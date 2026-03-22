Tekvandó: a Vasas SC és a Fanatics volt az ORV legjobbja

2026.03.22. 17:35
tékvondó Békéscsaba Vasas Taekwondo Fanatics utánpótlás utánpótlássport ORV
Tekvandóban a 2026-os ORV-t, vagyis az Olimpiai Reménységek Versenyét a Vasas Sport Club nyerte Békéscsabán, ahol az összesített eredményeket tekintve küzdelemben a Taekwondo Fanatics csapata végzett az élen a teljes nemzetközi mezőnyt megelőzve a szombati eseményen.

Már a pástok benépesülése, a küzdelmek megkezdése előtt volt mivel előrukkolnia a hazai tekvandószövetség első emberének, Márton Zsolt Krisztiánnak a Viharsarok fővárosában, az idei ORV színhelyén. Merthogy a jövő olimpikonjainak összejövetele rögtön rekordokkal indult. Ahogyan az elnök hangsúlyozta megnyitó beszédében:

Békéscsaba, ahol a tekvandósok első országos bajnokságát, 1990-ben megrendezték, most szombaton az eddigi legtöbb klubversenyzőt vonultatta fel az olimpiai sportág ORV-jén,

amely az egyik legfontosabb utánpótlásverseny, és amelyen – szavai szerint – „a kezdetek óta meghatszorozódott az indulói létszám”. A Városi Sportcsarnokban négyszáznál is több nevező vonult fel, s bár román és szlovák sportolók is megmérették magukat, a vendégeknek nem sok babér termett,

a magyarok itthon tartották a díjak döntő többségét.

Az Olimpiai Reménységek Versenyére ezúttal harmadszor került sor nálunk, a 2023-as első ilyen viadal Nagykátán volt, aztán 2025-ben – nem elírás: akárcsak az idén, tavaly is – Békéscsaba fogadta a V4-es országok viadalának indult nemzetközi küzdősporteseményt. Miként azt a honi szövetség honlapja is kiemelte: a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézetnek a támogatásával rendezett ORV a múlt évi sikeres rendezést követően látogatott el ismét a Viharsarok központjába, ahol – mondhatni, hogy szokás szerint – küzdelemben, formagyakorlatban és gyorsrúgásban mutathatták meg az ifjak, mennyire gyorsak, milyen fokon jártasak a koreai eredetű, jelentése szerint a „lábbal és kézzel küzdés művészetében”.

A Magyar Taekwondo Szövetség a sportállamtitkárság és a helyi Békéscsabai József Attila Tömegsport Egyesület segítségével adott otthont a tornának, ahol az illusztris vendégek sorában jelen volt Békés vármegye megannyi jeles képviselője a főispántól kezdve alpolgármesteren és országgyűlési képviselőn át különböző tanintézmények vezetőiig, s persze a harcművészetek kiválóságai sem hiányozhattak a rendezvényről. Amelyen az ünnepélyes eredményhirdetéskor a szervezők azt jelenthették be, hogy

a 2026-os ORV legjobbja a Vasas SC lett, megelőzve a Máté Taekwondo és az MTK csapatát.

Az összesített eredmények alapján pedig

küzdelemben az első helyet a Taekwondo Fanatics szerezte meg a Tájfun SE és a Halker-KirályTeam előtt.

(Kiemelt képen: idén sem volt híján az ádáz csatáknak a békéscsabai ORV Forrás: Magyar Taekwondo Szövetség/Borhi Mihály)

 

 

