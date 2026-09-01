Nemzeti Sportrádió

DVSC: Franciaországból érkezett válogatott középpályás, csatár is jöhet – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.09.01. 11:37
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AFPJocelyn Janneh (jobbra) a Bastiától szerződik Debrecenbe (Fotó: AFP)
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Jocelyn Janneh magyar átigazolás Debrecen
A Nemzeti Sport értesülései szerint Debrecenbe érkezett a 23 éves, háromszoros guineai válogatott középpályás, Jocelyn Janneh.

 

Jocelyn Jannehet kedden már Debrecenben látták. A guineai válogatott középpályás a francia harmadosztályú SC Bastiától érkezett. Információink szerint a játékos ügyében már megszületett az egyezség a klubok között, hamarosan be is jelenthetik a szerződtetését.

A 23 éves Janneh 2022-ben Marokkóból igazolt Európába, a török Kayserisporba, majd fél év után szerződött a Bastiához, melynél az elmúlt években az első csapatban 95 tétmeccsen szerepelt, három gólpasszt adott. A 95-ből 87 meccset a francia másodosztályban játszott, de a Bastia idén tavasszal kiesett, Franciaországból származó értesüléseink ez is közrejátszhat a távozásában, az új idényben, a Ligue 3-ban három meccsen szerepelt.

Janneh tavaly októberben Mozambik ellen mutatkozott be a guineai válogatottban, melyben eddig három meccsen szerepelt. Értesüléseink szerint rajta kívül hamarosan egy külföldi csatár is érkezhet Debrecenbe.

 

Jocelyn Janneh magyar átigazolás Debrecen
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