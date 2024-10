Vízilabda ob I: a Szeged meglepetésre legyőzte a Vasast

A szegediek már a legutóbbi bajnokijukon is közel voltak a bravúrhoz, akkor a BVSC otthonában csak ötméteresekkel maradtak alul, ezúttal azonban már összejött nekik a győzelem. A Vasas szerdán a Bajnokok Ligájában a Barceloneta vendégeként szenvedett súlyos vereséget, s most a pontvadászatban is botlott. A hazaiak nyerőembere a 19 éves Leinweber Olivér volt, aki hét lövésből öt gólt szerzett.

A másik mérkőzésen az újbudaiak az utolsó felvonásig tapadtak riválisukra, akik azonban a három gólt szerző Zerinváry Lóránd vezérletével végül otthon tartották a három pontot. A Tisza-partiak – akik csütörtökön az Eurokupában a világbajnokokkal és olimpiai ezüstérmesekkel felálló horvát Mladost együttesét győzték le az Eurokupa csoportkörében – továbbra is százszázalékosak a bajnokságban.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

4. FORDULÓ

SZOLNOKI DÓZSA PRAKTIKER–GENESYS OSC ÚJBUDA 12–9 (2–2, 4–4, 2–2, 4–1)

Szolnok, 300 néző. V: Csanádi, Ercse

SZOLNOK: Józsa – Schmölcz 1, Kovács G., Vámosi 1, BEDŐ 2, Kakstedter 1, ZERINVÁRY 3. Csere: BÁNYAI (kapus), Simon D. 1, Krasznai B. 1, Teleki, SZABÓ II BENCE 2, Böröczky, Cseh M. Edző: Hangay Zoltán

OSC: FERNANDES – Mészáros Cs., Várnai, SZALAI P. 3, Rossi, Gyárfás T., Baksa B. Csere: Aranyi M., Varga B. 2, PETŐ A. 3, Nagy N., Ten Broek 1. Edző: Kovács Róbert

Emberelőny-kihasználás: 11/6, ill. 12/1

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Kipontozódott: Szabó II Bence (23. p.), Kakstedter (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – Az első három negyedben sok elkerülhető gólt kaptunk, a záró szakaszban viszont összeállt játékunk, sok minden sikerült a hajrában. Nagyon boldogok vagyunk, de továbbra is helyén kell kezelnünk a sikereinket.

Kovács Róbert: – Megérdemelten nyert a szolnoki csapat, amely ebben az idényben felült a hullámra, jól játszik. Három és fél negyeden át mi is jól játszottunk, a hajrában azonban nem koncentráltunk eléggé. Dolgozunk tovább, még sokat tennünk, hogy jobbak legyünk.

Szegedi VE–VasasPlaket 15–13 (3–3, 7–5, 2–2, 3–3)

Jegyzőkönyvek később…