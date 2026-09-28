Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NL: Észak-Írország–Magyarország 0–0

Willi Orbán utolérte a válogatottságok számában Nyilasi Tibort (is)

B. Z.B. Z.
2026.09.28. 20:44
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Fotó: Szabó Miklós, archív
Címkék
Magyarország Nemzetek Ligája Észak-Írország Willi Orbán
Hétfőn Észak-Írországban lépett pályára 70. alkalommal a magyar válogatottban Willi Orbán, s a vonatkozó rangsorban utolérte Nyilasi Tibort, Kiprich Józsefet és Lang Ádámot.

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A magyar édesapa és lengyel édesanya gyermekeként a németországi Kaiserslauternben született védő 2018. október 12-én a Görögország elleni athéni Nemzetek Ligája-mérkőzésen mutatkozott be magyar színekben, már akkor is Marco Rossi irányította szövetségi kapitányként a csapatot. Az RB Leipzig légiósa azóta abszolút alapember a védelem közepén, szerepelt a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon is, s védő létére már hat gólja van címeres mezben. Ha sérülés nem hátráltatja, már az idén 74 fellépésig juthat a válogatottban, így megelőzné a 72 meccses Tichy Lajost is, illetve egy mérkőzésre megközelítené Albert Flóriánt, valamint Sándor Károlyt (egyaránt 75).

 

Magyarország Nemzetek Ligája Észak-Írország Willi Orbán
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