Jan Vertonghen, Kassai sípszavára indult a jubileumi meccs – az első 100-szorosok, 23. rész

Az 1998-as vb-n a csoportkörben ragadás, majd a 2000-es – Hollandiával közösen rendezett – hazai Európa-bajnokság súlyos kudarca után indult el a nagy átfogó reformfolyamat a belga labdarúgásban, amelynek eredményeként másfél évtizeddel később összeállt a válogatottnál az úgynevezett „aranygeneráció”, amelynek tagjait alapvetően az 1987 és 1993 között született játékosok alkották, és amelynek csapata a 2014-es brazíliai vb-n szerepelt először a felnőttmezőnyben. Talán 2022-ig így lehetett nevezni azt a belga együttest, amely aranyat ugyan nem nyert, de 2018-ban elérte az ország legjobb világbajnoki helyezését: Brazíliát is elbúcsúztatva lett bronzérmes. Mivel ebben az időszakban a nemzetek közötti meccsek száma is jelentősen megszaporodott, nem meglepő, hogy e generáció tagjai közül érte el valaki elsőként a 100 válogatottságot Belgiumban. Azon nyolc belga játékos, aki már 100 meccs fölött jár a nemzeti csapatban, mind-mind ehhez a nemzedékhez tartozik. A korábbi korszakok nagyjai közül ugyanis Jan Ceulemans „csak” 96-ig, Eric Gerets 86-ig, Enzo Scifo 84-ig, Paul Van Himst 81-ig jutott.

No de vissza az „aranygenerációhoz”! Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Dries Mertens, Axel Witsel, Toby Alderweireld is elérte már a 100 mérkőzést a „vörös ördögök” címeres mezében. De mindannyiuknál gyorsabban Jan Vertonghen: 2018. június 2-án, az oroszországi világbajnokság előtti felkészülési mérkőzések egyikén, Portugália ellen. Csak viszonylag volt kiélezett a „versenyfutás”, Witsel 88, Eden Hazard 84 fellépésnél járt már akkor, a következő háromnegyed évben mindketten elértek a 100-ig.

Ha aranyat nem is, 2018-ban vb-bronzot ünnepelhetett az „aranygeneráció” tagjaként (Fotó: AFP)

Jan Vertonghen 157 válogatott mérkőzése közül mindössze kettő volt a magyar válogatott ellen. Az első jelentéktelen, amolyan évzáró találkozó volt 2009. november 14-én Gentben két csalódott csapat között, amelyek nem jutottak ki a jövő évi vb-re. A Curacao jelenlegi szövetségi kapitánya, Dick Advocaat vezette belgák simán nyertek 3–0-ra a szintén holland mester, Erwin Koeman irányította Magyarország ellen. A második meccse viszont már annál fontosabb volt, hiszen a 2016-os Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében került rá sor. A 44 év utáni első Eb-szereplésünkön csoportelsőként jutott tovább a Bernd Storck szövetségi kapitány irányította magyar csapat, de így is a bivalyerős belga válogatottat kapta ellenfélként a legjobb 16 között. A toulouse-i mérkőzésen Vertonghen balhátvédet játszott, együttese pedig 4–0-ra nyert. Ez idáig az utolsó meccsünk vb vagy Eb egyenes kieséses szakaszában. Ellenünk is játszott az Eb-nyolcaddöntőn

Vertonghen nem a legnevesebb játékosa volt ennek a belga együttesnek, viszont az alkalmazkodóképessége kimagaslott: a védelem lényegében bármelyik posztján bevethető volt, belső védőként és mindkét szélen is. A 2018-as vb-n előfordult, hogy az egyik meccsen háromvédős rendszerben a jobb oldalon játszott, majd két mérkőzéssel később a négyvédős szisztémában balhátvédként. Alapvetően nem ő volt a kijelölt, első számú csapatkapitány, hanem Eden Hazard és Vincent Kompany, de eleinte az ő hiányuk esetén, később „alanyi jogon” többször viselhette a karszalagot, különösen 2016 után.

A 2017. október 7-én Szarajevóban, a Bosznia-Hercegovina ellen 4–3-ra megnyert vb-selejtezőn érte utol az örökrangsort vezető Jan Ceulemanst (96), majd három nappal később Brüsszelben, Ciprus ellen (4–0) vált rekorderré. A 100. meccsét 2018-ban aztán éppúgy Portugália ellen és éppúgy június 2-án vívta, mint a legelsőt – csak a kettő között eltelt 11 év. Mint említettük, ez már a világbajnoki felkészülés hajrája volt még odahaza, a belga fővárosban, ezután már csak Egyiptommal és Costa Ricával mérkőzött meg a vörös mezes válogatott az első oroszországi vb-fellépés, a Panama elleni találkozó előtt. A 0–0-s döntetlen nem feltételez körömrágós csatát, de azt megmutatta, hogy két erős, jó vb-szereplésben reménykedő gárda csapott össze. A mérkőzést Kassai Viktor vezette.

Maga Vertonghen olyan nemes módon ünnepelte meg, hogy fontos mérföldkőhöz ért, miként tudomásunk szerint senki más: gyermeksegítő alapítványt hozott létre. A Jan Vertonghen Foundation hivatalos honlapján így vall a megszületéséről: „Évekkel ezelőtt meglátogattam az amszterdami VUmc Kinderstad iskolát, és meghatott a súlyosan beteg gyerekek öröme, akiket játékok és plüssállatok vettek körbe. Ez inspirált arra, hogy a századik válogatott mérkőzésemen, amit a vörös ördögök színeiben játszottam, elindítsam a Jan Vertonghen Alapítványt. Az alapítvánnyal a hálámat szeretném kifejezni azért, hogy labdarúgó lehettem, és viszonozni szeretném a Belgiumtól kapott támogatást a karrierem során. Három egészséges gyermek édesapjaként úgy érzem, hogy vissza kell adnom valamit azoknak, akik kevésbé szerencsések.”

157 válogatottsággal belga csúcstartó (Fotó: AFP)

A 100. mérkőzése után néhány nappal kezdődő világbajnokságon aztán remek teljesítményt nyújtott Vertonghen, a bronzéremig menetelő belgák hét meccséből mindössze a harmadik, angolok elleni csoporttalálkozót hagyta ki, amikor a biztos továbbjutás tudatában már tartalékos csapatot küldött pályára Roberto Martínez szövetségi kapitány.

Utána még szerepelt a 2021-es Eb-n, a 2022-es vb-n, majd a 2024-es Eb-n is. A németországi kontinenstorna előtt már bejelentette, hogy az lesz az utolsó fellépése, és a Franciaországtól a nyolcaddöntőben elszenvedett 1–0-s vereség után intett búcsút a nemzeti csapatnak. Máig belga rekorder 157 válogatott mérkőzésével.

…a Portugália elleni felkészülési meccsen jól zártak a védelmek

2018. június 2.

Belgium–Portugália 0–0

Brüsszel, Koning Boudewijnstadion, 50 000 néző, vezette: Kassai Viktor (magyar)

Belgium: Courtois – Vertonghen, Alderweireld, Kompany (Boyata, 55.) – Meunier, M. Dembélé (Fellaini, a szünetben), De Bruyne, Carrasco (Chadli, a szünetben) – E. Hazard (Th. Hazard, 80.), Mertens (Januzaj, a szünetben) – Lukaku (Benteke, a szünetben)

Portugália: Beto – Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro – W. Carvalho – Gelson Martins (Quaresma, 63.), J. Moutinho (B. Fernandes, 87.), Joao Mario (M. Fernandes, 72.) – B. Silva (A. Silva, 78.), Guedes (Mário Rui, 90.) Jan Vertonghen 100. válogatott mérkőzése

A belga válogatottsági örökranglista élmezőnye

1. JAN VERTONGHEN 157 válogatottság

2. Axel Witsel 138

3. Romelu Lukaku 129

4. Toby Alderweireld 127

5. Eden Hazard 126

(A következő részben: Egyesült Államok – Marcelo Balboa)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. június 27-i lapszámában jelent meg.)