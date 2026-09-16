Későn jöhetett a McLaren feltámadása

Mit ér a fordulat, ha túl későn jön?

A McLarennél most már három évre visszanyúló hagyomány, hogy a döcögősen induló idényekben is képes áttörést elérni, ám a bajnoki végeredmény szempontjából az időzítés egyáltalán nem elhanyagolható. Nyilván Wokingban is azt szeretnék, ha minden idényt olyan erősen tudnának kezdeni, mint a 2025-öst, de a jókora konkurenciaharc, valamint az eltérő ütemezésű és hatékonyságú fejlesztések miatt ezt nem mindig könnyű megvalósítani. A csapat 2023-ban júliusban, 2024-ben májusban, majd idén szintén júliusban robbant be a közvetlen élmezőnybe – e különös trend azonban olykor csak a hiú reményt táplálja.

Amikor a Spanyol Nagydíj 14. körében Lance Stroll technikai hiba miatt lehúzódott a 20-as kanyar bukóterébe, az élen álló Lando Norris rohamosan közeledett a boxbejárat felé. Végül az élmezőnyből ő lett az egyetlen, aki a virtuális biztonsági autós időszak érvénybe léptetése idején lemaradt a kerékcsere lehetőségéről, ezért többekben felvetődött: a McLaren miért nem „tippelte meg” előre, hogy hamarosan jön a VSC? Andrea Stella csapatfőnök rávilágított a háttérre: „Ha hibás az előérzetünk, és mégsem jön a VSC, akkor óriási árat fizetünk érte. Feleslegesen állsz ki az élről a bokszba, és ezzel elveszted a győzelmet. A helyes hozzáállás az, ha ilyenkor a tényekre reagálunk.” A csapat nem mert „tippelni” a VSC-szakaszra

Az egyéni vb-cím eléréséhez ugyanis általában nem fér bele, hogy egy istálló több hónapnyi előnyt adjon ellenfeleinek, ezért is tűnik valószínűtlennek most Lando Norris címvédése. A brit versenyző lemaradása kilenc nagydíjjal a vége előtt már 106 pont, vagyis az üdvösséghez mindenképp szüksége lenne az éllovas Kimi Antonelli pechsorozatára és teljesítménybeli visszaesésére. A küldetést csak azért nem nevezzük lehetetlennek, mert tavaly Max Verstappen az ősszel ugyanennyi nagydíjon 104 pontos hátrányt fordított át 11 pontos előnnyé Oscar Piastrival szemben, egyetlen szélsőséges példából viszont aligha lehet kiindulni.

Norris vasárnap úgy fogalmazott, Antonelli bajnoki diadala most már „több mint valószínű”, ezért is fájhat neki annyira a McLaren döcögős idénykezdete. A címvédő az első hat versenyből hármat is technikai hiba miatt zárt pont nélkül, miközben az autó teljesítménye eleve nagyon hullámzó volt. Ebben a rövid időszakban már 98 pontra duzzadt a hátránya, amit azóta a csapat javuló formája ellenére sem tudott csökkenteni. Bár a wokingiak mindenképp kalapemelést érdemelnek, hogy a gödör mélyéről kimászva egyáltalán be tudtak törni az élmezőnybe, a július végi hungaroringi győzelem előtt már tíz nagydíj eltelt. Azóta Norris nyert Zandvoortban is, és csak a peches időzítésű VSC miatt maradt le a sikerről Madridban, vagyis a kanyargósabb pályákon jelenleg a McLaren a leggyorsabb.

A konstruktőri tabellán ugyan még nehezebb a helyzet, hiszen a csapat lemaradása 197 pont a Mercedes mögött, a wokingiakat irányító Andrea Stella azonban így is büszke munkatársaira: „Emelt fővel és mosolyogva hagytuk el Madridot. Lando volt a leggyorsabb versenyző, így teljes mértékben megérdemelte volna a győzelmet. Fenomenális tempót mutattunk olyan pályán, amelyen nem vártuk magunkat ennyire erősnek. A hétvége legnagyobb pozitívuma az az egyértelmű bizonyíték, hogy az autónk versenyképes és alkalmas a harcra az élen. A csapat kivételes munkát végzett azzal, hogy ki is tudta hozni belőle ezt a teljesítményt, és ez nagy önbizalmat ad a következő versenyekre. Csökkentjük a különbséget a bajnokságban és bizonyítottuk, veszélyt jelentünk a vasárnapokon. Már várjuk az azeri hétvégét, készen állunk rá, hogy dobogókért, győzelmekért harcoljunk.”

Aztán a végelszámoláskor meglátjuk, mindez mire lesz elég.