Nemzeti Sportrádió

Puskás Akadémia: távozott a válogatott csatár

2026.09.16. 08:33
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Joel Fameyeh távozott a Puskás Akadémiától (Fotó: puskasakademia.hu)
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NB I Joel Fameyeh Puskás Akadémia magyar átiagzolás
A Puskás Akadémia bejelentette, hogy közös megegyezéssel távozott a klubtól a hatszoros ghánai válogatott csatár, Joel Fameyeh.

 

„Ghánai támadónk, Joel Fameyeh kedden közös megegyezéssel felbontotta a klubunkkal kötött szerződését. A Rubin Kazanytól érkezett játékos az elmúlt időszakban 34 alkalommal lépett pályára, ezeken a mérkőzéseken négy gólt szerzett” – írja a Puskás Akadémia honlapja.

A 29 éves Fameyeh másfél évet töltött a felcsútiaknál, 33 NB I-es meccsen és egy Magyar Kupa találkozón szerepelt a Puskás Akadémia első csapatában. Az előző évadban még 22 bajnokin játszott az NB I-ben,  de a jelenlegi idényben már nem lépett pályára.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők: Brugger Dániel (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia) 
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérők: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (FK Csíkszereda – Románia)
Kiszemeltek: –
Távozók: Ásványi Domonkos (Csákvár), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus, kölcsön után végleg), Joel Fameyeh (ghánai, szabadon igazolható), Kerezsi Zalán (MTK Budapest, kölcsön után végleg), Quentin Maceiras (svájci-spanyol, Servette FC – Svájc), Markgráf Ákos (Újpest FC, onnan FC Köbenhavn – Dánia), Németh Bence (Tiszakécskei LC), Ominger Gergő (BVSC-Zugló – kölcsön után végleg), Szappanos Péter (Újpest FC), Umathum Ádám (csákvári kölcsön után ETO FC)
Kölcsönből visszatérhet klubjához: –
Kölcsönbe távozók: Magyar Zsolt (FK Csíkszereda – Románia), Nagy Zoárd (Videoton FC Fehérvár), Pál Barna (Csákvár, kooperációs kölcsön), Mose Szemel (izraeli, Hapoel Ramat Gan – Izrael)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

NB I Joel Fameyeh Puskás Akadémia magyar átiagzolás
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