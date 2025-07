Férfi vízilabda: az emberhátrányos védekezés dönthet a horvátok elleni vb-negyeddöntőben

Eb-ezüst, vb-arany és olimpiai ezüst – hét hónapon belül. A horvátoknak nagyszerűen sikerült a formaidőzítés az előző ciklusban, a kiélezett mérkőzéseikből többnyire jobban jöttek ki, az pedig már nem lehet a véletlen műve, ha egy csapat három egymást követő világversenyen is döntőt játszik. Ivica Tucak töretlenül bízik a sikerkovácsaiban, az új ciklusban is a rutinos klasszisok alkotják a horvát válogatott gerincét: a szingapúri keretből mindössze két játékos született 2000 után, miközben a centerek közül Luka Loncar 38, Josip Vrlic 39 éves. A többi posztra is jutnak húzóemberek, elég csak Loren Fatovicot vagy Luka Bukicot említenünk, akik sokat vállalnak és többnyire eredményesek is. A címvédő a legnehezebb csoportba került az idei világbajnokságon, mégis háromból három győzelemmel zárt, Kína (25–6) után Montenegrót (13–11) és Görögországot (10–9) is felülmúlta.