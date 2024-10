Az utolsó negyedben a Honvéd állva hagyta a BVSC-t a vízilabda ob I-ben

Bejátszások és labdaszerzések – az első támadások mindkét oldalon hasonlóan zárultak, akkor még csak méregette egymást a Honvéd és a BVSC. Hat perc elteltével Csacsovszky Erik álompasszából Konarik Ákos nyitotta ki a gólcsapot, rögtön be is indult a buli, Bencz Rolf életerős lökettel válaszolt. Mintha egymást másolták volna a csapatok, egyik oldalon sem kapkodták el a befejezéseket, a blokkok pedig hamar összeálltak, így a távoli próbálkozások nem okoztak gondot a kapusoknak.

Tátrai Dávid gólja után Szivós Márton a védekezést kérte számon játékosain, talán ez volt az első alkalom, hogy létszámfölényes helyzetet tudott kialakítani a BVSC, mert nagyon figyeltek a visszarendeződésre a hazaiak. Kulcsfontosságúnak tűnt az emberelőnyök megjátszása, tudta ezt Csapó Miklós is, villanásával már a zuglóiak álltak jobban. Nem sokáig, Hessels Benjamin ugyanis akkora gólt lőtt, hogy visszapattant a labda a háló mögötti rajtkőről, a helyszíni szpíker torkaszakadtából kiabált.

A nagyszünetben így is 4–3-ra vezetett a BVSC, a régi idők vízilabdáját idézte a mérkőzés, sok-sok taktikai finomsággal és mesteri húzással. Kimagasló egyéni teljesítményekből sem volt hiány, Konarik például akkorát blokkolt, hogy kis híján a mennyezetet is érintette a labda, amely éppen Szeghalmi Zsombor fejére hullott, de gyorsan eszmélt a zuglóiak balkezese. Amikor nagy nehezen megtörte hatperces gólcsendjét a Honvéd, azonnal válaszoltak a vendégek, ellépni viszont nem tudtak, mert Csoma Kristóf bravúrt bravúrra halmozott. A záró negyed elején már a Honvéd vezetett, Ekler Bendegúz gólja után Decker Attila nemhogy felállt a kispadról, még ugrált is örömében.

Hát még ami ezután jött! A következő támadásból elléptek kettővel a hazaiak, majd Hessels Sebastian gondolt egyet, és jó hat méterről káprázatos csavargólt lőtt – örömében hatalmasat csapott a vízre, a vezérszurkoló sem kímélte a dobot. Alig négy perccel a vége előtt három volt közte, időt is kért Varga Dániel, a kapuban pedig Korom Dániel váltotta Gyapjas Viktort. Mindent megtett a BVSC, de Hessels Sebastian harmadik gólja eldöntötte a mérkőzést, a huszárosan hajrázó Honvéd 9–6-os győzelmével nagy skalpot gyűjtött be.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

4. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–BVSC-MANNA ABC 9–6 (1–1, 2–3, 2–1, 4–1)

Kőér utca, 180 néző. V: Kovács S., Fodor R.

HONVÉD: CSOMA K. – Kiss B., Ekler B. 1, Hessels B. 1, Fejős R., Gregor, Vadovics V. Csere: Sugár 1, BENCZ 3, Szépfalvi, Simon H., HESSELS S. 3. Edző: Szivós Márton

BVSC: GYAPJAS V. – KONARIK 1, Tátrai D. 1, Jansik D., Kovács P., Szeghalmi, Csacsovszky E. 1. Csere: Korom (kapus), Ekler Zs. 1, Gál D., Bundschuh, Mészáros M., CSAPÓ M. 2. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 10/5, ill. 8/3

Kettős emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. –

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Kipontozódott: Jansik D. (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Szivós Márton: – Nagyon fontos volt nekünk a mérkőzés, mert az előző két találkozónkat elveszítettük, pedig voltak jó periódusaink. Óriási fegyverténynek tartom a BVSC legyőzését, amihez kiváló kapusteljesítmény és elsőrangú védekezés kellett. Az utolsó negyedben is nagy energiákat mozgósítottak a srácok, nem érződött rajtuk a fáradtság.

Varga Dániel: – Fantasztikus teljesítményt nyújtott és megérdemelten győzött a Honvéd. Az első három negyedben nem voltak nagy problémáink, mert emberhátrányban is összeállt a védekezésünk, de támadásban nem a megszokott élmények érték a játékosokat, ezért elkezdtünk kapkodni, nem voltunk kellően fegyelmezettek.

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE

Szeptember 28., szombat

Eger–Pécs 10–8

Október 11., péntek

Kaposvár–Debrecen 14–13

Szentes–FTC 7–14

Október 12., szombat

Szolnok–OSC 12–9

Szeged–Vasas 15–13

Október 30., szerda

Miskolc–UVSE