Willi Orbán utolérte a válogatottságok számában Nyilasi Tibort (is)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

A magyar édesapa és lengyel édesanya gyermekeként a németországi Kaiserslauternben született védő 2018. október 12-én a Görögország elleni athéni Nemzetek Ligája-mérkőzésen mutatkozott be magyar színekben, már akkor is Marco Rossi irányította szövetségi kapitányként a csapatot. Az RB Leipzig légiósa azóta abszolút alapember a védelem közepén, szerepelt a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon is, s védő létére már hat gólja van címeres mezben. Ha sérülés nem hátráltatja, már az idén 74 fellépésig juthat a válogatottban, így megelőzné a 72 meccses Tichy Lajost is, illetve egy mérkőzésre megközelítené Albert Flóriánt, valamint Sándor Károlyt (egyaránt 75).