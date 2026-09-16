Biztos sikerek után északi túrák jönnek a Veszprémnek a kézilabda BL-ben

Mathias Gidsel hétméterese döntötte el a Veszprém és a Füchse Berlin párharcát kevesebb mint fél évvel ezelőtt a BL-ben. A legjobb nyolc között az Építők a 2025–2026-os évadban a legjobb teljesítményét nyújtotta abban a 120 percben, a hazai meccsét megnyerte, majd Berlinben hetespárbajra mentette a párharcot. Emelt fővel, hősies küzdelemben esett ki a Veszprém egy nála erősebb riválissal szemben, de ettől még tény, továbbra is 2022-ben járt legutóbb a sorozat kölni négyes döntőjében.

Hugo Descat, a Veszprém balszélsője a klub honlapjának adott interjúban kiemelte, ennek a szerda esti rangadónak ne a revansvágy legyen a fő motivációja. A francia játékos szerint mindkét csapat más, mint amilyen formában tavasszal megmérkőzött egymással. A Veszprémnek is van három új embere, a Füchse Berlinnek három kulcsemberéből kettőt, a kapus Dejan Miloszavljevet és a balátlövő Lasse Anderssont is pótolnia kellett. A német klub a rutinos Andreas Palicka és a 24 éves Aymeric Zaepfel szerződtetésével ennek eleget is tett.

„Nagyon versenyképesek a berliniek. Az elmúlt három évben rendkívül jó csapatuk volt, és fantasztikusan játszanak együtt. Nagyjából ugyanazok a játékosok maradtak, és továbbra is roppant erős csapatot alkotnak. Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű évaduk lesz. Nagyon kemény csata vár ránk” – mondta Descat.

A berliniek dán vezetőedzője, Nicolej Krickau így látja a szerdai rangadó esélyeit: „Ez már-már tradicionális párharccá vált az elmúlt időszakban, hiszen a legutóbbi idényben négyszer is játszottunk egymás ellen, és még az is lehet, hogy nemsokára a klubvilágbajnokságon ismét összefutunk. Ismerjük egymást, ezért tisztában vagyunk vele, mennyire meg tudjuk nehezíteni egymás dolgát. A Veszprém lövői szuperek és a védekezése is fejlődött, a középső falemberek kimagaslóak.”

A Veszprém ugyanúgy könnyed sikerrel kezdte meg az új idényt a BL-ben (36–28 a Porto ellen), mint ahogyan a Szeged. A Tisza-partiak 42–31-re múlták felül a svéd Kristianstadot. Kötelező győzelem volt ez Michael Apelgren együttesének a továbbjutás szempontjából, és a következő is annak ígérkezik.

A dán GOG tehetséggyára az első két ifjúsági BL-széria megnyerésével bizonyított, a felnőttegyüttes a saját pályáján veszélyes ellenfél lehet. A 21 éves feröeri Óli Mittún már több mint tehetség, a vele egy korban lévő jobbátlövő, Hjalte Lykke is a fiatalos lendületet adja.

A svájci irányító, Manuel Zehndert a Bundesliga-győztes Magdeburgtól sikerült megszereznie a nyáron, a Flensburgtól érkező Kevin Möller szintén rutinos ember a kapuban. Ugyanez persze igaz Mikler Rolandra is, aki már a 25. idényét kezdte meg az elitben.

„Újabb jelentős kihívás vár ránk, sokat futó, lendületes csapat az ellenfelünk. Az IFK Kristianstad ellen hatékony volt a védekezésünk, erre lesz szükség a GOG ellen is. Fontos meccs következik, mert a csoportból szeretnénk továbbjutni, ehhez pedig szükség van idegenbeli győzelemre is” – hívta fel a figyelmet Rosta Miklós beálló a szegedi klub honlapján.

A GOG valóban gyors, rohanós csapat, de tapasztalataink alapján játékosai a topcsapatok ellen rendre túl sokat hibáznak. A Sporting elleni 43–33-as veresége is azt mutatja, a Szegednek meglehet ez a két pont is.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

KEDD

A-CSOPORT

20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.45: Vardar 1961 (északmacedón)–Nantes (francia)

C-CSOPORT

20.45: PSG (francia)–RK Zagreb (horvát)

D-CSOPORT

18.45: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged, Svendborg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Kristianstad (norvég)–Sporting CP (portugál)

F-CSOPORT

20.45: Kolstad (norvég)–Kielce (lengyel)

SZERDA

A-CSOPORT

20.45: Porto (portugál)–Partizan (szerb)

B-CSOPORT

18.45: Wisla Plock (lengyel)–Melsungen (német) (Tv: Sport2)

C-CSOPORT

18.45: Celje (szlovén)–Aalborg (dán)

E-CSOPORT

20.45: Montpellier (francia)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)

20.45: Skanderborg (dán)–Dinamo Bucuresti (román)

F-CSOPORT

20.45: Kriens (svájci)–Magdeburg (német)