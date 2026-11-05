Sótonyi László szeretné, ha már az első meccsen harapna és szenvedéllyel hajtana a csapata
– Több mint két évtizede edzősködik, dolgozott felnőttekkel és az utánpótlásban is. Mennyire érzi másnak ezt a munkát, mint az eddigieket?
– A felnőttválogatottat irányítani a legmagasabb szint a magyar kézilabdában és óriási felelősség is, sokkal nagyobb, mint egy klubcsapatnál vagy az utánpótlás-válogatottnál. És nagyon ösztönző is, hogy a legjobb magyar játékosokkal dolgozhatok, nagyon vártam már az első találkozást.
– Hosszú évek alatt kialakult egy játékrendszer a válogatottnál. Min akar változtatni?
– Nálam mindig is hangsúlyosabb volt a védekezés, és szeretném, hogy fussunk minél többet, legyen dinamika és fiatalos csibészség a csapatban. Az indításból szerzett gólok jelentősen megkönnyítik egy csapat életét, szeretném, hogy a játékosok értsék a rendszert, és higgyék el, hogy versenyképesek vagyunk mindenkivel szemben, hogy amikor krízis van, tudják, mit kell csinálni, hogyan kell nyerőt húzni, és jól kijönni a nehéz helyzetekből. Rengeteg munka van, de jó az alapanyag, szerintem gyorsan fogunk haladni.
– Mi volt a fő szempont a keret kialakításakor?
– Az új arcok azért nem annyira újak, korábban valamennyien játszottak az utánpótlás-válogatottakban. Karai Miklós és Mészáros Máté remek védő, utóbbi az idei kolozsvári junior Európa-bajnokságon tagja volt az aranyérmes csapatnak, és a torna legjobb védőjátékosává választották. A változás nem abban áll, hogy mindenáron fiatalítsunk, de szerettem volna bizonyos részleteken változtatni, bizonyos dolgokat pedig folytatni. Azzal, hogy kiesik a következő világbajnokság, a válogatottunk a kör szélére került, és szeretnénk minél gyorsabban visszakerülni, egy ütőképes csapat felépítése viszont hosszabb távú folyamat.
– A keret nagy részét ráadásul nagyon jól ismeri.
– A játékosok jó részének már voltam edzője, ami talán megkönnyíti a közös munkát. A mostani kerettagok közül sokan még nem érték el a legjobbjukat, ezért is van rengeteg lehetőség ebben a gárdában. Akiket behívtam, a teljesítményükkel érték ezt el, de a kerettagság nem privilégium, újra és újra ki kell érdemelni. Ha a válogatott jó eredményeket szeretne elérni, a keret nagy részének a legmagasabb szinten kell hétről hétre kézilabdáznia, ami elsősorban a Bajnokok Ligáját jelenti, és jelen pillanatban nem sok játékosunk játszik a BL-ben.
– Mire lehet használni a vb-ről való lemaradásunk miatt felszabaduló időt?
– Január 14-ig tart a válogatott időszak, nem tudunk többet dolgozni, mint a tornán szereplő csapatok. Sőt, márciusra hat-hét tétmérkőzéssel több lesz Eb-selejtezős csoportellenfelünknek, Feröernek, mint nekünk, de az eredményeket nekünk is hozni kell, cél a versenyképesség visszaszerzése, amit ezekkel a fiatalokkal kell elérnünk.
– A 2028-as olimpiai kijutással számolnak?
– A könnyebb út lezárult, most jön a rögösebb és nehezebb, de az álmot sosem szabad feladni, míg akár egy százalék esély is van rá, addig kutya kötelességünk harcolni érte. Az összetartás elején éppen arra hívtam fel a srácok figyelmét, hogy most nem kell ezzel foglalkozni, az olimpia legyen egy álom, de maradjunk a földön, mert mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk. El kell kezdenünk a selejtezőket Montenegró ellen, ki kell jutnunk az Európa-bajnokságra, és onnan majd lehet kvalifikálni az olimpiára.
A mostani gárda nagy része még a húszas évei elején jár, és ha kiesik a 2028-as olimpia, eltelik újabb négy év. Egy olimpiát sem szabad elengedni soha, mindenáron meg kell próbálni kijutni.
– Sipos Adrián hosszú évekig alapembere volt a védelemnek. Miért maradt ki?
– Van egy játékrendszerünk, amelyben azok a játékosok, akiket most behívtam, otthonosan mozognak. Mindenkinek elmondtam személyesen, hogy elkezdünk egy új koncepciót, és van egy életkori határ is, de senkinek sincs biztos helye, nincsenek bérelt pozíciók, változhat a csapat, a lényeg, hogy ütőképes legyen. De ha erről a konkrét esetről beszélünk: döntenem kellett, hogy kettőt cseréljünk védekezés után, és maradjon meccsenként egy-két indításgólunk vagy felhozzuk a beállót, és csak egyet cseréljünk, amivel gyorsabbak leszünk, és könnyű gólokat hozhat. Álmatlan éjszakáim voltak amiatt, hogy ki kell hagynom egy olyan embert, aki oszlopa volt a védelemnek, de próbálok úgy mérlegelni, hogy mi illik a csapat hosszú távú terveibe, és mi az, ami hiányzik, amire égetően szükségünk van. De bevallom, nem nagyon szeretnék azzal foglalkozni, ki miért maradt ki az aktuális keretből.
– Rendben, beszéljünk az előttünk álló két Európa-bajnoki selejtezőről Montenegró és Koszovó ellen. Mi lenne elfogadható eredmény ezen a két mérkőzésen?
– Most csak Montenegróval foglalkozunk. Van egy nagyon jó sora, zártan és erőszakosan védekezik, erős a lerohanásban, és ami a mai kézilabdában ritka, van két olyan balkezes lövője, Branko Vujovics és Sztefan Csavor, aki a távoli zónából nagyon eredményes. A lehető legjobb csapatunkkal kell rámennünk a gyenge pontjaikra, megnézem, a zárt és a nyitott védekezésünk hogyan működik. A montenegróiak játéka is változni fog, mert edzőt cseréltek. Ebben a három napban igyekeztünk a csapatot olyan szintre felhozni, hogy már az első mérkőzésen harapjon és szenvedéllyel hajtson az utolsó pillanatig.
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
4. CSOPORT, 1. FORDULÓ,
18.00: Magyarország–Montenegró, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Szerdán játszották: Feröer–Koszovó 37–30 (20–13)
|KELLEMETLEN, AGRESSZÍV ELLENFÉL MONTENEGRÓ
Montenegró kellemetlen, agresszív ellenfél, már csak a balkáni mentalitás miatt is, ha vérszagot kap, még nagy hátrányban is küzd az utolsó pillanatig. Szeptemberben régi-új edző vette át a csapat irányítását, megint Zoran Roganovicsot nevezték ki, aki két Európa-bajnokságra (2020, 2022) és egy világbajnokságra (2023) is kivezette a csapatot, majd távozott a kispadról. A 2022-es Eb-11. hely a legjobb eredménye. A jelenlegi gárda egyik legjobb góllövője Branko Vujovics, a Dinamo Bucuresti jobbátlövője, aki évekig játszott Kielcében, s tagja volt a 2016-os Bajnokok Ligája-győztes csapatnak is.
Olimpia: nem szerepelt
A FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Bartucz László (HSG Wetzlar – Németország), Nagy Benedek (Atlético Valladolid – Spanyolország)
Jobbszélsők: Imre Bence (ONE Veszprém HC), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes – Franciaország)
Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Fazekas Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Tóth Levente (MOL Tatabánya KC)
Beállók: Rosta Miklós (OTP Bank-PICK Szeged), Karai Miklós (MOL Tatabánya KC), Mészáros Máté (LIQUI MOLY NEKA)
Balátlövők: Győri Mátyás (ETO University HT), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Lukács Péter (OTP Bank-PICK Szeged)
Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (ONE Veszprém HC), Krakovszki Bence (ETO University HT)
A magyar válogatott programja a további fordulókban
November 8., 17.15, Ferizaj: Koszovó–Magyarország
2027. március 10./11.: Feröer–Magyarország
2027. március 13./14.: Magyarország–Feröer
2027. május 5.: Montenegró–Magyarország
2027. május 9.: Magyarország–Koszovó
A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNYAINAK BEMUTATKOZÓ MÉRKŐZLSEI 1997 ÓTA