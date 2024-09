A Vasas kilenc góllal Pécsen, a Honvéd eggyel nyert Miskolcon a pólóbajnokságban

ELCSÉPELT KÖZHELYNEK TŰNHET, mégsem üres frázis, hogy rendkívül erős és sűrű a mezőny a férfi vízilabda ob I új idényében. Nem mintha egyetlen fordulóból érdemes lenne messzemenő következtetést levonni, pláne úgy, hogy a szerdai játéknapon csak három mérkőzést játszottak le, de alighanem több kiélezett, izgalmas találkozóra számíthatunk, mint az előző évadban.

A nyáron újjáalakuló, Kemény Kristóf irányításával a legjobb nyolc közé vágyó Miskolc otthonában például az élcsapatok sem mehetnek biztosra. Nem is volt könnyű dolga a Honvédnak a nyitányon, hiába lépett el a nagyszünet előtt hárommal, a házigazda többször is visszajött egy gólra a végjátékban. A felzárkózásban elévülhetetlen érdemei voltak a borsodiak kapusának, Grieszbacher Márknak, aki a harmadik negyed végén lehúzta a rolót, és a záró szakasz közepéig nem is engedte fel. Az utolsó percben háromszor is támadott az egyenlítésért a Miskolc, de nem tudott betalálni, az elsőrangúan védekező Honvéd 8–7-re győzött.

Azért van, ami nem változott: a Kaposvár és a Szeged az elmúlt évekhez hasonlóan ismét parázs csatát vívott egymással. A világbajnok centerrel, Hárai Balázzsal erősítő hazaiak sokáig nyeregben érezhették magukat, de a nagyszünet után ritmust váltottak a szegediek: sorozatban hat gólt lőve átrobogtak riválisukon, a vége 13–10 lett.

Sokan úgy tartják, a Vasas kerete valamelyest gyengült a nyáron, azt viszont sejthettük, hogy nem Pécsen derül ki, valóban így történt-e. A fiatal hazai csapat derekasan küzdött, de nem tudta megnehezíteni esélyesebb ellenfele dolgát, a négygólos Lakatos Soma vezérletével könnyedén, 17–8-ra nyertek a fővárosi piros-kékek.

A kép még korántsem teljes, két mérkőzést ugyanis elhalasztottak az első fordulóból, a hétvégén viszont a BVSC, az OSC, az UVSE és a Szentes is vízbe ugrik a Magyar Kupa csoportkörében.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

PVSK-Mecsek Füszért–VasasPlaket 8–17 (2–6, 1–3, 2–3, 3–5)

Kaposvári VK–Szegedi VE 10–13 (2–1, 5–4, 1–5, 2–3)

PannErgy-Miskolci VLC–EPS-Honvéd 7–8 (1–2, 1–3, 3–2, 2–1)