Nemzeti Sportrádió

A Cadillac amerikai fényezéssel ünnepel a Brit Nagydíjon – képek

H. L.H. L.
2026.07.01. 17:35
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A Cadillac különleges alkalomból színesedik be (Fotó: X/Cadillac_F1)
Címkék
F1 Formula–1 Brit Nagydíj Cadillac
A Formula–1-es Cadillac egyedi autófényezéssel áll rajthoz a most hétvégi Brit Nagydíjon.

A McLaren az első F1-es autóját idézi meg hazai közönség előtt, míg a mezőnyhöz idén csatlakozó Cadillac az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából festi át a gépét. Az amerikai csapat a fekete, fehér festését cseréli le, és a nemzeti zászlón felvonuló színekbe, vagyis pirosba, fehérbe, és kékbe öltözteti a kocsiját.

A Cadillac egyelőre pont nélkül áll, legjobb eredménye egy tizenharmadik hely volt még a Kínai Nagydíjon.

 

77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3, PÉNTEK
Szabadedzés13.30–14.30
Sprintidőmérő17.30–18.14
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny13.00–14.00
Időmérő17.00–18.00
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja16.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00

 

 

F1 Formula–1 Brit Nagydíj Cadillac
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