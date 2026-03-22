Cselgáncs: érmeket osztottak a junior országos bajnokságon
Szombaton a kecskeméti Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia sportcsarnokában rendezték meg a junior cselgáncsozók idei országos bajnokságát.
A junior cselgáncsozók idei országos bajnokságán ötvennyolc egyesület százhetvenhat judósa lépett tatamira a kecskeméti Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia sportcsarnokában. A dobogós helyeken harminc klub osztozott, az éremtáblázat első helyét nagy fölénnyel a BHSE szerezte meg 5 arannyal, 5 ezüsttel, 1 bronzzal.
Junior országos bajnokság, Kecskemét
FÉRFIAK
55 KG (6 induló)
1. Takács Csongor (Győri AC)
2. Sára András Hunor (VS Dunakeszi)
3. Apostol Csongor (Diósd)
3. Szeifert Bercel Márk (VS Dunakeszi)
5. Nyakas Bálint (Zalaegerszegi JSE)
5. Kerekes Jonatán (Pécsi VSK)
60 KG (15 induló)
1. Galó Bence (UTE)
2. Ponevács Zoltán (DVTK)
3. Takács Péter (Mogyi-Bajai JC)
3. Török Zoltán (Hód Judo)
5. Belányi Bálint (DVTK)
5. Riedl Ákos (Diósd)
7. Pető Levente (Atomerőmű SE)
7. Leitert Csongor (Mogyi-Bajai JC)
66 KG (18 induló)
1. Kollár Sebestyén (Ippon Judo Tatabánya)
2. Fedora Ferenc (DSI Debrecen)
3. Kunyik Botond (Tatabányai SC)
3. Nagy Áron (Ceglédi VSE)
5. Stefanek Hunor (UTE)
5. Walter Márk (Ledényi JI)
7. Lajdi Csaba (Mogyi-Bajai JC)
7. Tóth Zakariás (Vasas Judo)
73 KG (18 induló)
1. Kiss Szabolcs (Budapesti Honvéd SE)
2. Raffay Levente (Budapesti Honvéd SE)
3. Feke Ádám (Budapesti Honvéd SE)
3. Major Gábor (Kecskeméti Junior Sport)
5. Raffay Barnabás (Budapesti Honvéd SE)
5. Göndör Kristóf (Miskolci VSC)
7. Ferencz Barnabás (Nippon Sport JC)
7. Schrődl Kornél (Budapesti Honvéd SE)
81 KG (24 induló)
1. Horváth Nándor (MTK Budapest)
2. Adorjáni András (Budapesti Honvéd SE)
3. Prikkel Zsombor (Kecskeméti Junior Sport)
3. Bertalan Balázs (MTK Budapest)
5. Perecz Márk (MTK Budapest)
5. Stopp Patrik (Ippon Judo Tatabánya)
7. Tulik Olivér (Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola)
7. Halász Áron (Nippon Sport JC)
90 KG (14 induló)
1. Pintér Bulcsú (Budapesti Honvéd SE)
2. Tölgyesi Bende (Budapesti Honvéd SE)
3. Tóth Zsombor (Atomerőmű SE)
5. Hernádi Csongor (Kaposvári USE)
7. Anderkó Bence (Atomerőmű SE)
7. Pokk Patrik (Tatabányai SC)
3. Kertai Olivér (Ajkai JC)
5. Bulhakov Illja (Zalaegerszegi JSE)
100 KG (10 induló)
1. Tóth Máté (Miskolci VSC)
2. Lovászi Bendegúz (Kecskeméti Junior Sport)
3. Hoffer Norbert (Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola)
3. Túri Alex (Hód Judo)
5. Dzapku Ármin (Mogyi-Bajai JC)
5. Hufnágel Balázs (Tatabányai SC)
7. Petrovszki Márk (Békés Megyei Kano Judo SE)
7. Bak Balázs (DVTK)
+100 KG (6 induló)
1. Csermák Dániel (DVTK)
2. Falusi Zsolt (Atomerőmű SE)
3. Nagy Adrián (Nagykanizsai TE 1866)
3. Pusztai Maximilian (Kőrös Judo SE)
5. Szentgyörgyváry Tamás (Virradat SE)
5. Maráz Nándor (Barcsi Judo SE)
NŐK
44 KG (3 induló)
1. Fedora Emma (Főnix Judo Club)
2. Sirkó Dalma (Salgótarjáni Barátok TC)
3. Pető Léna (Atomerőmű SE)
48 KG (3 induló)
1. Radics Maja (Mogyi-Bajai JC)
2. Pápai Zsanett Stella (Tatai AC)
3. Zsilka Adrienn (Ceglédi VSE)
52 KG (6 induló)
1. Jüttner Janka (Budaörsi SC)
2. Dudás Regina (Diósd)
3. Raus Kíra (DSI Debrecen)
3. Keresztes Jázmin (Rákosmenti SE)
5. Dominik Olga (Rákosmenti SE)
5. Benő-Balla Brigitta (KSI SE)
57 KG (12 induló)
1. Váradi Noémi (Budapesti Honvéd SE)
2. Mráz Dóra (Budapesti Honvéd SE)
3. Tamtam Gréta (Ippon Judo Tatabánya)
3. Vas Mira (UTE)
5. Kardos Kata (Domaszéki Judo)
5. Pallai Dóra (Hód Judo)
7. Cserpák Fruzsina (DVTK)
7. Tandi Rebeka (Leányvári SE)
63 KG (14 induló)
1. Bozsó Zita (Budapesti Honvéd SE)
2. Vég Luca (Ceglédi VSE)
3. Bartyik Iza Szófia (Vasas Judo)
3. Török Csenge (Hód Judo)
5. Drabik Zsófia (Moha SC)
5. Pintér Júlia (Budapesti Honvéd SE)
7. Jankó Zsófi (Mogyi-Bajai JC)
7. Csete Ella (Mogyi-Bajai JC)
70 KG (11 induló)
1. Hangyási Zengő (Hód Judo)
2. Kőhegyi Fanni (Hód Judo)
3. Farkas Zóra (DVTK)
3. Moharos Zsófia (Tatabányai SC)
5. Kertai Kíra (Ajkai JC)
5. Csapó-Jakabos Minka (Pécsi VSK)
7. Takács Sára (Pécsi VSK)
7. Gerecs Ruby (Tatabányai SC)
78 KG (8 induló)
1. Botzheim Bodza (Budapesti Honvéd SE)
2. Botos Lujza (Békés Megyei Kano Judo SE)
3. Eichmüller Boglárka (Ceglédi VSE)
3. Vén Panna (Dunaharaszti MTK)
5. Kertai Réka (Ajkai JC)
5. Hertlik Nóra (Leányvári SE)
7. Török Eszter (Tatai AC)
7. Fogarasi Tímea Vanda (DVTK)
+78 KG (8 induló)
1. Huszár Regina (KSI SE)
2. Jurák Jázmin Kincső (Atomerőmű SE)
3. Fehér Maja (Kecskeméti Junior Sport)
3. Kertész Lívia (Bushido Judo SE)
5. Újvári Emma (Borsodi Judo SE)
5. Sebő Hanna Barbara (Leányvári SE)
7. Madar Vanda (Leányvári SE)
7. Veres Nikolett (Leányvári SE)
(Kiemelt képünk forrása: judoinfo.hu)
