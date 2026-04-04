Asztalitenisz: Fazekas duplázott, újabb két magyar bronz Újvidéken

Parádésan debütált horvát színekben a 13 éves asztaliteniszező, Fazekas Lizett az Újvidéken rendezett korosztályos nemzetközi versenyen (WTT Youth Contender-állomás). Azok után, hogy előbb rendkívüli domináns teljesítménnyel megnyerte az U13-asok versenyét, a folytatásban az idősebbek között is brillírozott:

az öt főtáblás meccsen mindössze két játszmát bukva, az U15-ösök között is aranyérmet szerzett.

A nyolcaddöntőben éppen korábbi válogatottbeli csapattársát, Fegyver Zsófiát verte simán (3:1), s emellett kazah, lengyel, román és svéd riválist győzött le a menetelése során.

A fiatal helyzetével korábban több cikkünkben is foglalkoztunk, legutóbb akkor írtunk róla, amikor az országváltása hivatalossá vált.

Mindeközben a magyar küldöttség tagjai is további két éremmel gazdagodtak a záró játéknapon.

A MOATSZ beszámolója szerint a legidősebbek mezőnyében, a lányoknál Nagy Judit egészen fantasztikus napot fogott ki. A legjobb tizenhat között a román Precupot, majd a negyeddöntőben egy másik román versenyzőt, Jifcut is magabiztos játékkal búcsúztatott. Az elődöntőben Sferlea ellen egy fordulatos ötszettes csatában maradt csak alul, így megérdemelten szerezte meg a bronzérmet. Ugyanitt Dohóczki Nóra is nagyon közel állt az éremszerzéshez, ő olasz és bolgár ellenfeleken keresztül jutott a negyeddöntőbe, ahol azonban a horvát Vanjo egy döntő szettes drámai meccsen megállította.

A fiatalabb korosztályokban is volt ok az örömre, hiszen az U11-es lányok mezőnyében Holló Lizi már biztos elődöntősként várta a napot. Bár a román Alexandru ellen a második szettet sikerült megnyernie, végül 3:1 arányban alulmaradt, így ő is felállhatott a dobogó harmadik fokára.

Az U15-ösöknél a fiúk között Zubor Péter menetelt a legtovább, aki szerb ellenfeleken keresztül verekedte be magát a negyeddöntőbe, ahol a bolgár Schmidt állította meg.

A korosztályos magyar válogatott hat éremmel zárta a versenyt. A részletes eredmények ITT tekinthetők meg.

