Vívás: nem csillogtak junior tőrözőink a vb-n

A kardozók viadala után a tőrözők vették át a pástokat a brazíliai Rio de Janeiróban zajló kadét és junior vívó-világbajnokságon.

A negyedik versenynapon a junior tőrözők szerepeltek, és a magyarok közül senkinek sem jött össze a kiemelkedő eredmény elérése.

A legjobban Gergely Zoltán és Zhou Xinyao teljesített, mindketten a 32 között estek ki.

Előbbi francia, utóbbi olasz ellenféllel szemben maradt alul. A hazai szövetségi portál helyszíni tudósítása szerint Zhou Xinyaót egyébként az a Letizia Gabola győzte le több, akár máshogyan is ítélhető tussal 15:12-re, aki az előző körben Papp Jázmin ellen 8:3-ról fordítva nyert. Polonyi Petra is a 32 közé kerülésért esett ki, Kollár Anna pedig még eggyel korábban.

Zhou Xinyao (jobbra) is a legjobb 32-ig jutott Fotó: Bizzi Team

A férfimezőnyben Bodor Áron 50., Zsögön Andor 59., Grósz Roland 78. lett.

Vasárnap a kadét tőrözők egyéni versenyét rendezik Rióban.

Kadét és junior-világbajnokság, Rio de Janeiro.



Junior férfi tőr egyéni, 174 induló. A csoportmérkőzéseken: Gergely Zoltán 5 győzelem/1 vereség, Grósz Roland 4/2, Bodor Áron 3/2, Zsögön Andor 3/3 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 64 közé jutásért: Zsögön-Koren (izraeli) 15:5, Bodor-Azuela (mexikói) 15:12, Gergely-Vianna (brazil) 15:7, Grósz-Schulz (német) 2:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Gergely-Conticini (olasz) 15:10, Zsögön-Csascsin (orosz) 12:15, Bodor-De Cristofaro (olasz) 11:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Gergely-Z. Anane (francia) 8:15.

Végeredmény: …24. Gergely Zoltán, …50. Bodor Áron, …59. Zsögön Andor, …78. Grósz Roland.



Junior női tőr egyéni, 159 induló. A csoportmérkőzéseken: Papp Jázmin 6 győzelem/0 vereség, Zhou Xinyao 5/1, Polonyi Petra 4/2, Kollár Anna 4/2 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 64 közé jutásért: Polonyi-Rodriguez (chilei) 15:3, Zhou-Btaddini (katari) 15:4, Kollár-Brizgalova (ukrán) 11:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Zhou-Adoch (román) 15:8, Papp-Gabola (olasz) 10:15, Polonyi-Jo (koreai) 12:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Zhou-Gabola (olasz) 12:15.

Végeredmény: ...26. Zhou Xinyao, …34. Papp Jázmin, …47. Polonyi Petra, …70. Kollár Anna.

(Kiemelt képünkön: Gergely Zoltán Fotó: Bizzi Team)