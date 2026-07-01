A Cadillac amerikai fényezéssel ünnepel a Brit Nagydíjon – képek

A McLaren az első F1-es autóját idézi meg hazai közönség előtt, míg a mezőnyhöz idén csatlakozó Cadillac az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából festi át a gépét. Az amerikai csapat a fekete, fehér festését cseréli le, és a nemzeti zászlón felvonuló színekbe, vagyis pirosba, fehérbe, és kékbe öltözteti a kocsiját.

A Cadillac egyelőre pont nélkül áll, legjobb eredménye egy tizenharmadik hely volt még a Kínai Nagydíjon.