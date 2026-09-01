DVSC: Franciaországból érkezett válogatott középpályás, csatár is jöhet – NS-infó

Jocelyn Jannehet kedden már Debrecenben látták. A guineai válogatott középpályás a francia harmadosztályú SC Bastiától érkezett. Információink szerint a játékos ügyében már megszületett az egyezség a klubok között, hamarosan be is jelenthetik a szerződtetését.

A 23 éves Janneh 2022-ben Marokkóból igazolt Európába, a török Kayserisporba, majd fél év után szerződött a Bastiához, melynél az elmúlt években az első csapatban 95 tétmeccsen szerepelt, három gólpasszt adott. A 95-ből 87 meccset a francia másodosztályban játszott, de a Bastia idén tavasszal kiesett, Franciaországból származó értesüléseink ez is közrejátszhat a távozásában, az új idényben, a Ligue 3-ban három meccsen szerepelt.

Janneh tavaly októberben Mozambik ellen mutatkozott be a guineai válogatottban, melyben eddig három meccsen szerepelt. Értesüléseink szerint rajta kívül hamarosan egy külföldi csatár is érkezhet Debrecenbe.