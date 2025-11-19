Átadták a Gerevich György nevelőedzői díjakat, 12-en kaptak kitüntetést

Szerdán a Groupama Arénában adták át a legendás kardvívó mesteredzőről, Gerevich Györgyről elnevezett nevelőedzői díjakat.

A díjat a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága, a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) és a Magyar Edzők Társasága hozta létre, hogy ily módon is elismerje a sikeres sportolók pályafutásának kezdetén kiemelt szerepet betöltő szakembereket.

A díjat 2024-től ítélik oda, és egy évben tizenkét tréner részesül a rangos kitüntetésben.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a köszöntő beszédében kiemelte, hogy a nevelőedzők szerepe túlmutat a sporton.

„A nevelőedzőkön múlik a magyar verseny- és közösségi sport, ezzel együtt a társadalom jövője. A gyerekeink a nevelőedzőkkel találkoznak először, és ez a találkozás ad lehetőséget a sport iránti szeretet, elhivatottság kialakítására.

A nevelőedzők nemcsak a gyerekek fizikai állapotára, hanem a jellemükre is hatással képesek lenni,

hiszen a család és az iskola után az övék a legnagyobb formálóerő. Ezek a szakemberek méltatlanul nem voltak megbecsülve korábban, ezért is hoztuk létre a Gerevich György nevelőedzői díjat és a Kemény Fecsó Ferenc nevelőedzői életműdíjat.”

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hangsúlyozta a nevelőedzők munkájának fontosságát Fotó: Mura László

Az idén Gerevich György nevelőedzői díjat vehetett át dr. Hajdú László (cselgáncs), a Kőrös Judo SE elnöke és vezetőedzője, Lévai Zoltán (birkózás), a Budapesti Honvéd esztergomi központjának vezetőedzője, Sikter Zsuzsanna (kerékpár), a bükkszentkereszti Kis-Galya KSE edzője, Halla Péter (vívás), az UTE párbajtőredzője, Hegedüs Zoltán (labdarúgás) a Hosszúpályi SE utánpótlásedzője, Tóth István (torna, úszás), a kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola testnevelő tanára, Imrő Dezső (súlyemelés), a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér súlyemelőedzője, Kása Ferenc (kajak-kenu) a Szegedi VTSZ vízisportszakosztályának edzője, Mácsik Miklós (evezés) a Vác Városi Evezős Club utánpótlásedzője, Csomai József (vitorlázás) a Balatonfüredi Yacht Club LASER/ILCA osztályának vezetője, Módos Viktória (karate), a XVIII. kerületi Kono Karate Klub edzője, valamint Turi Varga Zsuzsanna (úszás) a Kőbánya SC úszóedzője.

Gerevich György-díjjal nettó 250 ezer forintos pénzjutalom is jár. Az elismeréshez kapcsolodó, a legendás vízilabdatrénerről, Kemény Ferencről elnevezett, egymillió forintos elismeréssel párosuló nevelőedzői életműdíjat a Magyar Edzők Napján, szeptember 25-én adták át az alapítók. Ezt a kitüntetés több olimpiai bajnok vízilabdázó nevelőedzője, Lakicsné Mihály Ilona vehette át.

Portálunk az elkövetkezendő napokban részletes írásokat közöl a kitüntetett nevelőedzők munkásságáról.

(Kiemelt fotó: Mura László)