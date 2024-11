A Szolnok remek hajrával nyert a BVSC ellen a férfi pólóbajnokságban

„EZAZ, MEGVAN!” – ordította torkaszakadtából az eksztázisban védő Bányai Márk, mire a legfiatalabb szurkoló, a kapu mögött helyet foglaló kisbaba nevetni és rúgkapálni kezdett. Szolnokon egymásra talált a csapat és a közönség: Hangay Zoltán együttese parádés idényt fut, így hétről hétre tömött lelátók előtt, nagyszerű hangulatban játssza mérkőzéseit. A vasárnap délutáni különös jelentőséggel bírt, elvégre a Dózsához hasonlóan a BVSC is a négy közé vágyik a bajnokságban – borítékolható volt, hogy végletekig kiélezett csatát vívnak a felek.

A két fiatal és ambiciózus edző, Hangay Zoltán és Varga Dániel már az első percekben olyan elánnal instruálta játékosait, mintha máris az utolsó támadást vezetnék. A szolnoki szoros ellen nehezen tudtak érvényesülni a zuglóiak, a bejátszásokat többnyire hazai labdaszerzés követte, a túloldalon viszont megtalálták Bedő Krisztiánt a labdával, gyorsan ki is harcolt egy ötméterest. Sokat kellett válni az első akciógólra, de megérte, Vámosi Bertold löketénél a keresztléc is segített, míg a vendégek többször is leborotválták a kapufát – muszáj volt helyezniük az átlövéseket, mert Bányai Márk nagyon elkapta a fonalat.

„Ki ez a kapus?” – kérdezgették egymást a lelátón ülök, és természetesen nem Bányaira, hanem kollégájára, Gyapjas Viktorra gondoltak. Merthogy a második negyed elején a BVSC hálóőre is belelendült, néhány percre lehúzta a rolót, a kivédekezett emberhátrányok után fő fegyveréből, lefordulásból is betalált Varga Dániel együttese. Sokat blokkoltak a zuglóiak, de visszapattanó labdát rendszerint a Szolnok gyűjtötte össze, Cseh Maxim is így szerzett gólt cimbalomszögből. Hiába lépett el kétszer is góllal a vendégcsapat, a Tisza-partiak nem hagyták magukat lerázni, a nagyszünetben egy volt közte.

Füttykoncert a parton, füttykoncert a lelátón – ahogy telt az idő, egyre feszültebbé vált a rangadó, nem engedték el egymást a csapatok. Sorozatterhelés ide, fáradtság oda, védekezésben nagy energiákat mozgósított a házigazda, amely a harmadik negyedben többször a vezetésért támadhatott, de ekkor még nem tudott lépéselőnybe kerülni.

Nem úgy a záró szakaszban! Csapó Miklós ütemtelen villanására válaszul a Dózsa csapatkapitánya, Kovács Gergő is meglőtte harmadik találatát, majd Bedő Krisztián húzta a kapuba a kipattanót, és máris a hazaiak álltak jobban. A gól után a zuglói Gál Dávid mellett a közönségkedvenc Bedőt is kiállították cseréve – naná, hogy a vendégek következő fórját fülsüketítő füttyszó kísérte. Okosan játszott a Szolnok, a kelleténél pontatlanabbul a BVSC, és miután fél perccel a vége előtt Kovács Gergő kiharcolta, Schmölcz Norman belőtte az ötméterest, eldőlt a mérkőzés.

A dudaszó után is volt miért ordítania Bányainak, a Szolnok ugyanis 12–10-re legyőzte a BVSC-t, örömünnep kezdődött a vízben és a lelátón egyaránt. A jelen tehát fényes Szolnokon, de nagy kérdés, mi lesz a jövőben: a rangadó után nem sokkal a klub szomorú bejegyzést tett közzé a közösségi médiában, miszerint a város önkormányzata „magára hagyta” az egyesületet, így akár be is zárhat az uszoda…

BÁNYAI Márk, a Szolnok kapusa: – Hálásak vagyunk a szurkolóinknak, fantasztikus hangulatot teremtettek, nekik is köszönhető, hogy itthon tartottuk a három pontot. A második negyedben kisebb hullámvölgybe kerültünk, de a nagyszünet után hátul eksztázisban játszottunk, sokat blokkoltunk. CSAPÓ Miklós, a BVSC balkezese: – Megérdemelten győzött a Szolnok, pedig semmi olyan nem történt a vízben, amire nem számítottunk. Sokáig a megfelelő mederben zajlott a mérkőzés, de a második félidőben rengeteg emberelőnyt kihagytunk, ebben a mutatóban sokat kell javulnunk.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

Szolnoki Dózsa Praktiker–BVSC-Manna ABC 12–10 (2–1, 3–5, 3–2, 4–2)

