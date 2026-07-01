A Cadillac amerikai fényezéssel ünnepel a Brit Nagydíjon – képek
A Formula–1-es Cadillac egyedi autófényezéssel áll rajthoz a most hétvégi Brit Nagydíjon.
A McLaren az első F1-es autóját idézi meg hazai közönség előtt, míg a mezőnyhöz idén csatlakozó Cadillac az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából festi át a gépét. Az amerikai csapat a fekete, fehér festését cseréli le, és a nemzeti zászlón felvonuló színekbe, vagyis pirosba, fehérbe, és kékbe öltözteti a kocsiját.
A Cadillac egyelőre pont nélkül áll, legjobb eredménye egy tizenharmadik hely volt még a Kínai Nagydíjon.
|77. BRIT NAGYDÍJ
|JÚLIUS 3, PÉNTEK
|Szabadedzés
|13.30–14.30
|Sprintidőmérő
|17.30–18.14
|JÚLIUS 4., SZOMBAT
|Sprintverseny
|13.00–14.00
|Időmérő
|17.00–18.00
|JÚLIUS 5., VASÁRNAP
|A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja
|16.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
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