Jégkorong: gőzerővel készül a vb-re az U18-as válogatott

Mint arról korábban beszámoltunk, megkezdte közvetlen világbajnoki felkészülését az U18-as jégkorong-válogatott az április 18-án kezdődő divízió I/A-csoportos tornára. Az Árkovics Bálint vezette csapat április elseje óta gőzerővel készül a másodvonalbeli vb-re, amelynek majd a lengyelországi Krynica ad otthont. A szakmai stáb bő keretet hirdetett az összetartás kezdetén, tehát 33 játékost (4 kapus, 12 hátvéd és 17 csatár) hívott meg az edzőtáborba, s ezt a névsort kell majd 23-ra szűkíteni a vb-rajt idejére. A nemzeti együttes a közvetlen világbajnoki felkészülés itthoni fázisát a Tüskecsarnokban töltötte, ahol stábunk a leendő főszereplőket kérdezte a várakozásokról.

„Nagyon együtt van a csapat, az egész szezonban – az összetartások és a Négy Nemzet-tornák alkalmával – csak arra készültünk, hogy a világbajnokságra készen álljunk, és majd Lengyelországban jól szerepeljünk – mondta Horváth-Terták Péter, a finn KooKoo csapatában légióskodó csatárreménység az Utánpótlássportnak. – Ez a 2008-2009-es korosztály már igencsak össze van érve, együtt nőttünk fel, kisgyerekkorunk óta együtt játszunk, szóval jól ismerjük egymást. Ahogyan idősödtünk, ebből az évjáratból az elmúlt években sokan eligazoltak külföldre, de amikor a válogatottban újra találkozunk egymással, akkor ugyanott tudjuk folytatni, ahol éppen legutóbb abbahagytuk. Jóban vagyunk egymással, a jégen és azon kívül is jól kijövünk egymással, ami nagyban megkönnyíti a közös munkát is.

Mindenki különböző egyéniség, mindenkinek megvan a saját szerepe a csapaton belül, ezzel mindenki képben is van, és el is fogadja a rá szabott feladatot. Ez kulcsfontosságú lesz majd a világbajnokságon is, hogy mindenki csak a saját dolgára fókuszáljon, és csak hozza azt, amire képes.

Most tartunk a felkészülésnek abban a fázisában, amikor összerakjuk a taktikai részleteket támadó és védő oldalon egyaránt. Nyilván, ilyenkor már csak csiszolgatásról, finomhangolásról van szó, hiszen az egész idényben ezt a stílust játszottuk, mindenki jól ismeri már az alapelveket. A vébén a bennmaradás lesz a minimális célkitűzésünk, de a legfontosabb, hogy lépésről lépésre haladjunk."

A válogatott pénteken az ukránokkal találkozik edzőmeccsen a Tüskecsarnokban, majd hétfőn indulnak a mieink a vb helyszínére, a lengyelországi Krynicába, ahol jövő szerdán a leendő világbajnoki ellenfél, Svájc ellen jön az utolsó tesztmérkőzés, aztán szombaton pedig elrajtol a világbajnokság a kazahokkal szemben.

„Már egyre izgatottabbak vagyunk ahogyan közeledünk a világbajnokság kezdetéhez – tette hozzá Schmidt Ágoston, a szintén Finnországban, a TPS csapatában pallérozódó csatárígéret, aki a tavalyi U18-as vb-n egy góllal és három assziszttal végzett. – Érzem a többieken is, hogy egytől egyig mindenki rendkívül motivált, és küzd minden egyes centiért a jégen az edzéseken, szóval a mentalitásra és a hangulatra nem lehet panasz. Felemelő érzés ilyen közegben, ilyen csapatban dolgozni napról napra. Most az a legfontosabb, hogy minél inkább összeszokjon a csapat, mert ha egy erős, összetartó társasággal megyünk ki a vébére, és mellé rakjuk a kemény munkát is, akkor bármire képesek lehetünk.

A fő mottónk az lesz a tornán, hogy ne adjunk semmit ingyen az ellenfeleknek, küzdjünk meg mindenért maximális erőfeszítéssel, és legyünk lehetőleg kellemetlen, nehéz ellenfél minden válogatott számára.

Az U18-as válogatott immár sorozatban negyedik évben szerepelhet a divízió I/A-csoportban, amely a világ első tíz csapata utáni hat együttest tömöríti. A tavalyi, fehérvári vb-n a mieinknek az utolsó meccsen az osztrákokkal szemben sikerült kiharcolniuk a bennmaradást.

A mostani vb-n sorrendben Kazahsztán, Ukrajna, az A-csoportból visszaeső Svájc, Szlovénia és a házigazda Lengyelország csapata vár a magyar fiúkra. A torna első helyezettje feljut az elitbe, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-csoportba.

AZ U18-AS VÁLOGATOTT BŐ KERETE:

Kapusok (4): Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pipoly Csongor (Karhu-Kissat, finn), Szabó Bátor (Vasas SC), Szamos Kund (ÚJA)

Hátvédek (12): Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gazsó Sebestyén (ÚJA), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Löschnig Márton (OHA, kanadai), Magyar Ádám (Sport U18, finn), Menyhárt Zoltán (ÚJA), Nagy Botond (Ilves, finn), Osztoics Márk (ÚJA), Prém Zsombor (ÚJA), Seres-Gömöry Zsombor (Sport U18, finn), Szöllősi Mátyás (FEHA19), Tamás Ákos (Vienna Capitals, osztrák)

Csatárok (17): Baróti Bence (UTE), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom), Berta Kristóf Olivér (Krefelder EV 1981, német), Brehel Attila Ákos (ÚJA), Gál Benedek (ÚJA), Gondos Dávid (KooKoo, finn), Gyulai Miklós (Pelicans, finn), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kovács Bence (Bishop Academy, amerikai), Kovács Csaba (Bishop Academy, amerikai), Papp Adrián (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szénási Levente (KalPa, finn), Szongoth Bende (Notre Dame, kanadai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Ványolos Márk (ÚJA)

VILÁGBAJNOKI FELKÉSZÜLÉS:

Dátum: Április 1-17.

Helyszín: Budapest, Krynica

Ellenfelek: Ukrajna, Svájc

április 10., péntek, 12:30, (Tüskecsarnok): Ukrajna (zárt kapus)

április 15., szerda, 12:30, (Krynica): Svájc



U18-AS DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG

Dátum: 2026. április 18-24.

Helyszín: Krynica, Lengyelország

Ellenfelek: Kazahsztán, Lengyelország, Svájc, Szlovénia, Ukrajna

április 18., szombat, 12:30: Kazahsztán

április 19., vasárnap, 12:30: Ukrajna

április 21., kedd, 12:30: Svájc

április 23., csütörtök, 16:00: Szlovénia

április 24., péntek, 19:30: Lengyelország

