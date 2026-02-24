Nemzeti Sportrádió

Chris Kavanagh lesz a Ferencváros El-visszavágóján a játékvezető

2026.02.24. 10:30
Kavanagh másodszor jön Budapestre fél éven belül (Fotó: Getty Images)
Az UEFA hivatalos honlapján kedden délelőtt bejelentette, hogy az angol Chris Kavanagh lesz a csütörtök esti Ferencváros–Ludogorec találkozó játékvezetője.

Kavanagh Michael Oliver és Anthony Taylor mögött a harmadik számú játékvezetőnek számít hazájában, de sokszor volt sérült, így csak 2024 őszén mutatkozhatott be a Bajnokok Ligájában.

Kavanagh két segítője az oldalvonal mellett Dan Cook és Ian Hussin lesz. A negyedik játékvezető Darren England a videóbíró pedig Stuart Atwell lesz majd.

A manchesteri születésű bíró vezette nyáron a Community Shieldet, vagyis az angol Szuperkupáért folyó mérkőzést, amelyen a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool tizenegyesekkel kikapott a Crystal Palace-tól. 

A Ludogorecnek egy alkalommal vezette mérkőzését Kavanagh, tavaly augusztus közepén az Európa-liga selejtezőjének első körében, akkor a Shkendija Tetovo vendégeként a bolgárok 2–1-re kikaptak – a visszavágón aztán hosszabbítás után harcolták ki a helyüket a főtáblán. Magyar klubcsapat mérkőzésén még nem dirigált Kavanagh, ellenben a magyar válogatottnak igen. 

Tavaly október az Örményország ellen 2–0-ra megnyert mérkőzésen ő fújta a sípot – ismerőse még is lehet a pályán, hiszen azon a mérkőzésen a Ferencváros csatára, Gruber Zsombor csereként lépett pályára és ő állította be a 2–0-s végeredményt. Ugyan a Ferencváros játékosa, Osváth Attila is pályán volt az örmények ellen, ám őt a zöld-fehérek nem nevezték az Európa-liga nyolcaddöntős párharcára.

EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
18.45: Ferencvárosi TC–PFK Ludogorec Razgrad (bolgár) (Tv: M4 Sport)  – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Groupama Aréna. Vezeti: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok

 

Ezek is érdekelhetik