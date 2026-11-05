Sótonyi László szeretné, ha már az első meccsen harapna és szenvedéllyel hajtana a csapata

– Több mint két évtizede edzősködik, dolgozott felnőttekkel és az utánpótlásban is. Mennyire érzi másnak ezt a munkát, mint az eddigieket?

– A felnőttválogatottat irányítani a legmagasabb szint a magyar kézilabdában és óriási felelősség is, sokkal nagyobb, mint egy klubcsapatnál vagy az utánpótlás-válogatottnál. És nagyon ösztönző is, hogy a legjobb magyar játékosokkal dolgozhatok, nagyon vártam már az első találkozást.

– Hosszú évek alatt kialakult egy játékrendszer a válogatottnál. Min akar változtatni?

– Nálam mindig is hangsúlyosabb volt a védekezés, és szeretném, hogy fussunk minél többet, legyen dinamika és fiatalos csibészség a csapatban. Az indításból szerzett gólok jelentősen megkönnyítik egy csapat életét, szeretném, hogy a játékosok értsék a rendszert, és higgyék el, hogy versenyképesek vagyunk mindenkivel szemben, hogy amikor krízis van, tudják, mit kell csinálni, hogyan kell nyerőt húzni, és jól kijönni a nehéz helyzetekből. Rengeteg munka van, de jó az alapanyag, szerintem gyorsan fogunk haladni.

– Mi volt a fő szempont a keret kialakításakor?

– Az új arcok azért nem annyira újak, korábban valamennyien játszottak az utánpótlás-válogatottakban. Karai Miklós és Mészáros Máté remek védő, utóbbi az idei kolozsvári junior Európa-bajnokságon tagja volt az aranyérmes csapatnak, és a torna legjobb védőjátékosává választották. A változás nem abban áll, hogy mindenáron fiatalítsunk, de szerettem volna bizonyos részleteken változtatni, bizonyos dolgokat pedig folytatni. Azzal, hogy kiesik a következő világbajnokság, a válogatottunk a kör szélére került, és szeretnénk minél gyorsabban visszakerülni, egy ütőképes csapat felépítése viszont hosszabb távú folyamat.

– A keret nagy részét ráadásul nagyon jól ismeri.

– A játékosok jó részének már voltam edzője, ami talán megkönnyíti a közös munkát. A mostani kerettagok közül sokan még nem érték el a legjobbjukat, ezért is van rengeteg lehetőség ebben a gárdában. Akiket behívtam, a teljesítményükkel érték ezt el, de a kerettagság nem privilégium, újra és újra ki kell érdemelni. Ha a válogatott jó eredményeket szeretne elérni, a keret nagy részének a legmagasabb szinten kell hétről hétre kézilabdáznia, ami elsősorban a Bajnokok Ligáját jelenti, és jelen pillanatban nem sok játékosunk játszik a BL-ben.

– Mire lehet használni a vb-ről való lemaradásunk miatt felszabaduló időt?

– Január 14-ig tart a válogatott időszak, nem tudunk többet dolgozni, mint a tornán szereplő csapatok. Sőt, márciusra hat-hét tétmérkőzéssel több lesz Eb-selejtezős csoportellenfelünknek, Feröernek, mint nekünk, de az eredményeket nekünk is hozni kell, cél a versenyképesség visszaszerzése, amit ezekkel a fiatalokkal kell elérnünk.

– A 2028-as olimpiai kijutással számolnak?

– A könnyebb út lezárult, most jön a rögösebb és nehezebb, de az álmot sosem szabad feladni, míg akár egy százalék esély is van rá, addig kutya kötelességünk harcolni érte. Az összetartás elején éppen arra hívtam fel a srácok figyelmét, hogy most nem kell ezzel foglalkozni, az olimpia legyen egy álom, de maradjunk a földön, mert mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk. El kell kezdenünk a selejtezőket Montenegró ellen, ki kell jutnunk az Európa-bajnokságra, és onnan majd lehet kvalifikálni az olimpiára.

A mostani gárda nagy része még a húszas évei elején jár, és ha kiesik a 2028-as olimpia, eltelik újabb négy év. Egy olimpiát sem szabad elengedni soha, mindenáron meg kell próbálni kijutni.

– Sipos Adrián hosszú évekig alapembere volt a védelemnek. Miért maradt ki?

– Van egy játékrendszerünk, amelyben azok a játékosok, akiket most behívtam, otthonosan mozognak. Mindenkinek elmondtam személyesen, hogy elkezdünk egy új koncepciót, és van egy életkori határ is, de senkinek sincs biztos helye, nincsenek bérelt pozíciók, változhat a csapat, a lényeg, hogy ütőképes legyen. De ha erről a konkrét esetről beszélünk: döntenem kellett, hogy kettőt cseréljünk védekezés után, és maradjon meccsenként egy-két indításgólunk vagy felhozzuk a beállót, és csak egyet cseréljünk, amivel gyorsabbak leszünk, és könnyű gólokat hozhat. Álmatlan éjszakáim voltak amiatt, hogy ki kell hagynom egy olyan embert, aki oszlopa volt a védelemnek, de próbálok úgy mérlegelni, hogy mi illik a csapat hosszú távú terveibe, és mi az, ami hiányzik, amire égetően szükségünk van. De bevallom, nem nagyon szeretnék azzal foglalkozni, ki miért maradt ki az aktuális keretből.