Puskás Akadémia: távozott a válogatott csatár

„Ghánai támadónk, Joel Fameyeh kedden közös megegyezéssel felbontotta a klubunkkal kötött szerződését. A Rubin Kazanytól érkezett játékos az elmúlt időszakban 34 alkalommal lépett pályára, ezeken a mérkőzéseken négy gólt szerzett” – írja a Puskás Akadémia honlapja.

A 29 éves Fameyeh másfél évet töltött a felcsútiaknál, 33 NB I-es meccsen és egy Magyar Kupa találkozón szerepelt a Puskás Akadémia első csapatában. Az előző évadban még 22 bajnokin játszott az NB I-ben, de a jelenlegi idényben már nem lépett pályára.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Brugger Dániel (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (FK Csíkszereda – Románia)

Kiszemeltek: –

Távozók: Ásványi Domonkos (Csákvár), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus, kölcsön után végleg), Joel Fameyeh (ghánai, szabadon igazolható), Kerezsi Zalán (MTK Budapest, kölcsön után végleg), Quentin Maceiras (svájci-spanyol, Servette FC – Svájc), Markgráf Ákos (Újpest FC, onnan FC Köbenhavn – Dánia), Németh Bence (Tiszakécskei LC), Ominger Gergő (BVSC-Zugló – kölcsön után végleg), Szappanos Péter (Újpest FC), Umathum Ádám (csákvári kölcsön után ETO FC)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: –

Kölcsönbe távozók: Magyar Zsolt (FK Csíkszereda – Románia), Nagy Zoárd (Videoton FC Fehérvár), Pál Barna (Csákvár, kooperációs kölcsön), Mose Szemel (izraeli, Hapoel Ramat Gan – Izrael)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –