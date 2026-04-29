A Szeged egyetlen irányítóval vághat neki a címvédő elleni csatának a férfi kézilabda BL-ben

Nem alakult szerencsésen az elmúlt időszak a története hetedik BL-negyeddöntője előtt álló Szeged férfi kézilabdacsapatánál. Az együttes az idényt még három irányítóval kezdte el, közülük a hírek szerint csupán az izlandi Janus Smárason lesz bevethető a Magdeburg elleni párharcban.

A svéd Jim Gottfridssonnal április 7-én szerződést bontott a klub, majd a Magyar Kupa négyes döntőjében Lazar Kukics vállsérülést szenvedett. A szerb játékos az előrejelzések szerint nemcsak a címvédő elleni két BL-meccset hagyja ki, hanem a május közepén sorra kerülő Magyarország–Szerbia világbajnoki selejtezős párharcot is.

Az idény végén távozó Bodó Richárdra és a 19 éves Fazekas Mátéra így sokkal nagyobb szerep várhat. A svéd edző, Michael Apel­gren tavasszal inkább a Smárason, Kukics párosban hitt a kulcspillanatokban, a legtöbbször ők ketten voltak fent a pályán irányítóként és balátlövőként.

Kukics hiányában ismét előtérbe kerülhet a markáns beállójáték, a francia Jérémy Toto élete legjobb idényét teljesíti, ahogyan Bánhidi Bence rutinja is sokat érhet. A jobbátlövő Magnus Röd teljesítménye is biztató volt négy hónapos sérüléséből visszatérve. Kellenek a pontos átlövések a norvég játékostól, hogy az Oscar Bergendahl és Magnus Saugstrup által fémjelzett német védőfal egy kicsit elbizonytalanodjon.

A Magdeburg a 2020-as években gyilkos gépezetként megy előre, és kegyelmet nem ismerve darálja be az ellenfeleit. Bennet Wiegert vezetőedző csapata egyszerre híres a kőkemény védekezéséről, a gyors lerohanásairól és a kitűnően egyegyező sztártriójáról: Gísli Kristjánsson, Felix Claar és Ómar Ingi Magnússon bármilyen falat képes szétszedni.

A Szeged esélyét növelheti Mikler Roland, aki a lengyel Kielce elleni előző BL-párharcban és a Veszprém ellen hétméteresekkel elveszített Magyar Kupa-elődöntőben is nagyszerű formában védte a ziccereket. Márpedig lehet, hogy szerda este ismét ebből a lövésfajtából kapja majd a legtöbbet.

A 2024–2025-ös idény csoportkörének első fordulójában egyszer már sikerült a Pick Arénában legyőzni a Magdeburgot (31–29), a mostani kiírásban a hazai csoportmeccsen 34–30-as, idegenben 40–32-es szegedi vereség lett a vége. A németek vezetik a Bundesligát, de másfél hete a Német Kupa elődöntőjében meglepetésre kikaptak a Bergischer HC-tól. A remény tehát megvan rá, hogy a magdeburgi „nyerőgép” sem minden esetben pörgeti ki a három azonos szimbólumot…

VÉLEMÉNYEK Michael Apelgren, a Szeged edzője: – Természetesen nagyon izgatottak vagyunk, hogy egymás után másodszor sikerült bejutnunk a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. A tavalyi bajnok ellen játszunk, ráadásul a sérültek miatt is esélytelenebbek vagyunk. Bízom benne, hogy ez a helyzet új inspirációt ad a csapatnak, ami bravúrt, győzelmet eredményezhet. A közönségünk mindig fantasztikus hangulatot teremt, remélem, hogy ismét nagy energiát ad nekünk végig a hatvan perc alatt. Mario Sostaric, a Szeged jobbszélsője: – A Bajnokok Ligája címvédője, egyben a világ egyik legjobb csapata ellen lépünk pályára, de ez a két mérkőzés a final fourba juttathat bennünket, felülírhat minden papírformát. A legjobb teljesítményünket kell nyújtanunk, mind a tizenhat játékosnak, ehhez óriási szükségünk lesz a szurkolóink támogatására is a Pick Arénában. Csak együtt, hatvan percen át küzdve érhetjük el a győzelmet. Egy ritmusban kell lélegeznünk a mérkőzés minden pillanatában. Bármi lehetséges, csak hinnünk kell önmagunkban.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Szerda

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: Sporting CP (portugál)–Aalborg HB (dán)

Csütörtök

18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Nantes (francia)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)