Tovább robog a Csákvár, ezúttal a BVSC bánta

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–BVSC-ZUGLÓ 2–0 (1–0)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Móri Tamás (Szalai Dániel, Bertalan Dávid)

CSÁKVÁR: Lehoczky – Lorentz, Umathum, Pál B. Helembai – Farkas A., Mészáros D. (Dencinger, 55.), Magyar Zs. – Szabó B. (Haragos, 64.), Bányai P., Ominger B. (Szalai P., 64.). Vezetőedző: Tóth Balázs

BVSC: Petroff – Böndi, Benkő-Bíró, Hesz, Király Á. – Tóth K. (Dénes A., 64.), Palincsár (Bacsa, 82.) – Sarkadi (Ureche, 82.), Csernik K., Pekár L. (Kelemen, 64.) – Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Mészáros D. (17.), Magyar Zs. (79.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Nagyon jól álltunk bele a mérkőzésbe. Domináltunk, szép gólt szereztünk, jól játszottunk. A második félidőben egy ideig meddő volt játékunk, ám a játékrész második felében akár több gólt is szerezhettünk volna és teljesen megérdemelten nyertünk.

Dragan Vukmir: – Gratulálok a Csákvár győzelméhez. Mi ezúttal veszítettünk, de mennünk kell tovább a megkezdett úton.

ÖSSZEFOGLALÓ

Szemmel láthatóan mindkét együttes nagy önbizalommal lépett pályára. A hazaiak magasan feltolt védekezését igyekezett „átívelni” a BVSC, s bár a kapusok nem lehettek nyugodtak, azért igazi ziccerben nem kellett játékba avatkozniuk. Aztán negyedóra elteltével a napokban a születésnapját és gyermeke világra jövetelét is ünneplő Mészáros Dávid magyar pályákon ritkán látható szólót mutatott be, majd a cselsorozatára végén góllal tette fel a koronát. Nem sokkal később Umathum Ádám fejében volt a hazaiak második gólja, ám ajtó-ablak helyzetben éppen Petroff Zsombor kezébe bólintotta a labdát.

Szünet után nagy elánnal kezdett a vendégegyüttes, sorra rúgta a szögleteket, de a csákvári védelem magabiztosan állt a lábán. Sőt, amint kiszabadult a szorításból a hazai csapat, növelhette is volna előnyét, ám Bányai Péter kihagyta az ordító ziccert. A folytatásban ugyan próbált támadni a fővárosi alakulat, de a meccset mégis a hazaiak zárhatták volna le többször is. Haragos Viktor lövésénél a kapufa még kisegítette Petroff kapust, ám Magyar Zsolt tizenegyesénél már a hálóban kötött ki a labda és ezzel el is dőlt a három pont sorsa. 2–0

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a nyitányon a Vasast idegenben 4–1-re legyőző Csákvár az első hazai meccsén a múlt héten az Ajkát 4–0-ra kiütő BVSC-vel.

Csákvár-BVSC (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló FC)

Fotó: BVSC-Zuglo/Szucs Attila

