55%)

Labdaszerzés: 4

Lepattanó: 1

Blokk: 1

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.51

JANSIK Szilárd 7

Ha nincs az a makacs szemsérülés… A feltételes módnak persze a legritkább esetben van értelme, de tény, sokat jelentett volna, ha „egy Jansikkal” jobbak vagyunk az egyenes kieséses szakaszban. A csoportkörben még vállalta a játékot speciális álarcában, két gólt, labdaszerzést, lepattanót és blokkot jegyzett, aztán a többiek helyette, érte is küzdöttek. Szingapúrban nem mutathatta meg, mire képes, de neki már nem is kell bizonyítania.

Átlagosan játszott perc: 8

Gól/lövés: 2/5 (40%)

Labdaszerzés: 2

Lepattanó: 2

Blokk: 2

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.23

NAGY Ádám 8

Voltak jobb és kevésbé jó meccsei, de az akarására sohasem lehetett panasz, rendszerint kiadta magából a maximumot. A lövései továbbra is életveszélyesek, a távoli zónából gyakran megtalálja a rést, a képességei alapján még nagyobb önbizalommal kellene játszania. A mezőnymunkáját is dicsérhettük Szingapúrban, hat lepattanót gyűjtött, olykor a második eséllyel élt. Alázatos, csupa szív játékos, nagy szükség van rá a válogatottban.

Átlagosan játszott perc: 17

Gól/lövés: 10/23 (43%)

Labdaszerzés: 2

Lepattanó: 6

Blokk: 2

Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 7.37